VIDEO ¬ El exgobernador de Querétaro se pelea en bar; fue para proteger a mujer, dice

La grabación de 25 segundos muestra a Francisco Domínguez lanzando golpes en medio de la pista de baile del bar "Canta Corazón".

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- El exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, fue captado en video el pasado fin de semana durante una trifulca registrada en un centro nocturno.

El incidente ocurrió en el bar “Canta Corazón”, ubicado sobre la carretera Querétaro–San Luis Potosí, en la colonia El Salitre, al norte de la capital.

En la grabación de apenas 25 segundos, difundida en redes sociales, se observa al exmandatario estatal en medio de la pista de baile mientras suena una canción.

"Pancho" Domínguez, como es conocido, aparece lanzando un par de golpes contra otro hombre y algunas patadas, al tiempo que una mujer grita pidiendo a los guardias que los separen.

La escena, donde un involucrado más golpea al mismo sujeto, se viralizó rápidamente por la participación directa del político panista, quien gobernó Querétaro de 2015 a 2021.

En su cuenta de X, el exgobernador queretano confirmó que es él quien aparece en el video y explicó que su reacción se debió a la agresión sufrida por una mujer de su grupo: “El fin de semana, en un establecimiento, una mujer de nuestro grupo fue agredida, en medio de una riña entre terceros. Al percatarme de que había sido lastimada, intervine para protegerla. Rechazo firmemente toda forma de violencia contra las mujeres”.

Los administradores del bar también emitieron un comunicado fechado el 31 de agosto, en el que respaldaron la versión de Domínguez Servién.

En su mensaje, coincidieron en que "en medio de una riña entre terceros, fue agredida una mujer”, y señalaron que el personal del establecimiento “actuó de manera inmediata para atenderla”, además dieron a conocer que se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro.

No obstante, esta no es la primera ocasión en que el exgobernador de Querétaro se ve envuelto en una pelea. En 2006, siendo Diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), fue grabado cuando pateaba al legislador perredista Faustino Soto Ramos dentro del recinto parlamentario.

¿Quién es “Pancho” Domínguez?

Francisco Domínguez Servién, conocido como “Pancho” Domínguez, es un político queretano del PAN.

Se desempeñó como Diputado federal (2006–2009), Senador de la República (2012–2015) y Gobernador de Querétaro (2015–2021).

Durante su Administración, se le reconoció por impulsar proyectos de infraestructura y crecimiento económico, pero enfrentó críticas por temas de seguridad y conflictos políticos internos.