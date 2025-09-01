La SSC-CdMX asegura casi 10 toneladas de autopartes robadas durante cateo en la GAM

Elementos de la SSC-CdMx aseguraron puertas, faros, cofres, calaveras, parrillas y fascias de diferentes marcas de vehículos durante un cateo en la Alcaldía Azcapotzalco.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este domingo que elementos de la Policía capitalina, con apoyo de agentes de otras corporaciones, lograron asegurar cerca de 10 toneladas de autopartes durante un cateo realizado en la colonia San Felipe de Jesús de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Entre las partes aseguradas se encuentran puertas, faros, cofres, calaveras, parrillas y fascias de diferentes marcas de vehículos, detalló la dependencia en un comunicado.

Incluso se hallaron las partes de un automóvil desmantelado, el cual coincide con las características de un carro que fue robado el pasado 27 de agosto en calles de la colonia Altavilla del municipio de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex).

En coordinación con la @FiscaliaCDMX y las instancias de seguridad del @GobiernoMX, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo en un inmueble en @TuAlcaldiaGAM y aseguraron alrededor de 10 toneladas de autopartes. En el predio, identificado a partir del intercambio… pic.twitter.com/XaszgeP0CF — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 31, 2025

La SSC-CdMx dio a conocer que gracias a distintas denuncias ciudadanas se tuvo conocimiento de la probable venta de autopartes de robadas en la colonia San Felipe de Jesús de la Alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que agentes de la Policía capitalina iniciaron trabajos de investigación, vigilancias fijas y móviles, así como recorridos de reconocimiento en la zona.

Gracias a dichas indagatorias, los elementos lograron recabar suficientes pruebas que fueron presentadas por un agente del Ministerio Público ante un Juez de Control, quien otorgó la orden de cateo para intervenir un inmueble ubicado en la avenida Gran Canal del Desagüe.

Tras obtener el mandamiento judicial, autoridades catearon el domicilio señalado y aseguraron alrededor de 10 toneladas autopartes de diferentes marcas vehículos, entre las que se encontraron puertas, faros, cofres, calaveras, parrillas, fascias, e incluso las partes de un auto que fue robado en el municipio de Ecatepec.

En este operativo participaron elementos de la SSC-CdMx, de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), de la Policía Estatal del Estado de México, y de la Guardia Nacional (GN).

Tras dicho cateo, el predio fue asegurado y se encuentra bajo resguardo de la Policía capitalina mientras se llevan a cabo las indagatorias correspondientes, mientras que las partes aseguradas quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para la integración de la carpeta de investigación.