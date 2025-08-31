Brugada presenta operativo "Regreso a clases seguro 2025"; apoyarán 15 mil policías

Para cuidar la integridad de los millones de estudiantes que volverán a las aulas este 1 de septiembre, Clara Brugada presentó el operativo "Regreso a clases seguro 2025", que contará con el apoyo de 15 mil elementos de las policías capitalinas.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, presentó, desde la escuela primaria Juan Crisostómo Bonilla ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, el operativo "Regreso a clases seguro 2025" que se encargará de brindar la seguridad necesaria para que el ciclo escolar de las y los estudiantes arranque con normalidad.

Con este operativo, señaló la mandataria capitalina, se busca garantizar la seguridad de dos millones de educandos que iniciarán el próximo primero de septiembre el ciclo escolar 2025-2026 en siete mil planteles de la capital.

“Tenemos una gran tarea: garantizar que casi dos millones de estudiantes regresen de forma segura a siete mil escuelas públicas y privadas […] Para ello, la Ciudad de México desplegará 15 mil policías que se van a encargar de garantizar estar cerca de las escuelas, de todas las escuelas, de todos los lugares en donde sabemos que se inician clases”, afirmó.

La mandataria capitalina informó que se contará con la presencia de 15 mil elementos de las policías Preventiva, Bancaria e Industrial, Auxiliar y de Tránsito para asistir a la ciudadanía en este regreso a clases.

Dimos arranque al operativo #RegresoAClasesSeguro 2025, que contará con la participación de 15 mil elementos de la Policía Ciudad de México, quienes cuidarán y protegerán a las y los estudiantes para garantizar el derecho a la seguridad. El C2 y el @C5_CDMX estarán atentos a… pic.twitter.com/9mCqwxpKkb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 30, 2025

De igual forma, se contará con la utilización de los centros de videovigilancia como el C2 y el C5, que realizarán labores de monitoreo en cruces de tránsito para prevenir accidentes.

Brugada Molina subrayó que "Regreso a clases seguro 2025" comenzará "desde las seis de la mañana" y que también se contará con apoyo del "personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, la policía escolar y el conjunto de policías que tiene la Ciudad de México”.

En un boletín de prensa emitido por el Gobierno capitalino se remarcó el conjunto de acciones y programas ejecutados por la Administración de Brugada Molina para mejorar la calidad de las instalaciones educativas. Entre otras cosas, se resaltó la inversión de 13 mil millones de pesos que se ha hecho en materia educativa, la implementación del programa "1, 2, 3 Por mi Escuela", el cual tiene el objetivo de mejorar la infraestructura de las aulas, y el programa "Vida Plena, Corazón Contento", para cuidar la salud mental de la comunidad estudiantil, entre otros.

La mandataria capitalina aseguró que "en materia de seguridad esta ciudad ha avanzado mucho. Hay que recordar que, en este primer semestre del año, los delitos de alto impacto de la ciudad siguen disminuyendo, los delitos que son los más graves están continuando su disminución".

"Hoy se ha reducido más del 60 por ciento de los delitos de alto impacto, comparado con 2019. De 2019 al primer semestre de 2025 sigue disminuyendo la incidencia delictiva en la ciudad. Y también la percepción de seguridad en esta ciudad ha crecido", apuntó la funcionaria.

El acto oficial contó, además, con la presencia del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), Pablo Vázquez Camacho, quien expuso las acciones que se implementarán durante el operativo, como tareas de vigilancia y seguridad en vías de acceso e inmediaciones de las zonas y planteles escolares públicos y privados, con recorridos a pie y patrullajes, la presencia de policías a las horas de entrada y salida en los turnos matutino y vespertino, la ejecución de senderos seguros y vigilancia constante en rutas del transporte público que va hacia los planteles escolares, entre otras.

Vázquez Camacho aseguró que instruirá a los jefes de cada cuadrante para que se mantengan en contacto constante con todos los centros escolares en la capital. Adicionalmente, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) estará al tanto para atender a la población en caso de alguna emergencia.

El acto oficial de "Regreso a clases seguro 2025" contó con la presencia de otros funcionarios públicos como el Secretario de Educación, ciencia, tecnología e innovación, Pablo Yanes Rizo; el Subsecretario de territorios de paz e igualdad social, José Antonio Jiménez Islas; el Supervisor de la zona 3 escolar, Efraín Martínez Martínez; el Director General de operación de servicios educativos de la autoridad educativa federal, Mario Alfonso Chávez Campos y la Alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez.