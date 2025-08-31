Zanahorias, una obra de humor irreverente que realiza una crítica social

Nancy Chávez

31/08/2025

Zanahorias obra de teatro

Zanahorias presenta verdades incómodas a través de un texto nacido del cabaret que tejé una critica a las apariencias y las clases sociales.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- La obra de teatro Zanahorias, escrita por Antonio Zancada, llega por primera vez a México para presentar una propuesta fuera de lo común que con su humor irreverente realiza una critica social que gira en torno a la depravación como la característica más destacada de una sociedad.

Esta obra que triunfó en España y en Broadway, se presenta en el Foro Lucerna para todo el público mexicano que busca una propuesta audaz y estrafalaria con un trasfondo importante que a través de la risa toca verdades incómodas de la actualidad.

¿De qué trata?

Es el Siglo XVIII, en el Reino de Puritania, Madame del Sagrado Corazón es dueña de Le Paradise, una casa de "juegos" y depravación en la que las figuras más importantes del reino se dan cita, como el Rey ¡Oh! Primero y sus amantes La Condesa de ¡Eh! y El Marqués de ¡Ufff!, además de la esposa de este último La Marquesa de ¡Ahhh!. Madame propone un juego que solamente ganará quien consiga ser el más depravado de toda Puritania y comer la hortaliza prohibida.

Zanahorias obra de teatro
“Zanahorias” es farsa y absurdo, un texto nacido del cabaret. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Una comedia irreverente

Esta puesta en escena viene de un texto nacido del cabaret, es divertida y absurda, lleva al espectador a través de  una crítica sobre clases sociales, las apariencias y la realidad disfrazada.

Zanahorias cuenta con la dirección de Nohemí Espinosa y las actuaciones de Angélica Bauter, Diana Sedano, Gerall Nájera, Óscar Piñero y Santiago Zenteno, quienes realizan un destacado trabajo en el escenario con un guion en el que se hace uso del español de manera elocuente y basta, mostrando la riqueza que esta lengua tiene y que se ha olvidado. Un detalle es que generalmente se usan alrededor de mil o 1 mil 500 de las más de 93 mil que existen. Este dato nos lleva a re pensar y destacar la labor del dramaturgo y de los actores.

La obra también está integrada por Santiago Zenteno, Óscar Piñero y Mariana León Lambarri en la producción general; Alberto Robinson y Odett Méndez en la producción ejecutiva; Mauricio Arizona en el diseño de escenografía y utilería; Mauricio Ascencio en el diseño de vestuario e iluminación, elementos claves de esta puesta en escena al igual que la labor de Mariana Gutiérrez en el diseño de pelucas y maquillaje y Fernando Sisniega y Alan Muciño en el diseño sonoro y composición musical que nos dejan varios momentos divertidos.

Zanahorias se presenta se presentará en el Foro Lucerna (C. Lucerna 64, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México) hasta el 28 de octubre con funciones los lunes y martes a las 20:30 horas.

Zanahorias obra de teatro
Esta obra se presentará en el Foro Lucerna los lunes y martes. Foto: Cortesía

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

