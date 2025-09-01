¿Cómo mejorar la ciberseguridad este regreso a clases? La SSPC da estos consejos

Previo al regreso a clases se incrementan las compras en línea de útiles y los trámites escolares en plataformas digitales, lo que puede comprometer la ciberseguridad de las personas, alertó la SSPC.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- Este 1 de septiembre millones de alumnas y alumnos regresarán a clases a lo largo y ancho del territorio nacional. Ante ello, padres y madres de familia, así como tutores, pueden llegar a realizar ciertas transacciones digitales, lo cual puede comprometer su ciberseguridad si no tienen ciertos cuidados.

Consciente de lo anterior, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) compartió una serie de recomendaciones para que estudiantes y sus familiares eviten ser víctimas de fraudes u otro tipo de delitos cibernéticos en este regreso a clases.

La dependencia señaló que, previo al inicio del ciclo escolar, es común que se incrementen las compras en línea de útiles escolares y los trámites escolares a través de plataformas digitales, situación que es aprovechada por ciberdelincuentes para cometer distintas actividades maliciosas.

En un comunicado, la SSPC indicó que algunos de los ilícitos más comunes que han sido identificados por las autoridades son:

Suplantación de identidad de instituciones educativas.

Sitios apócrifos de tiendas de útiles y uniformes.

Becas o apoyos inexistentes.

Ofertas falsas para adquirir dispositivos electrónicos y créditos con facilidades para gastos escolares.

¿Cómo evitar estos ciberdelitos?

Con el fin de prevenir que las y los estudiantes o sus padres y madres puedan ser víctimas de algún fraude en este regreso a clases, la SSPC compartió las siguientes recomendaciones en materia de ciberseguridad:

Validar cualquier información publicada en redes sociales o en sitios web directamente con las instituciones educativas.

Ponerse en contacto con instituciones educativas únicamente a través de sus redes y canales oficiales.

No realizar depósitos por concepto de inscripción o colegiatura a cuentas bancarias personales, ya que siempre deben estar a nombre de la escuela.

Al realizar compras en línea verificar que se traten de comercios reconocidos, que ofrezcan facturas, comprobantes de compra y garantía.

Antes de realizar un pago en línea se debe revisar que el sitio tenga conexión segura, es decir, que su dirección inicie con “https://” y que aparezca el candado en la barra del navegador.

No realizar pagos a cambio de recibir una beca.

Verificar la autenticidad de programas de becas antes de compartir documentos o información personal.

Comprar dispositivos electrónicos, como tabletas o computadoras, en tiendas reconocidas o distribuidores autorizados, que cuenten con el servicio de atención a clientes.

No entregar dinero para obtener créditos escolares.

En caso de solicitar un crédito es importante verificar que la institución financiera cuente con registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).