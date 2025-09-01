Cravioto entrega el Primer Informe de Gobierno de Brugada al Congreso de la CdMx

Redacción/SinEmbargo

01/09/2025 - 1:39 pm

El Congreso de la Ciudad de México (CdMx) recibió hoy el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada Molina de manos de su segundo al mando, César Cravioto.

El Congreso de la CdMx recibió este lunes, de manos de César Cravioto, el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada, quien asistirá en octubre a presentarlo; así arrancó el periodo ordinario de sesiones en la capital.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– El Congreso de la Ciudad de México (CdMx) recibió la mañana de este lunes el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada Molina de manos de su segundo al mando, el Secretario de Gobierno capitalino César Cravioto, pero se prevé que la Jefa de Gobierno acuda hasta el 12 de octubre a rendir cuentas ante el pleno.

"Acudo en representación de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para hacer entrega del Primer Informe de Gobierno, que da cuenta del estado que guarda la administración pública de la capital de la transformación", dijo Cravioto en un breve mensaje ante el pleno del Congreso de la CdMx.

"Además de atender la obligación constitucional, la entrega de este Informe representa una convicción de transparencia y rendición de cuentas de esta Administración. Informo que la Jefa de Gobierno acudirá el próximo 12 de octubre a rendir su Primer Informe de Gobierno. Posteriormente, quienes integramos el Gabinete del Gobierno de la ciudad estaremos atentos para acudir en la fecha que se nos requiera", añadió.

"Expresamos nuestro agradecimiento por la entrega que remite la Jefa de Gobierno. Este acto no sólo refleja el compromiso con la transparencia, sino el respeto a todos los capitalinos. El Informe que hoy se presenta nos permitirá conocer los avances alcanzados en el primer año de gestión en aspectos claves como salud, seguridad, movilidad, y más allá de los logros, nos permite reconocer los retos que debemos enfrentar juntos", comentó por su parte el presidente del Congreso de la CdMx, Jesús Sesma.

Precisamente Sesma fue elegido por votación de sus pares para encabezar la Mesa Directiva del Congreso capitalino para esta III Legislatura. Los vicepresidentes elegidos son Yuriri Ayala, Olivia Garza, Diana Barragán y Gabriel Varela; y como secretarios se desempeñarán Cecilia Vadillo, Lizzette Salgado, María del Rosario Morales y Pablo Trejo.

El Congreso capitalino deberá tomar protesta este mismo lunes a las y los jueces, magistrados y ministros de la CdMx que fueron electos en junio pasado.

Cravioto informó que el Gobierno de CdMx está "en pláticas toda la semana" con transportistas que amagaban con cerrar avenidas importantes en la capital, en un día en el que la Presidenta Claudia Sheinbaum también brindó su Primer Informe de Gobierno, además de la toma de protesta de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y, por si hiciera falta algo, el retorno de alrededor de dos millones de niñas, niños y adolescentes que inician el ciclo escolar.

La CdMx y Clara Brugada han enfrentado algunas dificultades en su primer año al frente de la llamada "Capital de la Transformación", en referencia a la Cuarta Transformación, sobre todo con el asesinato de dos colaboradores de la Jefa de Gobierno el pasado 20 de mayo en Calzada de Tlalpan.

Por este caso, van ocho personas vinculadas a proceso dentro del grupo de 13 detenidos señalados por participar en la planeación del atentado contra Ximena Guzmán y José Muñoz. A todos los imputados se les dictó prisión preventiva oficiosa, mientras que los cuatro detenidos restantes —Javier “N”, Arlette “N”, Jesús “N” y Eduardo “N”— esperan que se programe la audiencia para definir si serán vinculados a proceso.

Además, la CdMx se ha enfrentado a las lluvias atípicas de la temporada de verano que, potenciadas por la emergencia climática que sufre el mundo, han dejado importantes afectaciones, como inundaciones en diferentes puntos de la ciudad y la degradación de los caminos, incluida la proliferación de baches.

Ante ello, Brugada dio a conocer que, a partir del 19 de agosto, arrancó el Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica, a través del programa de Bacheo Programado Nocturno. Hasta ahora, se han cubierto 130 kilómetros en 13 vialidades primarias y se han atendido dos mil 100 baches reportados en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

