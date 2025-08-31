Jueza bloquea las deportaciones aceleradas de Trump por incumplir el debido proceso

La Opinión

30/08/2025 - 6:25 pm

Jueza bloquea las deportaciones aceleradas de Trump por incumplir el debido proceso

El Presidente Trump continúa con su política antimigración para todo la Unión Americana en medio de demandas civiles y suspensiones judiciales. 

Por María Ortiz

Los Ángeles, 30 de agosto (La Opinión).- Una Jueza federal bloqueó el viernes una política de la Administración de Donald Trump de ampliar las deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos (EU) bajo un proceso conocido como expulsión acelerada, e indicó que las autoridades están violando el debido proceso de los migrantes con la expansión de esta política.

El fallo de la Jueza federal de distrito Jia Cobb en Washington, D.C., impide que la Administración Trump utilice la deportación acelerada para migrantes con estatus migratorio de libertad condicional o parole.

“La Corte no pone en duda la constitucionalidad de la ley de deportación acelerada ni su aplicación prolongada en la frontera”, escribió Cobb en un dictamen de 48 páginas.

La orden del viernes es un revés importante para los esfuerzos de deportación masiva de la Administración Trump, incluida su campaña para arrestar a los solicitantes de asilo en las cortes de migración de todo Estados Unidos, una operación que se ha basado en la expansión de la deportación acelerada, aunque es casi seguro que la decisión de la Jueza Cobb será apelada.

La Jueza simplemente sostiene que, al aplicar la ley a un grupo enorme de personas que viven en el interior del país y que no han sido previamente objeto de una deportación acelerada, el Gobierno debe garantizarles el debido proceso y que los procedimientos vigentes son insuficientes.

A principios de este mes, Cobb bloqueó temporalmente los esfuerzos de la Administración Trump para ampliar las deportaciones aceleradas de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV) que ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo libertad condicional humanitaria.

Una Jueza federal bloqueó el viernes una política de la Administración de Donald Trump de ampliar las deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos.
Imagen del 2 de abril de 2025 de familiares de migrantes deportados desde Estados Unidos a El Salvador participando en una vigilia frente a la Embajada de El Salvador, en Caracas, Venezuela. Foto: Marcos Salgado, Xinhua

El fallo de la Jueza federal de distrito Jia Cobb suspendió una directiva de enero que había ampliado la política de deportación acelerada, limitada durante mucho tiempo a zonas fronterizas y a personas recién llegadas, a cualquier parte del país y a quienes llegaron en los últimos dos años.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) demandó a la Administración Trump por esta política en nombre de Make the Road New York, un grupo de derechos de los migrantes, después de que el Departamento de Seguridad Nacional dijera el 21 de enero que estaba ampliando el uso de la deportación acelerada para deportar a migrantes indocumentados que han estado en el país durante dos años o menos.

¿Qué es la deportación acelerada?

La deportación acelerada permite a los funcionarios federales de migración deportar rápidamente a ciertos migrantes, sin permitirles comparecer ante un Juez de migración, a menos que soliciten asilo y aprueben una entrevista con un funcionario de asilo estadounidense.

La deportación acelerada es un procedimiento que permite la expulsión de Estados Unidos a migrantes sin tener derecho a una audiencia ante un Juez.

Antes de que el Presidente Trump asumiera el cargo por segunda vez, las deportaciones aceleradas sólo se aplicaban a migrantes sin permisos de entrada detenidos a menos de 100 millas (160 kilómetros) de una frontera internacional y que llevaran menos de dos semanas en Estados Unidos.

El Presidente Donald Trump prometió realizar la mayor operación de deportación interna de la historia y busca deportar a un millón de migrantes durante su primer año en el cargo.

