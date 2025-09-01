EnVivo ¬ “Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal”, afirma Claudia Sheinbaum

A las 11:00 horas, la Presidenta de México subió al templete para encabezar los honores a la Bandera, previo a emitir su Primer Informe de Gobierno.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rinde la mañana de este lunes su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional, a donde han acudido los integrantes de su Gabinete legal y ampliado, así como gobernadoras y gobernadores, y las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tomarán protesta este día.

Sheinbaum Pardo llega a su primer informe con 11 meses en el Gobierno y un respaldo a su gestión del 79 por ciento, de acuerdo con la encuesta de Enkoll publicada este lunes, en la que la mayoría a favor menciona los apoyos sociales como uno de sus grandes logros.

Se prevé que la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez entregue el Primer Informe a la Cámara de Diputados a las 17:00 horas, cuando dará inicio la sesión general.

11:05: La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó la continuidad del proyecto de justicia social iniciado en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas. “Es pertinente mencionarlo, cuantas veces sea necesario: de 2018 a 2024 la población en pobreza pasó de representar el 41.9 por ciento de la población a 29.5 por ciento, el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años”.

“La desigualdad también se redujo significativamente. El coeficiente de Gini, la forma de medir desigualdad, pasó de 0.426 a 0.391 colocándonos a México como el segundo país con menor desigualdad de América después de Canadá”.

11:02. La Presidenta da inicio a su Primer Informe de Gobierno. “Comparezco ante la nación para rendir cuentas de los primeros 11 meses de Gobierno en el inicio de una nueva etapa de la transformación nacional. Lo hago como servidora del Pueblo con la certeza de que jamás olvidaré las causas que nos han movido siempre: construir un México más justo, democrático, libre y soberano”.

“Como primera mujer Presidenta en rendir cuentas a la Nación, sostengo como en el primer día que no llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas. Eso ha generado en las niñas, jóvenes y adultas, una fuerza extraordinaria que mueve conciencias, abre caminos y rompe barreras que por siglos parecían imposibles de derribar. Llegamos todas”.

11:02. La Presidenta da inicio a su Primer Informe de Gobierno.

11:00: La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sube al templete, en donde emite su Primer Informe de Gobierno. Desde ahí rinde honores a la Bandera mexicana al entonar el Himno Nacional.