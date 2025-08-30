VIDEO ¬ Mauricio Tabe, Alcalde panista, acude a evento de Clara aparentemente ebrio

El Alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, se ha viralizado en redes luego de haber asistido en aparente estado de ebriedad a un evento del Gobierno de la CdMx en la colonia Tacubaya.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- Mauricio Tabe, titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CdMx), fue captado en video presentándose en aparente estado de ebriedad durante un evento público en la colonia Tacubaya, hecho que se viralizó a través de redes sociales, donde incluso se le ha comparado con el expresidente Felipe Calderón.

El evento donde se suscitaron los hechos se llevó a cabo el pasado 28 de agosto, en un acto comunitario encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, donde Tabe fue el primero en tomar la palabra, entre gritos de "¡fuera!" y "¡fraude!" exclamados por parte de algunos asistentes.

Las imágenes del evento, que fue transmitido en vivo a través de los canales oficiales del Gobierno de la CdMx, muestran a Tabe entonando sus palabras con un énfasis alto en diversos momentos, además de que alargaba o arrastraba algunas de ellas, lo cual suele ocurrir cuando una persona se encuentra bajo los efectos del alcohol.

El momento en que se aprecia con mayor claridad el aparente estado de ebriedad del Alcalde de Miguel Hidalgo fue cuando, al ser interrumpido por una asistente, dijo: "Ahí voy, ahí voy, dame chance de hablar, porque no me deja hablar", en un tono burlón, fragmento de la transmisión que fue difundido ampliamente en plataformas como X.

Tras la viralización del video, usuarios no tardaron en comparar a Tabe con el expresidente Felipe Calderón, a quien se le ha acusado en el pasado de presentarse en eventos públicos bajo los efectos del alcohol, como en 2011, durante la inauguración de los Juegos Panamericanos.

El incidente se suma a controversias previas de Tabe, como una ocurrida en 2022 donde también se le acusó de realizar una transmisión en vivo en presunto estado de ebriedad, aunque en aquella ocasión se señaló que el video en cuestión habría sido manipulado.

Hasta el momento, ni el Alcalde panista ni su equipo de comunicación se han pronunciado sobre el nuevo incidente que ha generado múltiples comentarios en redes sociales.

"Qué pasó, Mauricio Tabe? ¿Mareado por la altura de la Ciudad de México?", escribió un usuario en X (antes Twitter). "Mauricio Tabe no estaba crudo, todavía estaba borracho", "¿Otro briago del PAN? Mauricio Tabe borracho en un día cualquiera supuestamente trabajando", señalaron otros usuarios en la misma plataforma al difundir las imágenes del funcionario.