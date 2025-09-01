Los cuerpos de tres hombres son hallados en el cauce del río Huacapa en Chilpancingo

La localización de los tres cuerpos se dio en el encauzamiento del río de aguas negras, cerca de la calle Leonardo Bravo, en la colonia Morelos.

Chilpancingo, Guerrero, 31 de agosto (ElSur).- Los cuerpos de tres hombres fueron arrojados ayer en la noche al cauce del río Huacapa, cerca del centro nocturno Bar Bar en Chilpancingo, informaron fuentes policiales.

El sábado por la madrugada, hombres armados balearon la fachada del establecimiento Bar Bar.

Autoridades fueron alertadas por el hallazgo a las 10 de la noche en el encauzamiento del río de aguas negras, cerca de la calle Leonardo Bravo, en la colonia Morelos.

Corporaciones policiacas y militares acudieron al lugar para corroborar la escena y acordonar el área.

Los cuerpos de tres hombres, dos de ellos semidesnudos, yacían al fondo del encauzamiento.

Los primeros reportes indican que las víctimas habrían sido ultimadas a balazos, arrastradas y arrojadas al cauce.

Dos de ellos fueron identificados como trabajadores del establecimiento.

Una segunda víctima fue identificada como Ramón Luna Cabañas, quien fue visto por última vez el viernes a las nueve de la noche en una motocicleta.

Se supo que agentes ministeriales y de la Guardia Nacional (GN) catearon una casa y el establecimiento donde interrogaron a presuntos testigos.

Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias y los cadáveres fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) que los trasladó a sus instalaciones.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero inició una carpeta de investigación por los hechos.

No es el primer hecho de violencia registrado en ese lugar. La madrugada del 17 de julio de 2024, una mujer de 35 años fue atacada con cuatro disparos de arma de fuego afuera del Bar Bar, horas después fue reportada su muerte.

En menos de 48 horas cinco crímenes se han cometido en la capital. El viernes un agente de la Guardia Nacional, comisionado a labores de investigación de la FGE fue asesinado afuera de una tienda Oxxo, frente a la Comandancia de la misma GN, en el bulevar Chilpancingo-Petaquillas, dos agentes más resultaron heridos.

El mismo viernes por la noche un hombre de 18 años fue ultimado a balazos en la zona de bares del andador Emiliano Zapata, en el centro de la ciudad.

