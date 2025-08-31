Cada día más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel, dice Greta Thunberg

Thunberg, Cunningham y otros activistas pidieron romper el silencio internacional ante Gaza y se embarcaron en una nueva flotilla humanitaria.

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS).- La activista sueca Greta Thunberg afirmó este domingo en Barcelona, España, que "cada día más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel", poco antes de la partida de la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza.

En rueda de prensa, junto a otros activistas y personalidades que apoyaban la iniciativa, añadió textualmente que lo más importante no era la misión de la flotilla, sino cómo el mundo podía permanecer en silencio y no responder ante la opresión a los palestinos, según declaró.

Consideró que "Israel es muy clara sobre su intento genocida" y se mostró asustada al ver cómo la gente podía seguir con su vida como si nada pasara ante un genocidio retransmitido en directo, según sus palabras.

Para Thunberg, "no hay alternativa" ante esta situación, y explicó que volvía a participar en una misión después de haber sido detenida por Israel hace unos meses.

Today GSF sail from Barcelona! Activist Greta Thunberg will go live from onboard—watch in real time on Telegram: @GlobalSumudFlotilla Stay connected. Be a witness. pic.twitter.com/hVTQs3JblX — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudF) August 31, 2025

Liam Cunningham y Tadhg Hickey

El actor irlandés Liam Cunningham también sostuvo que lo más importante era la gente de Gaza y quiso recordar, mediante un video, a una niña palestina "asesinada por Israel" hace unos días.

También intervino el cómico y escritor irlandés Tadhg Hickey, quien declaró que los civiles no tendrían que planear este tipo de misiones "si el Gobierno irlandés actuara", junto con el resto de gobiernos.

Eduard Fernández

El actor catalán Eduard Fernández aseguró que no tenía "palabras para hablar de Gaza", a la que definió como un espejo que reflejaba a todos, quisieran o no.

From family hugs to a sea of hope

Indonesian humanitarian fighters of #SumudNusantara are released with prayers and tears to join the #GlobalSumudFlotilla

Pray for their safety as they carry our goodness to Palestine. pic.twitter.com/Uti0kJ3vmU — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudF) August 31, 2025

"Cada barco que parte hacia Gaza es un grito de dignidad y un recordatorio de que el mar no debería ser ni cárcel ni prisión", añadió.

Coordinadores de la flotilla

Uno de los organizadores de la Global Sumud Flotilla, Thiago Ávila, declaró que la misión de la flotilla hacia Gaza "es el mundo entero contra el genocidio".

También señaló que cualquier ataque contra la comitiva sería "un crimen de guerra" y que confiaban en romper el bloqueo, en declaraciones a los medios junto con Saif Abukeshek y Mohamed Nadir Al-Nuri, también organizadores de la flotilla.

"De verdad creemos que romperemos el bloqueo. Llevamos más barcos que en todas las misiones anteriores juntas", puntualizó Ávila.

📍Barcelona After days of culture, talks & music, today we send off the largest fleet ever to break Gaza’s siege. ⛵️🇵🇸 United in our shared humanity. 🖤 🎶 @leilahegazy ( Instagram) & @higherlove_withmegan (instagram ) pic.twitter.com/g5hNmUT0xB — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudF) August 31, 2025

"No es sólo una misión en barco; estamos articulando un movimiento global de masas", dijo, y recordó que ya había habido misiones "que han roto el bloqueo". Agregó que "los regímenes opresores se creen invencibles hasta que son derrotados".

Saif Abukeshek, también coordinador de la flotilla, recordó que el foco no estaba en ellos: "No somos los héroes". Y acusó al Estado de Israel de provocar una hambruna en Gaza que, a su parecer, era intencionada.

"No estamos aquí para salvar a los palestinos", aseveró Abukeshek, quien aseguró que todas las personas que vivían bajo ocupación tenían derecho a decidir cómo responder.

En ese sentido, aprovechó para agradecer a Barcelona su cooperación, una ciudad que, dijo, era "referencia" en esta lucha.

El tercero de los organizadores, Mohamed Nadir Al-Nuri, comentó que ese día "marcaba el inicio de una Palestina independiente", además de pedir a todo el mundo que jugara su parte en esta misión.