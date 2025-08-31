La Profeco alerta por fallo en motos Harley Davidson. Estos son los modelos afectados

El llamado a revisión para motocicletas Harley Davidson hecho por la Profeco estará vigente hasta el 14 de julio del 2027.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció este sábado un llamado a revisión para casi 500 motocicletas Harley Davidson de distintos modelos y años para reparar una falla presente en su amortiguador trasero.

Para corregir el desperfecto, la empresa llevará a cabo una inspección en cada vehículo y en caso de ser necesario solucionará el fallo sin costo alguno para las personas afectadas, explicó la dependencia en un comunicado.

Las personas propietarias de motos que deban ser revisadas serán contactadas por los distribuidores autorizados a través de correo electrónico, mientras que las y los interesados podrán consultar si su VIN está involucrada en el llamado a revisión en el sitio web oficial de la marca.

Profeco y Harley-Davidson de México alertan por fallo en amortiguador trasero de 498 motocicletas. Una pieza del amortiguador trasero puede llegar a fracturarse con el uso normal. Si esa situación se presenta, la pieza afectada puede entrar en contacto con el neumático trasero y… pic.twitter.com/qcKtuxqK8L — Profeco (@Profeco) August 30, 2025

¿Qué motos fueron llamadas a revisión?

La Profeco informó que un total de 498 motocicletas Harley Davidson fueron llamadas a revisión debido a que corren el riesgo de que el soporte del montaje del ajustador de precarga del amortiguador trasero pueda fracturarse con el uso normal.

La dependencia alertó que dicha falla puede llegar a provocar un accidente, debido a que el ajustador del amortiguador puede entrar en contacto con el neumático trasero, lo que ocasionaría una pérdida repentina de presión de la llanta.

Los modelos de motocicletas Harley Davidson que están involucradas en el llamado a revisión son:

FLHC año 2018.

FLHCS año 2018.

FLHCSANV año 2018.

FLDE año 2018.

FXLRS año 2020.

FLHCSANV (120th Anniversary) año 2023.

FXLRST año 2024.

La campaña para atender el desperfecto en distintos modelos de motocicletas Harley Davidson estará vigente hasta el 14 de julio de 2027, detalló la Profeco.