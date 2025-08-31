La SSC-CdMx realiza cateos en Azcapotzalco; detiene a 8 y asegura 900 dosis de droga

Denuncias ciudadanas alertaron a la SSC-CdMx por la presencia de un grupo de personas que se dedicaba a la venta de drogas en la Alcaldía Azcapotzalco.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este sábado que logró la detención de ocho personas y el aseguramiento de más de 900 dosis de droga como resultado de tres cateos simultáneos realizados en inmuebles de la Alcaldía Azcapotzalco.

En dichos operativos participaron elementos de la Policía capitalina, de la Fiscalía General de Justicia de la CdMx (FGJ-CdMx), de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional (GN), detalló la dependencia en un comunicado.

De acuerdo con información oficial, estas acciones fueron resultado de las labores de investigación iniciadas por autoridades de la capital a raíz de varias denuncias presentadas por la ciudadanía, señalando a un grupo de personas que presuntamente se dedicaban a la venta de drogas.

Resultado de trabajos de investigación en atención a diversas denuncias ciudadanas, compañeros de @SSC_CDMX, con apoyo de la @FiscaliaCDMX, ejecutaron tres órdenes de cateo de manera simultánea en inmuebles de la alcaldía @AzcapotzalcoMx. Derivado de estas acciones en las que… pic.twitter.com/qNcuARWs4r — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 30, 2025

Ante las quejas recibidas, elementos de la Policía de la CdMx implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, lo que les permitió identificar a un grupo de personas que se reunían en diferentes predios ubicados en las colonias Ampliación San Pedro Xalpa y Nueva España, en la Alcaldía Azcapotzalco.

Gracias a los datos de prueba recabados por los agentes, mismo que fueron entregados al agente del Ministerio Público correspondiente, un Juez de Control otorgó los mandamientos judiciales necesarios para realizar los cateos.

El primer cateo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Abraham Sánchez, en la colonia San Pedro Xalpa, donde los oficiales aseguraron 215 dosis de aparente mariguana y 89 de cocaína, además de que fueron detenidos dos hombres de 63 y 51 años de edad, así como una mujer de 32 años.

#BoletínSSC | #CATEO | #DETENIDOS | En atención a diversas denuncias ciudadanas donde refieren a un grupo de personas que se dedica a la comercialización de aparentes drogas, efectivos de la #SSC y elementos de la @FiscaliaCDMX, en coordinación con personal de la @SEMAR_mx y de… pic.twitter.com/HqkMta5aaf — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 30, 2025

Los otros dos inmuebles intervenidos se localizaron en la avenida Miguel Hidalgo en la colonia San Pedro Xalpa y en la calzada de Los Ángeles, de colonia Nueva España. En ambos domicilios los agentes aseguraron 200 dosis de metanfetamina, 199 dosis de cocaína, 203 dosis de marihuana y dos teléfonos celulares; en esta acción fueron detenidos tres hombres, de 37, 25 y 18 años de edad y dos mujeres, de 37 y 34 años de edad.

"Una vez que se tomó conocimiento de todo lo hallado en los inmuebles y que se concluyeron las diligencias, los predios quedaron sellados y bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones que deriven del caso, mientras que los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica", indicó la SSC-CdMx.

Asimismo, apuntó que el detenido de 51 ya cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la capital por delitos contra la salud.