Godoy: CSP va contra refresqueras en Paquete Económico; Ley Aduanera causará escozor

La Consejera Jurídica de la Presidencia compartió que las iniciativas que vienen buscan fortalecer el sistema de salud, combatir la corrupción en importaciones y exportaciones, así como promover cambios fiscales en la industria refresquera.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- La Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, adelantó que en los próximos días el Ejecutivo enviará al Congreso varias iniciativas de reforma, entre las que destacan cambios a la Ley Aduanera, que podrían generar “mucho escozor”, y ajustes fiscales a la industria refresquera incluidos en el Paquete Económico 2026.

Durante la Tercera Reunión Plenaria de Morena, la exfiscal capitalina indicó que la Ley Aduanera tiene el objetivo de “apretar” la regulación de importaciones y exportaciones para combatir la corrupción.

“Viene la Ley Aduanera. Ahí véanla con mucho cuidado, analícenla. Es una reforma de gran calado. Va a causar mucho escozor en algunos, pero nos parece que es el momento en el que tenemos que apretar todo lo que tiene que ver con importaciones, exportaciones y demás para que no haya corrupción”, explicó.

El día de hoy estuvimos junto a nuestra bancada en la 3ª Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena. Estamos viviendo tiempos estelares. El respaldo de @DiputadosMorena a la Presidenta @Claudiashein y a la voluntad del pueblo ha sido fundamental. ¡Seguimos trabajando en… pic.twitter.com/xHTTopO8s6 — Morena (@PartidoMorenaMx) August 31, 2025

La Consejera advirtió que durante la discusión, agentes aduanales y cabilderos podrían acudir al Congreso para influir en la iniciativa: “Ahí está. Esa es una reforma importante. Seguramente van a tener aquí a las asociaciones de agentes aduanales y los lobbies, los cabildeos”.

En cuanto al Paquete Económico 2026, Godoy Ramos adelantó que incluirá ajustes a la industria refresquera, siguiendo la estrategia anunciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) para disminuir el consumo de bebidas azucaradas debido a los riesgos de diabetes e hipertensión.

“En el Paquete Económico, seguramente, van a tener mucho cabildeo, porque vienen algunas cosas importantes, sobre todo con las refresqueras”, afirmó.

Godoy Ramos también destacó que se enviará una reforma al sistema nacional de salud, que permitirá que cualquier derechohabiente, sin importar su afiliación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o al Instituto Mexicano del Seguro Socia (IMSS), pueda acceder al IMSS Bienestar, incluyendo compensaciones.

“Es una reforma también complicada, pero importantísima”, señaló.

Respecto a otras iniciativas, Godoy comentó que las y los legisladores podrán discutir propuestas propias siempre que no impliquen impacto presupuestal, y adelantó que habrá reformas organizacionales y legales, como las relacionadas con patentes, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.