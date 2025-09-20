VIDEO, Parte 1 ¬ Este pueblo es un infierno. La mina usa explosivos a 600 metros...

México no tiene una norma que controle los riegos para los poblados por los explosivos utilizados en minas subterráneas. En Concepción del Oro, al norte de Zacatecas, la extracción de cobre de Aura Minerals ha derivado en casas dañadas.

Concepción del Oro, Zacatecas, 20 de septiembre (SinEmbargo).– Para extraer y exportar concentrado de cobre, la mina Aranzazú (Aura Minerals), ubicada al norte de Zacatecas, detona explosivos subterráneos todos los días entre seis y siete de la mañana, y seis y siete de la noche. Sin una norma mexicana que regule las vibraciones hacia el exterior, las casas de Concepción del Oro presentan grietas y, al ubicarse algunas a unos 600 metros de la operación, vibran sus ventanas y láminas, de acuerdo con locatarios.

"Tu casa es una vibración cuando echan la detonación. Los vidrios de las ventanas se estrellan. Los niños corren para fuera porque igual tienen miedo", compartió una habitante que temió dar su nombre.

En esta zona semidesértica ha habido minería por casi 500 años. Aura informó a SinEmbargo que cuenta con las concesiones Macocozac I y II que suman una superficie de 740.95 hectáreas.

Datos de la Secretaría de Economía compartidos por la organización Cartocrítica detallan que el título 164619 lo dio la dependencia federal en 1979 a Minera Macocozac con vigencia hasta 2029, y el otro título de concesión 235121, de más de 8 mil hectáreas que se extiende hasta El Salero, se otorgó en 2009 con vigencia hasta el año 2059 a nombre de la abogada Laura Cristina Díaz Nieves, exdirectora general de Minas en la CDMX de la Secretaría de Economía y exrepresentante de minas canadienses como Nyrstar Canadá Holdings o GR Silver Mining.

Aura asumió la propiedad de la mina en 2008 y desde 2015 reestructuró las entradas. Su operación es subterránea y estima una producción diaria de 3 mil 350 toneladas por día; sólo en 2023 extrajo 106 mil 118 onzas de oro equivalente que, de acuerdo con locatarios, traslada en tráileres hacia los puertos comerciales internacionales.

Durante 2024 Aura Aranzazú apoyó a 5 mil 655 personas con material de construcción y, de acuerdo con el comité ciudadano, más de 200 casas ya las ha reparado. Pero la mina continúa con las voladuras en el turno matutino y el vespertino regida bajo una norma autoimpuesta de Estados Unidos que no coincide con la particularidad del municipio zacatecano.

"El uso de explosivos para voladura puede generar alteraciones e impactos al ambiente y comunidades a diferentes escalas. En términos generales, estos se pueden clasificar en impactos a la atmósfera; impactos a la geología y suelos; impactos hidrológicos; impactos a la biodiversidad e impactos a la sociedad. Dentro de los impactos más destacados encontramos el ruido, las vibraciones, la onda aérea, la emisión de polvo, la emisión de gases y las proyecciones de roca; estos impactos pueden generar daños temporales o permanentes al ambiente, además originan daños a las estructuras próximas y son causa de conflictos sociales con los habitantes próximos a las zonas de voladura", expone el libro Mitos y realidades de la minería aurífera en Colombia (Universidad del Rosario, 2020).

José Luis Ramírez Díaz, del área de recursos humanos de Aura Minerals, informó a SinEmbargo que controlan el nivel de explosivos y vibraciones con base en la norma de Estados Unidos USBM RI8507, la cual plantea que a partir de 0.5 velocidad pico de partícula (in/s) causa daños estructurales, pero internamente en Aranzazú tienen como nivel máximo de percepción 0.05 in/s, es decir, el 10 por ciento de lo que indica la norma extranjera.

"Estudios independientes han concluido que la operación de la mina no ha generado daños estructurales en viviendas cercanas. Aun así, Aránzazu ha tomado la iniciativa de mejorar la calidad de vida de los residentes de la zona. La empresa ha invertido en la mejora de la infraestructura de estos inmuebles, llevando a cabo diversas acciones para asegurarse de que los habitantes vivan en condiciones más seguras y confortables", escribió Ramírez por correo electrónico.

"Tu casa es una vibración"

Una de las habitantes de las colonias más cercanas a la operación de la mina Aranzazú comentó que su casa tiene grietas y el mosaico de sus pisos se botó. Trabajadores enviados por la mina le han ido a impermeabilizar y pintar, pero, afirmó, le hicieron firmar unos papeles de que su casa "ya está lista", a pesar de que sigue goteando cuando llueve. Ella pide una reubicación a una colonia de Concepción del Oro más alejada de la actividad extractiva, donde deje de escuchar y sentir a diario las detonaciones.

"Yo exijo que me acomoden mi casa y que me la arreglen, porque ya fue mucho, ya fue mucho esto. Los pisos, el mosaico, se te sube, se te zafa de donde lo tienes puesto por la misma detonación donde tu casa vibra. Tu casa es una vibración cuando echan la detonación. Los vidrios de las ventanas se estrellan. Los niños corren para fuera porque igual tienen miedo. Sí da miedo porque aparte mi casa ya está muy afectada. Las grietas, cuando llueve se mete el agua, simplemente mi casa está muy deteriorada, por abajo ya está todo agujerado", dijo una tarde en que llovió fuerte en Concha de Oro.

"He pedido ayuda a la mina, pero igual nada más van y te pintan por fuerita o te impermiabilizan. Quiero que mi placa me la arreglen, porque tengo miedo que el día de mañana se me caiga y yo tengo un niño de 3, una niña de 4 y un niño de 7. Si la placa se sigue afectando, la placa se te cae. La misma varilla se te va humedeciendo, se te va pudriendo. Se puede caer hasta con el peso de los tinacos", agregó.

Aunque las vibraciones diarias suelen sentirse sólo en los núcleos habitacionales más cercanos a la mina, el sábado 5 de julio de 2025 las ondas fueron percibidas por la mayoría de los más de 12 mil habitantes de Concepción del Oro distribuidos a más de un kilómetro.

Un medio local lo reportó así en redes sociales: "Esta tarde, alrededor de las 6:33 de la tarde, un fuerte estruendo sonoro alarmó a la población de Concepción del Oro, Zacatecas. El sonido, descrito por habitantes como un retumbo intenso, fue percibido en prácticamente todas las colonias de la cabecera municipal, generando confusión y preocupación entre la ciudadanía".

La publicación fue acompañada por fotografías que muestran platos rotos en el piso, caída de recubrimiento de techo y cascajo; como ocurre después de un temblor. Pero el sismógrafo de la minera Aura Minerals no emitió ninguna alarma porque su monitoreo no fue mayor a su "rango de normatividad", muestra el Monitoreo Sismográfico semanal que la minera encarga a Grupo Terra, la misma compañía que le vende los explosivos de baja densidad Amex Premium (Grupo Acci).

México no tiene una normatividad exclusiva para regular el nivel de explosión subterránea en minas y sus vibraciones, por lo que la mina Aura Aranzazú se basa en la normatividad Americana U.S. Bureau of Mines (USBM) RI8507. Sin embargo, ésta solo establece límites de vibración para proteger estructuras exclusivamente hechas con paredes de yeso o tablaroca.

La aplicación de la norma en ambientes diferentes a los de su origen, plantea el libro referido sobre mitos y realidades de la minería, requiere una cuidadosa evaluación y asimilación, debiéndose considerar el tipo de estructuras, materiales de construcción y prácticas constructivas.

En Concepción del Oro, un poblado antiguo, las casas también son de adobe y block (cimentaciones de piedra).

La mina Aranzazú coloca sismógrafos en puntos de monitoreo internos (Robbins #11, en el campamento Cabrestante y nivel 1840), así como en puntos externos en la aledaña colonia Bellavista (a 600 metros) y en la colonia Cabrestante.

Aquella tarde del 5 de julio cuando los locatarios dijeron haber sentido con mayor fuerza las vibraciones, y en lugares previamente imperceptibles, el monitoreo semanal consultado por SinEmbargo arrojó para el turno vespertino 0.0149 in/s, muy por debajo del 0.5 velocidad pico de partícula (in/s) del rango de la normatividad estadounidense.

En Colombia tampoco hay una normativa que regule las vibraciones por los explosivos para actividad minera, por lo que las minas también autoaplican regulaciones internacionales, plantea el libro Mitos y realidades de la minería aurífera en Colombia (Universidad del Rosario, 2020).

En el capítulo sobre explosivos, Omar Giraldo-Villada y John Alexander León-Castillo, Ingeniero de Minas y Metalurgia, y geógrafo especializado en Técnicas de Voladura en Obras de Ingeniería Civil y Militar, respectivamente, exponen que cualquier proyecto minero exige el empleo de explosivos para el desarrollo de túneles, galerías e incluso la extracción del mineral a aprovechar, el cual debe ser calculado y controlado.

"Se ha estigmatizado la complejidad y cuidadosos cálculos que hay detrás del empleo de explosivos para actividades de minería, desconociendo que detrás de cada detonación hay diversas técnicas de evaluación, manejo y control del explosivo, antecediendo en todo momento a una cuidadosa evaluación del entorno, la fuente explosiva, el camino o trayectoria que seguirán las ondas hasta su disipación", escriben.

No obstante, reconocen que el uso de explosivos para voladura puede generar daños temporales o permanentes al ambiente, además originan daños a las estructuras próximas y son causa de conflictos sociales con los habitantes próximos a las zonas de voladura.

"La mayoría de las quejas de la(s) comunidad(es) cercana(s) a los proyectos mineros que utilizan explosivos en su explotación son por onda aérea (que generan movimiento del terreno a causa de la explosión). Normalmente, un buen diseño de voladura utilizando una secuencia de detonación permite controlar las vibraciones", agregan los autores Giraldo-Villada y León-Castillo.

Salaverna, un poblado en el municipio aledaño de Mazapil, Zacatecas, está abandonado desde hace unos años en el marco de la operación de la mina Tayahua de Grupo Frisco (Carlos Slim) que también emite explosivos subterráneos debajo del pueblo.

"En Salaverna se derrumbó, donde también por abajo ya estaba todo muy mal, ¿por qué desapareció Salaverna? Por lo mismo de las minas y yo tengo miedo que mi casa se vaya a derrumbar, sí tengo miedo (...) Al rato que se vayan Concha del Oro va quedar fregado porque ellos vienen por un tiempo y los que vamos a ser afectados somos todos los de Concepción del Oro, Zacatecas", dijo la habitante de Concha.

Sin embargo, la probabilidad de daños por vibraciones depende de factores como la duración, la cantidad de solicitaciones a las que es sometida la estructura, la resistencia de los materiales que constituyen la estructura, la calidad de la construcción y el nivel de mantenimiento y conservación de la estructura.

Compromisos sin cumplir

Desde 2022, cuando se intensificó la percepción de las vibraciones, la asociación de barrios Bellavista, Cabrestante y Lajas de Concepción del Oro acordó con representantes de la mina Aranzazú "bajar la intensidad de las detonaciones", la "reparación de los daños causados por las voladuras", la "problemática con máquinas emisoras de sonidos fuertes" y "no tomar represalias contra personas de la comunidad", dice la minuta firmada el 1 de abril de 2022.

En México el artículo 42 de la reforma a la Ley Minera (2023) plantea las causales para que la Secretaría de Economía cancele una concesión minera, entre ellas, que "causen o puedan causar daño a bienes de interés público, afectos a un servicio público o de propiedad privada".

La Secretaría de Medio Ambiente le otorgará a la mina un plazo de tres meses para que realice las acciones de prevención o remediación; de no hacerlo, la concesión se suspenderá por un término de seis meses.

No obstante, la reforma a la Ley Minera no menciona riesgos por vibraciones derivadas de explosivos subterráneos en minas. Sólo la Norma Oficial Mexicana NOM-023-STPS-2003 regula para la seguridad de los trabajadores mineros, no para los habitantes aledaños. Dicha norma considera a los barrenos (perforaciones donde se colocan las cargas de explosivos para el arranque de material) y voladuras (la acción de volar la frente de trabajo de la mina con explosivos). Además, especifica que la mina debe contar con los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la compra, consumo y/o almacenamiento de material explosivo.

"Se han comprometido a la baja de voladuras, a las restauración de viviendas, a la contratación de personal, a ver lo de la contaminación ambiental. En cuanto a voladuras sí han hecho algunas cosas, pero la verdad no les ha funcionado. La verdad antes eran menos, pero ahorita son mucho más fuertes que antes. Ha habido participación de la población en cuanto a las juntas y se hicieron propuestas para poder llegar a una negociación directa con la mina. De momento era difícil porque ellos nunca aceptaban su responsabilidad de dañar. A pesar de ello se dieron negociaciones en Presidencia (municipal) y en la misma empresa. Las voladuras no han mejorado y hay veces que implementan estrategias, pero no les funcionan y los daños en las viviendas siguen presentándose. Se les hace reparación por parte de la mina y es lo único que hacen", dijo una mujer comerciante en una de las colonias ubicada a menos de un kilómetro de la mina.

–En el mapa se ven casas a unos 600 metros de la mina– se le comenta mostrando un mapa compartido por la propia mina Aranzazú.

–Nos dicen que la distancia de ese punto más cercano es el Robbins, el tubo por donde entra la ventilación a la mina. En la imagen se ve claramente que los niveles más cercanos son unos 600, 800 metros. Eso es lo que marca el mapa que ellos nos proporcionaron. Se me hace mucho muy cerca a las casas de este lado de Bellavista, demasiado.

–¿Cómo describiría la voladura aquí donde usted está?– se cuestionó en la colonia donde habita.

–Es fuerte, estruendosa. Se empieza a percibir de la parte del piso y puede llegar a cimbrar las partes de arriba, por ejemplo, las láminas o si tiene algún otro artículo que suene. Ha habido veces que los trastes suenan, vaya. Comentaban que a lo mejor era porque las casas ya son viejas, pero independientemente de ello, aunque sean viejas, las personas tenemos derecho de vivir donde queramos y como podamos, no. Nadie prepara una vivienda con equipo antisísmico ni nada de eso. Parte de los convenios que se tienen es hacer un reporte semanal del sismógrafo, de los cuales no menciona la magnitud en sí, ya vienen calibrados a una norma minera americana que ellos usan, aquí no se va percibir como ellos lo manejan; marca un mínimo y aquí en México no contamos con algo que nos respalde sobre el daño a la vivienda por la cercanía. Hemos pedido el apoyo federal y estatal, y no nos han hecho caso.

Lejos de que el Gobierno de David Monreal busque proponer al Poder Legislativo una norma mexicana para controlar las vibraciones en un estado minero, la edición julio-diciembre 2024 de la revista de la mina Aura Aranzazú lo muestra en una fotografía muy sonriente, dentro de las instalaciones de la unidad minera y rodeado de directivos. La página reza: "Firman convenio Aura Aranzazu y Gobierno de Zacatecas para el desarrollo de proveedores".

En cuanto a medidas de mitigación por los daños a las viviendas en Concha de Oro, la mina Aranzazú también publica en esa revista: "Aura Aranzazú apoyó durante el 2024 a 5 mil 655 personas con material de construcción (...) se donó un metro cúbico de arena y cuatro de cemento al señor Abel Pérez para reparar su hogar, beneficiando así a cinco personas. Se donaron 18 metros cuadrados de concreto para losa de la escuela secundaria 'José Vasconcelos', beneficiando así a 250 alumnos".

–Personas de aquí han dicho que sí van a resanarles y pintarles, pero a nivel estructural se sienten todavía inseguros...

–Sí, las viviendas no están preparadas para una zona de este tipo, no vivimos en la CDMX para tener una estructura antisísmica. Por mínimo que sea el movimiento, si nuestra estructura no está bien hecha, lo va a resentir. Sí se hace la reparación de acuerdo a su daño, porque hay muchas reparaciones que se han hecho que, aunque el ciudadano tenga una propiedad dañada en la placa por falta de mantenimiento, aún así se le da el apoyo para poderle acomodar esa parte.

Las habitantes de casas de Concha de Oro muy cercanas a la mina consultadas por SinEmbargo coinciden en el horario en que sienten las vibraciones y comparten el temor de perder su hogar.

La Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard ha ofrecido en general una minería que "deberá ser sustentable y respetuosa con las comunidades en las que se asienta”, pero las zacatecanas no se perciben respetadas y temen por represalias a sus familiares que trabajan en el proyecto con capital brasileño Aranzazú.

"No es justo que otras personas que vienen de otro lugar, de otro país, vengan y exploten tu tierra y al último se vayan así como si nada porque así pasa. Al último van a terminar con nuestro suelo, con nuestro aire, con nuestra agua y ellos bien felices se van a regresar a su tierra porque no son de aquí", dijo uno de ellas.