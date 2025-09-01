Un Juez vincula a proceso al "Tormenta Junior", presunto jefe de "Los Escorpiones"

Redacción/SinEmbargo

31/08/2025 - 6:53 pm

La FGR informó que fue vinculado a proceso Ezequiel "C", "El Tormenta Junior", presunto líder de "Los Escorpiones", brazo armado del Cártel del Golfo.

Ezequiel "C", alias "El Tormenta Junior", fue vinculado a proceso por el delito de portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y permanecerá preso en el penal del "Altiplano".

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo que fue vinculado a proceso Ezequiel "C", alias "El Tormenta Junior", presunto líder de la banda de "Los Escorpiones", brazo armado del Cártel del Golfo.

Un Juez federal determinó la vinculación del señalado, quien fue detenido en el estado de Tamaulipas, debido a su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, señaló la dependencia en un comunicado.

La autoridad judicial también determinó imponer al sujeto vinculado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

Además, se estableció un plazo de dos meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria, por lo que la próxima audiencia se celebrará en el mes de octubre.

"El Tormenta Junior", presunto jefe de "los Escorpiones", fue detenido el pasado 17 de agosto por elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas, quienes realizaban labores de vigilancia en el Fraccionamiento Villa Española, en la ciudad de Matamoros.

Mientras vigilaban la zona, los elementos de seguridad detuvieron a Ezequiel "C" cuando viajaba a bordo de un vehículo para realizar una revisión, durante la cual le fue asegurada un arma de fuego, un cargador y cinco cartuchos útiles.

Derivado de dicho hallazgo, el imputado fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien lo remitió ante un Juez federal, quien calificó como legal su detención y dictó auto de vinculación a proceso por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

"El Tormenta Junior" es señalado como presunto líder de la banda de "Los Escorpiones", también conocido como "Grupo Escorpión", célula del Cártel del Golfo que fue creada para servir como guardia de seguridad de "Tony Tormenta", fundador del grupo criminal.

Opinión

