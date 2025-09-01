El PRI no asistirá a toma de protesta de nueva Corte: "Alito"; PAN confirma presencia

31/08/2025 - 10:42 pm

"Alito" Moreno afirmó que el PRI no participará en la ceremonia de toma de protesta del nuevo Poder Judicial por "congruencia política"; por su parte, Ricardo Anaya confirmó que el PAN sí hará acto de presencia.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como "Alito" Moreno, informó que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no asistirá a la ceremonia de toma de protesta de las ministras y ministros que conformarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a celebrarse este 1 de septiembre.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el dirigente nacional del PRI dijo que esta decisión "responde a un principio de congruencia política", pues participar en el evento significaría legitimar la "gran farsa" de la Reforma Judicial impulsada por el Gobierno de la 4T que culminó en la elección del pasado 1 de junio.

"No seremos parte del acto con el que Morena consuma el secuestro del Poder Judicial. No se trató de una reforma, se trató de una intervención autoritaria para destruir el equilibrio de poderes", señaló "Alito" Moreno en su mensaje.

El dirigente priista añadió que, con su reforma, Morena ha convertido al Poder Judicial "en un brazo ejecutor del Gobierno", además de haberlo desmantelado para "ponerlo al servicio de sus propios intereses".

"Lo digo claro: se robaron al Poder Judicial, lo entregaron a cuotas, lo repartieron como botín, lo despojaron de su independencia y hoy lo instalan como un aparato al servicio del régimen", insistió el funcionario, y advirtió que el partido guinda usará a la Corte para perseguir a la ciudadanía y sus derechos, algo de lo que el PRI no planea ser cómplice.

PAN confirma asistencia

En un sentido opuesto al Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que sí hará acto de presencia en la toma de protesta del nuevo Poder Judicial, con la intención de entablar un diálogo con las ministras y ministros.

Fue Ricardo Anaya, coordinador de las y los senadores panistas quien confirmó la asistencia del partido al evento y adelantó que le plantearán a quienes integrarán la Corte su posicionamiento acerca de la Reforma Judicial.

"Lo que nosotros queremos es hablar de frente, hablar con enorme claridad, con enorme firmeza, pero también con respeto para fijar nuestra posición sobre este proceso. Lo que estamos solicitando es que sea en presencia de las nuevas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por supuesto que nos parecería absurdo hablar antes de qué ellas y ellos estén presentes", declaró el legislador.

El legislador reveló que la propuesta de dialogar de frente con las y los ministros se planteará a la Mesa Directiva del Senado, cuya presidencia estará a cargo de la morenista Laura Itzel Castillo a partir del lunes 1 de septiembre.

"Nosotros esperamos que esta sea una primera muestra de la nueva Mesa Directiva, de apertura, de tolerancia, sería inaceptable que en el parlamento en la sede del Senado se nos negará a hablar. Lo que estamos pidiendo es absolutamente razonable, queremos hablar, queremos fijar nuestra postura en presencia de las ministras y ministros de la Corte, no queremos hablar a sus espaldas, queremos decirles con enorme claridad, con firmeza y también con respeto cuál es nuestra posición respecto de este proceso", apuntó.

