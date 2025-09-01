¿Cómo mejorar la ciberseguridad este regreso a clases? La SSPC da estos consejos

Redacción/SinEmbargo

31/08/2025 - 9:38 pm

La SSPC compartió recomendaciones para que estudiantes y padres eviten ser víctimas de algún ciberdelito o caer en un fraude en este regreso a clases.

Artículos relacionados

Previo al regreso a clases se incrementan las compras en línea de útiles y los trámites escolares en plataformas digitales, lo que puede comprometer la ciberseguridad de las personas, alertó la SSPC.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- Este 1 de septiembre millones de alumnas y alumnos regresarán a clases a lo largo y ancho del territorio nacional. Ante ello, padres y madres de familia, así como tutores, pueden llegar a realizar ciertas transacciones digitales, lo cual puede comprometer su ciberseguridad si no tienen ciertos cuidados.

Consciente de lo anterior, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) compartió una serie de recomendaciones para que estudiantes y sus familiares eviten ser víctimas de fraudes u otro tipo de delitos cibernéticos en este regreso a clases.

La dependencia señaló que, previo al inicio del ciclo escolar, es común que se incrementen las compras en línea de útiles escolares y los trámites escolares a través de plataformas digitales, situación que es aprovechada por ciberdelincuentes para cometer distintas actividades maliciosas.

En un comunicado, la SSPC indicó que algunos de los ilícitos más comunes que han sido identificados por las autoridades son:

  • Suplantación de identidad de instituciones educativas.
  • Sitios apócrifos de tiendas de útiles y uniformes.
  • Becas o apoyos inexistentes.
  • Ofertas falsas para adquirir dispositivos electrónicos y créditos con facilidades para gastos escolares.

¿Cómo evitar estos ciberdelitos?

Con el fin de prevenir que las y los estudiantes o sus padres y madres puedan ser víctimas de algún fraude en este regreso a clases, la SSPC compartió las siguientes recomendaciones en materia de ciberseguridad:

  • Validar cualquier información publicada en redes sociales o en sitios web directamente con las instituciones educativas.
  • Ponerse en contacto con instituciones educativas únicamente a través de sus redes y canales oficiales.
  • No realizar depósitos por concepto de inscripción o colegiatura a cuentas bancarias personales, ya que siempre deben estar a nombre de la escuela.
  • Al realizar compras en línea verificar que se traten de comercios reconocidos, que ofrezcan facturas, comprobantes de compra y garantía.
  • Antes de realizar un pago en línea se debe revisar que el sitio tenga conexión segura, es decir, que su dirección inicie con “https://” y que aparezca el candado en la barra del navegador.
  • No realizar pagos a cambio de  recibir una beca.
  • Verificar la autenticidad de programas de becas antes de compartir documentos o información personal.
  • Comprar dispositivos electrónicos, como tabletas o computadoras, en tiendas reconocidas o distribuidores autorizados, que cuenten con el servicio de atención a clientes.
  • No entregar dinero para obtener créditos escolares.
  • En caso de solicitar un crédito es importante verificar que la institución financiera cuente con registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Un año de Sheinbaum

"Sin declaraciones públicas de por medio, es evidente que Sheinbaum modificó la política de seguridad de López...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Golpes en el Senado

"Si la cereza del pastel fue una pelea física no fue porque se defendieran posturas contradictorias respecto...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Actos humanos, un requiem por la humanidad

"Como el de W. A. Mozart, el de Gabriel Fauré o el de Benjamin Britten, esta novela...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La IA, sin derechos de autor en México

"Expertos coinciden en que, si bien la IA puede simular creatividad, carece de subjetividad y experiencia vivida,...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Zebadúa González
1

FGR busca imputar a Emilio Zebadúa González por el delito de enriquecimiento ilícito

2

ANÁLISIS ¬ El PRI que “Alito” tanto presume marcó un siglo por autoritario y represor

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
3

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

La Jefa del GCDMX, Clara Brugada Molina, informó el día de hoy las actividades para conmemorar el 40 aniversario del terremoto del 19 de septiembre 1985.
4

Brugada presenta plan de actividades para conmemorar los 40 años del sismo de 1985

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la postura de EU de no negociar con terroristas por buscar un acuerdo de colaboración con "El Mayo" Zambada.
5

#PuntosYComas ¬ La Presidenta Sheinbaum fortalece seguridad y rectoría del Estado

6

#GenteAsí ¬ El "indiecito" de la Corte, le llama analista de Televisa a Hugo Aguilar

7

Legionarios lamentan uso de imágenes sin permiso en documental del pederasta Maciel

El asesinato de la mujer conocida como "La Chuy" fue el martes. De acuerdo con medios locales, sería familiar de personajes recurrentes en videos de "Los Toys".
8

Ahora una mujer ligada a la familia de influencers "Los Toys" es asesinada en Sinaloa

El Grupo Parlamentario de Morena eligió por unanimidad a Laura Itzel Castillo como su propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.
9

Morena elige a Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de Mesa Directiva de Senado

El PRI, PAN y MC se pronuncian en contra de reducir el financiamiento a partidos
10

El PRI, PAN y MC se pronuncian en el INE contra reducir financiamiento a partidos

Detienen a Miss Guerrero 2024.
11

Guardia Nacional detiene a Miss Guerrero 2024 con un arma exclusiva del Ejército

Serpentikah
12

¿Dónde celebrar el Día Internacional de la Montaña Rusa en la CdMx?

13

La bomba del Dr. Keesler

Gerardo Fernández Noroña aseguró que Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia de Nación pueden rechazar las listas de candidatos, pero no esto no impedirá que la elección se realice.
14

ENTREVISTA ¬ A Morena le urge foro interno de debate para atajar la intriga: Noroña

Atardeceres en Yucatán
15

Seis lugares para contemplar los mejores atardeceres de Yucatán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La SSPC compartió recomendaciones para que estudiantes y padres eviten ser víctimas de algún ciberdelito o caer en un fraude en este regreso a clases.
1

¿Cómo mejorar la ciberseguridad este regreso a clases? La SSPC da estos consejos

Los spots de Sheinbaum rumbo a su Primer Informe de Gobierno
2

CSP destaca avances en economía, seguridad, programas y obras previo a Primer Informe

Marco Antonio Caballero, atleta de la categoría de silla de ruedas en el Maratón de la Ciudad de México 2025, denunció la discriminación de la son objeto.
3

VIDEO ¬ Atleta en silla de ruedas denuncia baches y discriminación en Maratón de CdMx

Gavin Newsom, el Gobernador de California.
4

El Gobernador de California parodia a Trump en redes... y crece su popularidad

Los cuerpos de tres hombres fueron arrojados anoche al cauce del río Huacapa, cerca del centro nocturno Bar Bar en Chilpancingo, informaron fuentes policiales.
5

Los cuerpos de tres hombres son hallados en el cauce del río Huacapa en Chilpancingo

La FGR informó que fue vinculado a proceso Ezequiel "C", "El Tormenta Junior", presunto líder de "Los Escorpiones", brazo armado del Cártel del Golfo.
6

Un Juez vincula a proceso al "Tormenta Junior", presunto jefe de "Los Escorpiones"

El Ministro de Defensa de Israel anunció que el ejército israelí mató a Abú Obeida, el portavoz de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás.
7

Israel anuncia que mató a portavoz de brazo armado de Hamás durante un ataque en Gaza

El PAN presentó este domingo a los cuatro perfiles que propondrá para ocupar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
8

El PAN anuncia propuestas para la Mesa Directiva de San Lázaro; niega veto morenista

Luisa Alcalde Luján dijo hoy que Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, va "directito al basurero de la historia" pues "representa la corrupción".
9

"Alito" va rumbo al basurero de la historia: Alcalde; representa la corrupción, dice

Claudio X. González y Margarita Zavala acusaron que el "autoritarismo" y la "antidemocracia" persisten en el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
10

ENTREVISTAS ¬ Claudio X. y Margarita acusan “autoritarismo” y “antidemocracia”

Las primeras embarcaciones de la Global Sumud Flotilla han empezado a salir del Puerto de Barcelona rumbo a Gaza este domingo a las 15:30 horas.
11

La Global Sumud Flotilla zarpa hacia Gaza; más de 300 personas buscan romper bloqueo

Entre ofensas, quejas y advertencias de que "seremos Venezuela", la derecha mexicana regresó a las calles de CdMx para encabezar la marcha de "La Resistencia".
12

CRÓNICA ¬ Ofensas, quejas, que “seremos Venezuela”. La derecha regresa a las calles