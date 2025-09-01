Diputados no logran acuerdo para renovar la Mesa Directiva; habrá más negociaciones

El Diputado Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, seguirá como presidente de la Cámara de Diputados hasta que la Jucopo elija a los nuevos integrantes de la Mesa Directiva.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados anunció este domingo que no se logró llegar a un acuerdo para elegir a la nueva presidencia de la Mesa Directiva, misma que le corresponde a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

En conferencia de prensa, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, explicó que los integrantes de la Jucopo aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo para que el Diputado Sergio Gutiérrez Luna continúe como presidente en San Lázaro, con el fin de "darle institucionalidad y gobernabilidad a la Cámara".

"Estamos en el procesamiento de la elección de la Mesa Directiva, que por Ley le corresponde al PAN, y vamos a lograrlo en los próximos días. Este día sólo se tendrá la sesión, se leerá el acuerdo y en los próximos días nos vamos a reunir para elegir la Mesa Directiva", dijo el morenista.

Ricardo Monreal agregó que otro de los acuerdos alcanzados por la Jucopo fue recibir el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que será entregado a la Cámara de Diputados el lunes 1 de septiembre por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

PAN presenta 4 perfiles para presidir la Cámara de Diputados

Este domingo, el coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, presentó a los cuatro perfiles que fueron propuestos por su grupo parlamentario para que presidan la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados durante el próximo periodo legislativo

Las diputadas y diputados panistas que fueron postulados para ser presidentes son: Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Germán Martínez y Federico Döring.

Tras la presentación de las propuestas, el líder del grupo parlamentario de Acción Nacional aseguró que no existe ningún veto por parte de Morena en contra de alguna de las propuestas presentadas.