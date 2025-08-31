Dos etíopes conquistan el Maratón de la CdMx 2025; participaron 30 mil corredores

Redacción/SinEmbargo

31/08/2025 - 2:15 pm

En la cuadragésima segunda edición del Maratón de la Ciudad de México (CdMx) participaron cerca de 30 mil corredores y corredoras. Dos etíopes se coronaron.

Artículos relacionados

En la cuadragésima segunda edición del Maratón de la Ciudad de México participaron corredores de talla internacional. En esta ocasión fueron los etíopes quienes se coronaron durante la justa deportiva. 

Por Aram Ledezma

Ciudad de México, 31 de agosto (ASMéxico).- Nueva edición del Maratón de la Ciudad de México. En la cuadragésima segunda caminata en la capital del país participaron cerca de 30 mil corredores y corredoras. La prueba cuenta con certificación de la FMAA, AIMS y World Athletics como categoría Oro y clasificatoria a Boston.

El evento inició en Avenida Insurgentes Sur, frente al Estadio Olímpico Universitario, y recorrió algunos de los puntos icónicos de la capital, como Reforma, Chapultepec, Polanco y Bellas Artes, para finalizar en el Zócalo.

En la cuadragésima segunda edición del Maratón de la Ciudad de México (CdMx) participaron cerca de 30 mil corredores y corredoras. Dos etíopes se coronaron.
En la cuadragésima segunda edición del Maratón de la Ciudad de México participaron corredores de talla internacional. Foto: X @MaratonCDMX

Hubo participación de corredores top mundiales: los keniatas Edwin Kiprop Kiptoo y Moses Kibet, el boliviano Héctor Garibay, los etíopes Tadu Abate Deme y Shifera Tamru Aredu, con experiencia en grandes maratones alrededor del planeta. En la rama femenina, las miradas estaban puestas en la etíope Bekelech Gudeta Borecha, la bahreiní Ruth Jebet, y las keniatas Cynthia Chepchirchir, Visiline Jepkecho y Mercy Jerop Kwambai.

Ganador varonil

En la categoría masculina, el vencedor fue el etíope Tadu Abate Deme, de 27 años de edad; cruzó la meta en solitario con un tiempo no oficial de 2:11:17. Desde el año 2017, Etiopía no se coronaba en el Maratón de la Ciudad de México. Kenia hizo el 2-3 con sus atletas Bernard Kipkorir y Edwin Kiprop Kiptoo.

Ganadora femenil

Bekelec Gudeta Borecha, también de Etiopía, ganó en su categoría con un tiempo de 2:28:22. Valdivia, del Perú, se quedó con el segundo lugar, mientras que la bahreiní Ruth Jebet, lesionada del pie izquierdo, llegó en el tercer puesto.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Un año de Sheinbaum

"Sin declaraciones públicas de por medio, es evidente que Sheinbaum modificó la política de seguridad de López...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Golpes en el Senado

"Si la cereza del pastel fue una pelea física no fue porque se defendieran posturas contradictorias respecto...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Actos humanos, un requiem por la humanidad

"Como el de W. A. Mozart, el de Gabriel Fauré o el de Benjamin Britten, esta novela...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La IA, sin derechos de autor en México

"Expertos coinciden en que, si bien la IA puede simular creatividad, carece de subjetividad y experiencia vivida,...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Zebadúa González
1

FGR busca imputar a Emilio Zebadúa González por el delito de enriquecimiento ilícito

2

ANÁLISIS ¬ El PRI que “Alito” tanto presume marcó un siglo por autoritario y represor

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
3

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

La Jefa del GCDMX, Clara Brugada Molina, informó el día de hoy las actividades para conmemorar el 40 aniversario del terremoto del 19 de septiembre 1985.
4

Brugada presenta plan de actividades para conmemorar los 40 años del sismo de 1985

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la postura de EU de no negociar con terroristas por buscar un acuerdo de colaboración con "El Mayo" Zambada.
5

#PuntosYComas ¬ La Presidenta Sheinbaum fortalece seguridad y rectoría del Estado

6

#GenteAsí ¬ El "indiecito" de la Corte, le llama analista de Televisa a Hugo Aguilar

7

Legionarios lamentan uso de imágenes sin permiso en documental del pederasta Maciel

El asesinato de la mujer conocida como "La Chuy" fue el martes. De acuerdo con medios locales, sería familiar de personajes recurrentes en videos de "Los Toys".
8

Ahora una mujer ligada a la familia de influencers "Los Toys" es asesinada en Sinaloa

El Grupo Parlamentario de Morena eligió por unanimidad a Laura Itzel Castillo como su propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.
9

Morena elige a Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de Mesa Directiva de Senado

El PRI, PAN y MC se pronuncian en contra de reducir el financiamiento a partidos
10

El PRI, PAN y MC se pronuncian en el INE contra reducir financiamiento a partidos

Detienen a Miss Guerrero 2024.
11

Guardia Nacional detiene a Miss Guerrero 2024 con un arma exclusiva del Ejército

Serpentikah
12

¿Dónde celebrar el Día Internacional de la Montaña Rusa en la CdMx?

13

La bomba del Dr. Keesler

Gerardo Fernández Noroña aseguró que Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia de Nación pueden rechazar las listas de candidatos, pero no esto no impedirá que la elección se realice.
14

ENTREVISTA ¬ A Morena le urge foro interno de debate para atajar la intriga: Noroña

Atardeceres en Yucatán
15

Seis lugares para contemplar los mejores atardeceres de Yucatán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
En la cuadragésima segunda edición del Maratón de la Ciudad de México (CdMx) participaron cerca de 30 mil corredores y corredoras. Dos etíopes se coronaron.
1

Dos etíopes conquistan el Maratón de la CdMx 2025; participaron 30 mil corredores

Países consolidan alianza del Sur Global en cumbre de la OCS.
2

El Sur Global retumba: China forma poderoso frente con Rusia, India y 18 países más

Donald Trump destrozó en semanas la relación histórica entre Estados Unidos (EU) e India. Y ahora golpea hacia México intensificando su campaña de presión.
3

Trump destrozó en semanas la relación histórica EU-India. Y ahora golpea hacia México

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) dio este domingo un golpe al Mundial de Fórmula 1 tras imponerse en el Gran Premio de los Países Bajos.
4

Piastri triunfa en GP de los Países Bajos; Verstappen y Hadjar también suben al podio

La Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, adelantó que la reforma a la Ley Aduanera causará “escozor” y que habrá ajustes a las refresqueras.
5

Godoy: CSP va contra refresqueras en Paquete Económico; Ley Aduanera causará escozor

El expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi, fue asesinado en Leópolis, según informó el sábado el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
6

Andri Parubi, expresidente del Parlamento de Ucrania, es asesinado en Leópolis

Greta Thunberg afirmó que "cada día más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel", poco antes de la partida de la Global Sumud Flotilla a Gaza.
7

Cada día más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel, dice Greta Thunberg

Censura electoral
8

Magistrada y el INE de Taddei censuraron a periodistas de SinEmbargo. TEPJF los frena

La Profeco hizo un llamado a revisión para casi 500 motocicletas Harley Davidson de distintos modelos y años para reparar una falla.
9

La Profeco alerta por fallo en motos Harley Davidson. Estos son los modelos afectados

Guillermo del Toro cumplió este sábado en el Festival Internacional de Cine de Venecia uno de los sueños más antiguos de su vida: llevar al cine Frankenstein.
10

Guillermo del Toro es ovacionado en Venecia tras presentación de Frankenstein

11

El PAN acusa a la 4T de “narcogobierno” y busca olvidar su experiencia en la materia

El movimiento hutí de Yemen confirmó la muerte de su Primer Ministro "de facto" Ahmed Ghaleb al Rahwi en el ataque aéreo efectuado el pasado jueves por Israel.
12

El Primer Ministro hutí es asesinado en ataque de Israel; el grupo promete "venganza"