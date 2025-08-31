"Alito" va rumbo al basurero de la historia: Alcalde; representa la corrupción, dice

Durante un comité seccional de Morena, la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, habló sobre el priista "Alito" Moreno, al que señaló de representar la "corrupción, la violencia, el cinismo y los lujos" del viejo regimen.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, afirmó hoy que Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), va "directito al basurero de la historia" pues "representa la corrupción, la violencia, el cinismo, los lujos".

Durante la conformación de un comité seccional del partido guinda, Alcalde habló sobre las recientes declaraciones y acciones que ha llevado a cabo el líder priista, incluido un llamado para integrar un frente amplio para quitar a Morena de gubernaturas estatales y de la presidencia del país, lo cual minimizó al señalar que incluso beneficia al movimiento de la 4T.

"Dibuja muy bien a la oposición, y en todo caso, hasta nos ayuda porque son tan cínicos y son tan obvios, que la gente logra identificar con mucha claridad qué representa. Yo no tengo ninguna preocupación sobre 'Alito', al contrario que siga su camino y siga exhibiendo lo que representa", manifestó.

Su pronunciamiento estuvo motivado por la actitud que ha mostrado en días recientes Moreno Cárdenas luego de que el pasado 27 de agosto el dirigente partidista agrediera durante una sesión parlamentaria al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Alcalde Luján manifestó también en el evento que ve a una "oposición muy violenta, que no está dispuesta a abrir el diálogo, ahora con lo de la propuesta de una discusión amplia sobre la reforma electoral, lejos de hacer propuestas, de celebrar la apertura, están todo el día en la denostación, en la mentira, en el chantaje, en la violencia, esa es la oposición que hoy tenemos", acusó.

En su intervención llamó a abrirse al diálogo y la escucha ante la existencia de diversas expresiones políticas que permitan evitar llegar a los golpes. La presidenta de Morena dijo también que Moreno Cárdenas se quedará con las ganas de afectar la apertura del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso con las manifestaciones que ha estado convocando.

Para no centrarse únicamente en la persona de "Alito", Luisa Alcalde Luján dirigió la atención de los simpatizantes hacia el amplio respaldo social que infunde la Presidenta Claudia Sheinbaum.