La SCJN publica foto oficial de ministros electos por voto popular. ¿Quién es quién?

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó este lunes, en el arranque de sus labores, la fotografía oficial de la nueva conformación del pleno, con las y los nueve ministros que han sido elegidos, por primera vez, por el voto popular del pueblo de México.

De izquierda a derecha, la primera en aparecer sentada es Loretta Ortiz Ahlf, la tercera Ministra en funciones de la SCJN que decidió participar en la elección judicial; Lenia Batres Guadarrama, la más votada entre las ministras y que continúa en el pleno; y le sigue Hugo Aguilar Ortiz, el nuevo Ministro presidente de la Corte, el más votado en todo el país para integrar el máximo tribunal; luego sale la Yasmín Esquivel Mossa, quien también formaba parte ya de la SCJN y decidió participar en el proceso para ser elegida por el voto popular; y María Estela Ríos González.

De pie, aparecen, también de izquierda a derecha, Arístides Rodrigo Guerrero García –quien se accidentó la semana pasada en un percance vehicular–, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra, la última mujer en llegar a la SCJN.

Recordemos que la nueva conformación de la SCJN ya no se divide en salas, por lo que ya no existirán estas alternativas al pleno como hasta ahora lo habían hecho.

Este 1 de septiembre, una de las primeras decisiones de la Corte será la de elegir a tres de los cinco integrantes del próximo Órgano de Administración Judicial (OAJ), algo que ya han discutido las y los ministros antes de entrar en funciones este lunes.

Además de las y los nueve ministros de la SCJN, y con el respaldo del voto popular, 881 personas juzgadoras rinden protesta este lunes y tienen ante sí un reto mayor: desterrar viejas prácticas corruptas y democratizar la impartición de justicia. Todo esto ahora bajo principios de austeridad.

La misión incluye resolver cientos de casos pendientes y hacer tangible una mejora en contraste con el “viejo sistema”, del que seis de cada 10 tiene una percepción de corrupción, y que no se ha ido del todo. Este año sólo se renovó la mitad de las plazas de jueces y magistrados federales. La otra mitad será votada en 2027. Del mismo modo, la elección de jueces locales se limitó este año a 19 estados.

¿Quién es quién en el pleno?

Hugo Aguilar Ortiz, el nuevo Ministro presidente de la SCJN, es abogado y fue el encargado de coordinar las consultas de los megaproyectos Tren Maya y Corredor Interoceánico. Además hizo campaña para Ministro con la frase “ya nos toca”, y se comprometió con la justicia ambiental y de las comunidades indígenas. Nació en 1973 en Villa de Guadalupe, una comunidad de no más de 700 personas enclavada en la región mixteca de Oaxaca. Con 52 años, domina tanto el español como el mixteco.

Lenia Batres Guadarrama continuará como Ministra de la SCJN. Es la segunda candidata con más votos. Fue educada desde la infancia bajo los ideales de la filosofía marxista, misma que utilizó para convertirse en miembro fundadora del partido Morena, y que la llevó a la Corte designada directamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Giovanni Azael Figueroa Mejía es el segundo candidato hombre con más votos. Entre las propuestas que presentó durante su campaña, señaló que la justicia debe ser "clara, sin tecnicismos innecesarios", a través de "la creación de una Corte Itinerante". Es doctor en Derecho Constitucional por parte de la Universidad Complutense de Madrid, así como maestro en Estudios Superiores en la misma rama. Fue asesor adscrito a la Coordinación General de Asesores de la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fungiendo en el cargo desde el 1 de enero de 2014 al 14 de agosto del 2015.

La Ministra Yasmín Esquivel Mossa se quedó en la SCJN tras la elección judicial. Es licenciada en Derecho por la UNAM (aunque con controversias que surgieron en los últimos años por su tesis), maestra en Administración de Instituciones Educativas por la UVM y doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac. Tiene una trayectoria de 38 años en el servicio público participando en los tres niveles de Gobierno; y en las últimas dos décadas se desempeñó en el ámbito jurisdiccional.

Irving Espinosa Betanzo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, es especialista en Gestión Pública por la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal. Cuenta con una maestría en Derecho en la UNAM y otra en Gestión Pública para la Buena Administración en la escuela donde estudió dicha carrera.

Loretta Ortiz Ahlf es la tercera Ministra en funciones en la SCJN que decidió participar en la elección judicial. Nació el 24 de febrero de 1955 y es Ministra desde el 12 de diciembre de 2021, propuesta por el expresidente López Obrador. Es egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España.

Arístides Rodrigo Guerrero García es doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con una maestría en Derecho, una especialidad en Derecho Constitucional, y también con un máster en Derecho Parlamentario y Elecciones; y un curso avanzado sobre Protección de Datos Personales y un Curso Metodología de la Comparación Jurídica por la Universidad de Bolonia, Italia.

María Estela Ríos González es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, con maestría en Ciencias Políticas y, hasta antes de la elección judicial, formaba parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) como directora de Ordenamiento de Propiedad Rural. En 2021, AMLO la designó como la Consejera Jurídica de Presidencia. También trabajó con el expresidente del año 2000 a 2006, cuando fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Sara Irene Herrerías Guerra es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM, así como doctora en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y se desempeñaba como Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).