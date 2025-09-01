Batres firma convenio con municipio de Tecámac para donación de 2 clínicas al ISSSTE

Los servicios médicos que ofrece el ISSSTE han extendido sus beneficios sociales en el Estado de México e Hidalgo mediante la implementación de programas como "La Clínica es Nuestra", y la asignación de recursos financieros para mejorar la infraestructura y equipamiento médico.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, firmó ayer un convenio con las autoridades municipales de Tecámac, Estado de México (Edomex), en el que se acordó la donación, por parte del municipio, de dos inmuebles para usufructo del instituto de salud.

Los inmuebles en cuestión son dos clínicas de cuidados materno-infantiles: la Clínica Materno Infantil “Juana Belén Gutiérrez de Mendoza”, ubicada en la colonia Santo Tomás Chiconautla, y la Clínica Materno Infantil “Aurora Mesa Andraca”, en el Conjunto Urbano Los Héroes Tecámac.

Ambas clínicas, que serán ahora administradas por el ISSSTE, "cuentan con quirófano, camas para hospitalización, consultorios, salas de expulsión, cuartos de hospitalización adicionales, equipo de esterilización y laboratorio de histocompatibilidad", señaló el comunicado oficial del Instituto.

En sus redes sociales, Martí Batres subrayó: “¡El municipio de Tecámac donó dos nuevas Clínicas al ISSSTE! Tal como lo anticipé hace unas semanas, se consolidó la donación de dos nuevas unidades médicas a nuestro Instituto, las cuales cuentan con nuevos quirófanos. Así atenderemos mejor la demanda de la derechohabiencia que crece por las nuevas obras, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles".

Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, indicó que las clínicas fueron creadas para atender y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región, quienes han padecido por 25 años el abuso de poder de los gobiernos neoliberales.

Escalante se congratuló por este convenio que atenderá a unas 50 mil derechohabientes con dignidad y decoro, y agradeció a Martí Batres por hacer realidad el derecho de los habitantes a recibir atención médica gratuita.

Por su parte, la Presidenta Municipal de Tecámac, Rosa Yolanda Wong Romero, expresó el alto valor social de esta acción de Gobierno que "representa un paso firme hacia el fortalecimiento de los servicios de salud, al compromiso social y a una visión de un futuro para Tecámac".

“Firmar este comodato es compartir responsabilidad para garantizar acceso a servicios médicos dignos, oportunos y de calidad, y eso para todas nuestras familias. [...] Bajo la administración del ISSSTE, confiamos en que se fortalecerá su infraestructura en beneficio de más personas que lo están necesitando”, dijo la Presidenta Municipal.

El ISSSTE apoya a derechohabiencia en Tizayuca

Por otro lado, Martí Batres acudió a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Tizayuca”, en el estado de Hidalgo, para relizar la supervisión de las obras y equipos que adquirió la unidad para mejorar su infraestructura y la prestación de servicios médicos. Con un presupuesto de 370 mil pesos, otorgado mediante el programa social "La Clínica es Nuestra", Batres espera el beneficio de las 12 mil 866 personas que gozan de este servicio.

Entre las mejoras de esta unidad médica se encuentra la construcción de una farmacia y el equipamiento de la clínica con "rastrillo jardinero, puerta blanca, equipamiento de puerta, computadora, impresora, escalera, taburete, mesa, silla, lámpara LED, lámpara LED de bulbo, flotador eléctrico, tubo galvanizado, bomba eléctrica, lavabo pasteur, nueve cajas multiusos”, detalló el director del ISSSTE.

La Presidenta Municipal de Tizayuca, Hidalgo, Gretchen Atilano Moreno, y la tesorera del Comité de Salud para el Bienestar (COSABI), Norma Adriana Camargo Lozano, agradecieron el apoyo gubernamental pues, sostuvieron, "en 30 años esta unidad médica no había tenido crecimiento en infraestructura".