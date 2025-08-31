Piastri triunfa en GP de los Países Bajos; Verstappen y Hadjar también suben al podio

31/08/2025 - 11:32 am

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) dio este domingo un golpe al Mundial de Fórmula 1 tras imponerse en el Gran Premio de los Países Bajos.

Oscar Piastri se vio favorecido luego de que Lando Norris tuviera que abandonar la carrera por una falla en su McLaren.

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS).- El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) dio este domingo un golpe al Mundial de Fórmula 1 tras imponerse en el Gran Premio de los Países Bajos, decimoquinta cita del campeonato, y beneficiarse además del abandono de su compañero y principal rival, el británico Lando Norris, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) sumó unos trabajados puntos en otro desafortunado día de Carlos Sainz (Williams).

Piastri vuelve a tener bien controlado el campeonato después de dominar con bastante solvencia de principio a fin una carrera agitada, con la salida de hasta tres coches de seguridad, el último en las vueltas finales por la avería del McLaren de Norris cuando intentaba alcanzar al líder del Mundial, y que le dejó fuera y a 34 puntos del liderato.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el más agresivo en su estrategia, también aprovechó el infortunio del británico para finalizar segundo, mientras que el tercer escalón del podio fue para el sorprendente francés Isack Hadjar (Racing Bulls), que supo defender su buena posición de la calificación para saborear su primer gran éxito en la F1.

En cuanto a los españoles, el asturiano Fernando Alonso sumó unos trabajados puntos, por sexta vez de los últimos siete grandes premios, tras una complicada carrera al acabar noveno, pero octavo por la sanción de 10 segundos que se había impuesto al italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que había acabado delante. Peor le fueron las cosas al madrileño Carlos Sainz, fuera de los puntos (13º) tras un día muy sufrido con problemas en el coche y sanciones.

Los prolegómenos del Gran Premio de los Países Bajos estuvieron marcados por la amenaza de la lluvia, prevista inicialmente para pasada la hora de carrera, pero que finalmente estuvo latente durante toda la carrera, sin llegar a caer para alterar cualquier estrategia de los equipos.

Sí quiso amenazar también Verstappen de inicio. Calzó su Red Bull con gomas blandas, con sus rivales con los medios, en un claro mensaje de que iba a atacarles desde su tercera plaza de la parrilla. Y lo hizo, pero Piastri ya dejó claro que no iba a dar concesiones este domingo y no le permitió pasar, lo que no pudo hacer Norris, con maniobra magistral del actual campeón cuando su coche le patinó en la curva 3.

Sin embargo, "Mad Max" no pudo sacarle más partido a su plan. El líder se escapó rápidamente y el británico le terminó por pasar en la novena vuelta para intentar dar caza a su compañero, que manejó el Gran Premio con mucha autoridad y sin dejarse inquietar realmente. Por detrás, Sainz se mantuvo noveno, con Alonso perdiendo varias posiciones al ser superado por Alex Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes).

Piastri se mantuvo delante en todo momento y no le afectaron los coches de seguridad, el primero tras una salida de pista del británico Lewis Hamilton, preludio de lo que iba a ser una tortura final para Ferrari. Tras éste, Sainz se vio abocado a los últimos puestos tras un toque con Liam Lawson (Racing Bulls), que le dañó su Williams y le hizo ir de nuevo a "boxes", con el añadido de recibir una sanción de 10 segundos, con la que no estuvo de acuerdo.

Mal día de Ferrari

Las cosas no le iban mejor a Alonso, que había cambiado al neumático duro y que se quejaba por radio de la estrategia que le planteaba Aston Martin. El bicampeón del mundo sufría para engancharse a la zona de puntos y se rezagaba más (17º) al tener que entrar de nuevo para un juego fresco de neumáticos duros.

Por delante, las cosas no cambiaban y Piastri seguía controlando a la perfección las acometidas de Norris, que tampoco podía beneficiarse del segundo coche de seguridad, con el otro Ferrari como protagonista, el de Charles Leclerc, perjudicado por un toque de Antonelli por el que el italiano fue sancionado.

Esto sí lo aprovechó Alonso para subir posiciones y empezar a pensar en poder sumar puntos. Verstappen lo volvió a intentar con medios, pero los McLaren le controlaron bien, y Norris trató de apretar a Piastri, sin éxito una vez más y con el infortunio de la avería de su McLaren y el final de su carrera.

Salió un tercer safety car, que tampoco varió demasiado el resto de carrera que premió sobre todo con un gran podio a un Isack Hadjar que ya había sorprendido en la calificación. El francés defendió su cuarta plaza con muy buena gestión y al final de encontró con una mayor recompensa por detrás de Piastri, ganador por sexta vez, y Verstappen. Alonso se mantuvo en el "Top 10" y terminó octavo, con Sainz decimotercero, otro amargo resultado, más viendo a su compañero Albon, que no pasó a la "Q3", acabar quinto.

