Rosa Icela Rodríguez pide a morenistas ejercer la austeridad; "no es eslogan", dice

En un encuentro que sostuvo con diputados y diputadas morenistas, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, exhortó a las y los legisladores a actuar con austeridad, al señalar que se trata de un principio fundamental de la 4T.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo durante un encuentro de los diputados del partido gobernante, Morena, que “la austeridad no es un eslogan", sino un "principio rector" de la llamada 4T.

En la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la Secretaria llamó a las y los legisladores del partido apegarse a este principio elemental de la denominada Cuarta Transformación.

"La austeridad republicana es la base de la justicia social de la Cuarta Transformación. La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro movimiento, de nuestro gobierno, es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y los lujos del pasado", reafirmó en su discurso ante los morenistas.

"Desde el poder Ejecutivo y Legislativo sigamos honrando el respaldo que Morena ha recibido de millones y millones de mexicanas y mexicanos, haciendo honor al origen de este movimiento", pidió.

Rosa Icela Rodríguez exhortó a los legisladores del partido guinda a sacar adelante "la reforma electoral que tenemos enfrente, pues es una necesidad histórica y la consecuencia inevitable de la transformación que requiere el país, para dejar atrás el viejo orden y sus instituciones diseñadas para desvirtuar la política".

"Junto con ustedes, señoras y señores legisladores, hoy podemos avanzar en un segundo piso para la transformación democrática, con elecciones libres, transparentes y sin despilfarro de recursos públicos, vencer nuevamente la resistencia de quienes defienden un sistema que permitió la complicidad entre el poder político y económico, y un sistema que benefició a unos pocos a costa de las mayorías", expresó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La funcionaria federal habló sobre la austeridad republicana luego de que en días recientes se difundiera en redes sociales imágenes de diversos políticos pertenecientes a Morena disfrutando de ostentosas vacaciones en el extranjero y luciendo ostentaciones millonarias que contradicen los principios básicos de los gobiernos morenistas.

En redes sociales, agradeció a las y los diputados por la oportunidad de participar en su plenaria donde, afirmó, se sostuvo un "diálogo franco que nos permitió el intercambio de propuestas e inquietudes para seguir consolidando el bienestar de México".