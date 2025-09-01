El PAN anuncia propuestas para la Mesa Directiva de San Lázaro; niega veto morenista

El coordinador de la bancada del PAN recalcó que el partido dará prioridad para que la presidencia de la Mesa Directiva de Cámara de Diputados sea ocupada por una mujer.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este domingo a los cuatro perfiles que propondrá para ocupar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Las legisladoras y legisladores panistas que fueron propuestos para ocupar el cargo son: Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Germán Martínez y Federico Döring.

El coordinador de la bancada de Acción Nacional en San Lázaro, Elías Lixa, anunció quienes serán las diputadas y diputados que serán postulados para presidir la Mesa Directiva y recalcó que el partido dará prioridad para que el puesto sea ocupado por una mujer.

"Es la convicción de nuestro grupo parlamentario privilegiar el género mujer en este diálogo, toda vez que venimos de una presidencia encabezada por un hombre", dijo el coordinador de las y los diputados panistas.

El legislador del PAN recalcó durante su mensaje que su partido se mantiene abierto al diálogo, al tiempo que manifestó que se debe privilegiar el diálogo y el respeto a la ley para definir quién será el perfil para ocupar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.