VIDEO ¬ Atleta en silla de ruedas denuncia baches y discriminación en Maratón de CdMx

Antonio Caballero, atleta que obtuvo el segundo lugar en la categoría de silla de ruedas en el Maratón de la CdMx, denunció la persistencia de baches y coladeras en las calles de la capital, así como la discriminación económica de la que son objeto estos deportistas.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- Marco Antonio Caballero, atleta de alto rendimiento en la categoría de silla de ruedas en el Maratón de la Ciudad de México 2025, protestó por la presencia de baches en la capital, mismos que provocaron un incidente en la competición. Asimismo, acusó la existencia de discriminación hacia quienes compiten en su categoría, pues los premios que se otorgan a las y los ganadores son ampliamente bajo en comparación a los de la categoría convencional.

El deportista se hizo acreedor del segundo lugar de esta categoría que el Maratón también contempla. Al recibir su premio en el Zócalo capitalino el atleta dijo que "cada año es lo mismo, en la edición pasada un compañero se ponchó y todo por los baches. Quiero alzar la voz por todos ellos porque esto no puede seguir pasando”, dijo.

Ante la presencia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, Caballero hizo explicita también la discriminación de la que son objeto las personas deportistas con capacidades diferentes que participan en estas contiendas deportivas.

“Somos atletas de alto rendimiento y no es posible que los ganadores no recibamos ni el diez por ciento de lo que obtienen los convencionales. Ellos se llevan 50 mil dólares y nosotros 60 mil pesos”, acusó.

Durante la carrera, participantes como Francisco San Clemente, de silla de ruedas, resultaron lesionados por un caer en un bache ubicado la calzada Chivatito, al sur de la ciudad.

Marco Caballero indicó que esta situación puede ser un buen momento para hacer el cambio. De esta manera, el atleta espera que se atienda la problemática de los baches y coladeras en las vialidades de la Ciudad de México, y "que no sea una represión para el siguiente año o que ya no haya categoría en silla de ruedas".

Cabe destacar que Brugada Molina se mostró en todo momento serena y atenta ante la intervención del atleta. Al asentir con las palabras de Caballero, Brugada realizó un breve comentario a uno de los funcionarios que acompañaban el acto para después proseguir con la escucha del atleta.

En el acto de premiación la Jefa de Gobierno aseveró que la Ciudad de México es cada vez más deportiva. “Gracias por llenar nuestras calles con su energía y disciplina. Este año es especial porque forma parte de la celebración de los 700 años de la fundación de esta ciudad”, dijo.