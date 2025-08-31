Colectivos marchan en México en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, colectivos y familiares de víctimas se manifestaron en varios estados de México, desde Sinaloa hasta Chiapas.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- Este sábado se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, por lo que colectivos y familiares de personas que han sufrido por esta problemática llevaron a cabo una serie de movilizaciones en varios estados de México para exigir justicia.

Desde Sinaloa hasta Chiapas, pasando por la Ciudad de México (CdMx), Puebla y otras entidades, las manifestaciones conglomeraron a un vasto número de personas, quienes con ayuda de pancartas alzaron la voz para hacer un llamado enérgico a las autoridades.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, ante la preocupación por el incremento en las desapariciones, arrestos y secuestros en distintas regiones del mundo.

🕯️ Cada desaparición forzada deja una herida abierta.

Una vida en perpetuo suspenso.

Una verdad silenciada. Este 30 de agosto, Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, elegimos memoria, verdad y justicia. Porque el olvido no es opción.#DefiendeLosDerechosHumanos… pic.twitter.com/NZsqzPGLJZ — Naciones Unidas (@ONU_es) August 30, 2025

En la Ciudad de México (CdMx), alrededor de las 10:00 horas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “¡Hasta Encontrarlos!" realizó una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, con el propósito de exigir la búsqueda de desaparecidas y desaparecidos, así como para visibilizar la problemática que se vive en el país.

Por otra parte, el Movimiento Antorchista Nacional llevó a cabo una movilización a las 15:00 horas que partió desde la Glorieta del Ahuehuete con destino al Palacio de Bellas Artes.

Protestan por desaparecidos en Sinaloa

En Sinaloa, el colectivo Sabuesas Guerreras A.C. realizó una protesta pacífica en la explanada del Palacio de Gobierno de la entidad, en la cual se colocó un camino con 250 pares de zapatos que pertenecían a víctimas de desaparición, algunos de los cuales fueron recuperados de fosas clandestinas.

A su vez, en Culiacán, mantas y pancartas fueron colocadas en las escalinatas de La Lomita para visibilizar a los desaparecidos que ha dejado la crisis de violencia que está próxima a cumplir un año, así como desaparecidos de antigua data.

“Estamos luchando por encontrarlos, hicimos mucho hincapié en que todas las familias que tuvieran desaparecidas estuvieran aquí, porque sabemos que hay muchos que no han metido denuncia y que tienen miedo de salir a buscar, y entonces nosotros decimos que también nosotros tenemos miedo”, expresó Alma Rosa, del colectivo Voces Unidas por la Vida.

Vestidos de blanco, padres, mamás, hermanos, primos y tíos recorrieron toda la avenida Álvaro Obregón cargando las cédulas de búsqueda de sus familiares y entonando las consignas que se vociferaban desde los megáfonos.

Familiares de desaparecidos se movilizan en Puebla

En el centro del país, familiares de personas desaparecidas exigieron en Puebla avances reales en la búsqueda de las víctimas, al señalar que sólo hay intentos por investigar los casos.

Vestidas de blanco, con fotografías de las víctimas y cartulinas donde plasmaron mensajes de exigencia, las y los afectados se reunieron en Casa Aguayo.

En primera instancia se plantaron frente al inmueble para rendir diversos mensajes dirigidos hacia las autoridades.

La fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, María Luisa Núñez tomó la palabra para acusar que en la entidad solo hay intentos para avanzar. Así como pequeños pasos para combatir la omisión, la impunidad y la justicia.

Por su parte, el colectivo Red en Búsqueda de Personas Desaparecidas se plantó en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla. Donde instalaron un buzón de paz y las siluetas de menores, en memoria de quienes están desaparecidos.

Colectivo protesta con caravana en Guanajuato

En León, Guanajuato, también se registraron movilizaciones, incluida una del colectivo Madres Guerreras de León que conmemoró a sus desaparecidos en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada realizando una caravana con autos rotulados, fichas de búsqueda, lonas y globos.

Familiares e integrantes del colectivo se reunieron en el estacionamiento de Centro Max, desde donde partió una caravana de alrededor de 50 automóviles, camionetas y motocicletas, alrededor de las 13:00 horas.

El recorrido avanzó con el acompañamiento de la Policía Vial, que en patrullas y motocicletas abrió paso a los manifestantes hasta el Arco de la Calzada.

Guerrero también se suma a movilizaciones

Otro de los estados donde también se registraron manifestaciones fue en Guerrero, donde diversos colectivos realizaron este sábado su jornada de lucha en el marco por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

En Chilpancingo, por ejemplo, integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez Narcizo y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se manifestaron en el monumento a Nicolás Bravo, conocido como El Caballito, para exigir la localización de víctimas de desaparición.

Alrededor de las 11:00 horas, los activistas llegaron al monumento, ubicado en la avenida Insurgentes al norte de la ciudad, y colocaron fichas de personas desaparecidas.

Por otra parte, el grupo Colectiva Memoria, Verdad y Justicia continuó su jornada de lucha por el Día Internacional del Desaparecido con una exposición fotográfica de desaparecidos en el zócalo de Acapulco.

Galería de fotos 📷| Conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de #DesapariciónForzada en #Acapulco y #Chilpancingo Ver más 👉https://t.co/CVyEtnTxD3 pic.twitter.com/v5G6GtMzHI — El Sur periódico de Guerrero (@elsurdeguerrero) August 30, 2025

- Con información de Ambas Manos, Zona Franca, Riodoce y El Sur