FOTOGALERÍA ¬ Así fue el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum en Palacio Nacional

Aquí una recopilación de momentos que se vivieron en el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum; funcionarios, políticos y empresarios estuvieron presentes en Palacio Nacional.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rindió este lunes su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional, donde estuvo acompañada por integrantes de su Gabinete, gobernadoras, gobernadores, y las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con once meses en el cargo y un respaldo ciudadano de 79 por ciento, según la encuesta de Enkoll publicada por El País y W Radio, la mandataria federal afirmó que “la Cuarta Transformación no sólo continúa, se profundiza”.

Además, destacó que el país atraviesa un momento de crecimiento y estabilidad: “El país va bien y le irá mejor”.

La mandataria inició su mensaje resaltando que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, un logro histórico que, dijo, dejó atrás “la oscura noche neoliberal”.

En materia económica, mencionó un crecimiento estimado de 1.2 por ciento en 2025, una Inversión Extranjera Directa récord de 36 mil millones de dólares, inflación controlada en 3.5 por ciento, desempleo en 2.7 por ciento y un aumento de 135 por ciento en el salario mínimo desde 2018. Además, aseveró que los Programas del Bienestar llegan a 32 millones de familias, equivalentes al 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual consolida la política social como pilar de su Gobierno.

Durante su Informe, la también científica recordó que en los primeros 11 meses de su Administración se aprobaron 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, entre ellas la Reforma Judicial que permitió elecciones libres para ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces, marcando el fin de “la era de nepotismo, corrupción y privilegios”, y una nueva etapa de legalidad y justicia que también comienza hoy.

Asimismo, retomó la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, y la recuperación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas estratégicas de la Nación.

Entre los logros legislativos, también citó el reconocimiento constitucional de programas sociales, vivienda, igualdad sustantiva, cuidado animal, reformas energéticas y de telecomunicaciones, así como medidas para fortalecer los derechos digitales y la justicia.

En materia de seguridad, la Presidenta informó que los homicidios dolosos se redujeron 25 por ciento en lo que va de su Gobierno, con descensos importantes en estados como Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato y Estado de México. Incluso, reafirmó la defensa de la soberanía nacional: “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones extranjeras que lesionen nuestra independencia o territorio”.

Al igual, la mandataria federal destacó avances en soberanía energética, como la producción de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo a través de Pemex, la operación de la Refinería Olmeca, la planta coquizadora de Tula y la compra de Deer Park, lo que ha incrementado en 300 por ciento la producción de hidrocarburos respecto a 2018. También se refirió a 16 nuevos proyectos eléctricos con una inversión de 90 mil millones de pesos.

En infraestructura, recapituló la conclusión de obras heredadas del Tren Maya, hoteles y carreteras, así como proyectos en marcha como el Puente Nichupté en Cancún, el viaducto elevado en Tijuana, y nuevas carreteras en Chiapas, Sinaloa y Durango, además del Plan Acapulco, la inversión en agua potable y saneamiento, y 12 proyectos portuarios con inversión público-privada superior a 23 mil millones de pesos.

Como primera mujer Presidenta de México, sostuvo su compromiso con la igualdad de género y la creación de la Secretaría de las Mujeres, que distribuye 25 millones de cartillas de derechos en todo el país. En salud, celebró la reforma al Artículo 4º constitucional que garantiza atención médica gratuita y el fortalecimiento del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, con la inauguración de 15 hospitales y 16 más en construcción.

En educación, habló de la creación del Bachillerato Nacional que integra 32 sistemas de nivel medio superior y el lanzamiento de la campaña “Vive saludable, vive feliz” en escuelas primarias. En vivienda, anunció la meta de 1.7 millones de hogares nuevos, más de 1.8 millones de créditos de mejoramiento y cerca de dos millones de escrituras.

Al concluir su mensaje, la Presidenta llamó a mantener la confianza en su Gobierno: “Por nuestro pueblo, por nuestra Patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. No voy a traicionar. Con la fuerza de México, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía, y honraré siempre la confianza depositada en mí”.

El Primer Informe de Gobierno será entregado formalmente a la Cámara de Diputados a las 17:00 horas por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dando inicio al análisis legislativo.