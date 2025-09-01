China, Rusia y más aliados piden paz en Oriente Próximo; no tocan invasión de Ucrania

La declaración conjunta de la Cumbre en Tianjín no mencionó la invasión rusa de Ucrania, lo que para ese país fue un hecho “revelador”.

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS).- La Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) concluyó este lunes en Tianjín, China, con una declaración conjunta en la que los países miembros abogaron por “garantizar” la paz en Oriente Próximo, aunque evitaron pronunciarse sobre la invasión rusa de Ucrania.

El documento, firmado por líderes de países como China, Rusia, Irán y Bielorrusia, señaló que “el panorama político y económico mundial, así como otros ámbitos de las relaciones internacionales, estaban experimentando profundos cambios históricos”, y advirtió que “la intensificación de la confrontación geopolítica planteaba amenazas y desafíos para la seguridad y la estabilidad global y regional de la OCS”.

Respecto a Oriente Próximo, los Estados miembros manifestaron su “profunda preocupación por la continua escalada del conflicto palestino-israelí”, y condenaron “enérgicamente” las acciones que habían provocado numerosas víctimas civiles y un desastre humanitario en la Franja de Gaza. Destacaron la necesidad de un alto al fuego amplio y duradero, garantizar la entrada de ayuda humanitaria, y promover una solución “amplia y justa” a la cuestión palestina.

Asimismo, la declaración criticó los ataques de Israel y Estados Unidos (EU) contra Irán, calificándolos de actos agresivos que habían causado víctimas civiles, violado normas del Derecho Internacional y afectado la soberanía iraní, con graves consecuencias para la paz y estabilidad global.

En materia nuclear, los países de la OCS pidieron avanzar en el desarme de armas nucleares, y subrayaron que “la investigación, producción y usos pacíficos de la energía nuclear eran derechos inalienables de todos los Estados”, instando a la cooperación internacional “sin discriminación”.

El bloque también reafirmó su cooperación contra terrorismo, separatismo y extremismo, así como contra delitos transnacionales como el tráfico de drogas y armas. En particular, condenaron el atentado en Cachemira que dejó 26 muertos y provocó intercambios de ataques entre India y Pakistán.

En lo económico, la Cumbre destacó que “la economía mundial, el comercio internacional y los mercados financieros habían sufrido graves conmociones”, y publicó un comunicado adicional sobre el apoyo al sistema multilateral de comercio, frente a las restricciones y aranceles impuestos por Washington.

La ausencia de Ucrania en la declaración generó críticas de Kiev. Las autoridades ucranianas consideraron “revelador” que no se mencionara la guerra de Rusia contra Ucrania y pidieron a Pekín un papel más activo en la búsqueda de la paz basada en el respeto a la Carta de Naciones Unidas. Según el Ministerio de Exteriores ucraniano, la omisión evidenció “el fracaso de los esfuerzos diplomáticos de Moscú” y que Rusia no había logrado imponer un relato prorruso entre los países participantes.