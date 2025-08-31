Andri Parubi, expresidente del Parlamento de Ucrania, es asesinado en Leópolis

De acuerdo con el Presidente de Ucrania, en la investigación y búsqueda del asesino de Andri Parubi, "se están empleando todas las fuerzas y medios necesarios".

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS).- El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, fue asesinado en Leópolis, en el oeste del país, según informó el sábado el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

De momento, el Ministerio del Interior y la Fiscalía de Ucrania confirmaron que Parubi murió al recibir varios disparos al mediodía. El expresidente del Parlamento falleció en el acto.

Zelenski condenó lo que describió como un "espantoso asesinato", y anunció el comienzo inmediato de una investigación y de una operación de busca y captura contra los responsables de su muerte.

Su partido, el proeuropeo Solidaridad Europea, vinculó su asesinato con su pasado como uno de los líderes de las protestas del Euromaidán que empezaron en 2013, en contra de la decisión del entonces Presidente Viktor Yanukóvich de suspender la firma de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones. All necessary forces and means… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

Las protestas, y la consiguiente polarización definitiva del país en dos bloques, representaron el germen inmediato del conflicto entre Rusia y Ucrania.

La copresidenta de la bancada parlamentaria del partido, Irina Gerashchenko, se dijo convencida de que detrás del asesinato de Parubi podría encontrarse "el eterno enemigo terrorista: la Federación Rusa y su quinta columna".

"Moscú odiaba con todas sus fuerzas a Parubi, como uno de los constructores del Estado de la Ucrania moderna", añadió Gerashchenko. "Solidaridad Europea exige a las autoridades y a los cuerpos de seguridad una investigación inmediata, exhaustiva, profesional y transparente sobre el asesinato", agregó.

El expresidente ucraniano y proeuropeísta Petro Poroshenko también publicó en Facebook sus condolencias en memoria de Parubi y denunció un "acto de terrorismo", perpetrado por "gente malvada".

"Juntos atravesamos el Maidán, sobrevivimos a los años más difíciles de la guerra y afirmamos la condición estatal de Ucrania. Su valentía, sacrificio y devoción por Ucrania permanecerán para siempre en los corazones de millones de personas", manifestó.

Por contra, el Embajador en misión especial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Rodion Miroshnik, apuntó a una posible "purga" organizada por "una nueva generación de banderistas" en alusión al histórico líder ultranacionalista ucraniano Stefan Bandera.