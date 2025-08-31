Dos etíopes conquistan el Maratón de la CdMx 2025; participaron 30 mil corredores

En la cuadragésima segunda edición del Maratón de la Ciudad de México participaron corredores de talla internacional. En esta ocasión fueron los etíopes quienes se coronaron durante la justa deportiva.

Por Aram Ledezma

Ciudad de México, 31 de agosto (ASMéxico).- Nueva edición del Maratón de la Ciudad de México. En la cuadragésima segunda caminata en la capital del país participaron cerca de 30 mil corredores y corredoras. La prueba cuenta con certificación de la FMAA, AIMS y World Athletics como categoría Oro y clasificatoria a Boston.

El evento inició en Avenida Insurgentes Sur, frente al Estadio Olímpico Universitario, y recorrió algunos de los puntos icónicos de la capital, como Reforma, Chapultepec, Polanco y Bellas Artes, para finalizar en el Zócalo.

Hubo participación de corredores top mundiales: los keniatas Edwin Kiprop Kiptoo y Moses Kibet, el boliviano Héctor Garibay, los etíopes Tadu Abate Deme y Shifera Tamru Aredu, con experiencia en grandes maratones alrededor del planeta. En la rama femenina, las miradas estaban puestas en la etíope Bekelech Gudeta Borecha, la bahreiní Ruth Jebet, y las keniatas Cynthia Chepchirchir, Visiline Jepkecho y Mercy Jerop Kwambai.

Ganador varonil

🏃‍♀️ ¡Gracias por ser parte del XLII #MaratónDeLaCiudadDeMéxicoTelcel2025 en la #CapitalDeLaTransformación! 🤩 Juntas y juntos hacemos historia, cruzamos la meta atravesando zonas emblemáticas de la ciudad. 🏙️💫 🥳 ¡Hoy lo hiciste posible! 👏 pic.twitter.com/8iDDzUpStC — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 31, 2025

En la categoría masculina, el vencedor fue el etíope Tadu Abate Deme, de 27 años de edad; cruzó la meta en solitario con un tiempo no oficial de 2:11:17. Desde el año 2017, Etiopía no se coronaba en el Maratón de la Ciudad de México. Kenia hizo el 2-3 con sus atletas Bernard Kipkorir y Edwin Kiprop Kiptoo.

Ganadora femenil

Bekelec Gudeta Borecha, también de Etiopía, ganó en su categoría con un tiempo de 2:28:22. Valdivia, del Perú, se quedó con el segundo lugar, mientras que la bahreiní Ruth Jebet, lesionada del pie izquierdo, llegó en el tercer puesto.

🥳 Con profundo orgullo, la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, felicitó a las y los corredores del #MaratónDeLaCiudadDeMéxicoTelcel2025 por hacer historia en la #CapitalDeLaTransformación con esta gran carrera emblemática. 👟 ✨ A 700 años de la fundación México - Tenochtitlan,… pic.twitter.com/HOB3jzOzGe — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 31, 2025

