FOTOGALERÍA ¬ Así fue el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum en Palacio Nacional

Redacción/SinEmbargo

01/09/2025 - 4:42 pm

Claudia Sheinbaum Pardo rindió su Primer Informe de Gobierno acompañada por integrantes de su Gabinete, gobernadoras, gobernadores, ministras y ministros.

Aquí una recopilación de momentos que se vivieron en el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum; funcionarios, políticos y empresarios estuvieron presentes en Palacio Nacional.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rindió este lunes su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional, donde estuvo acompañada por integrantes de su Gabinete, gobernadoras, gobernadores, y las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Sheinbaum se dirigió al país con un mensaje de transformación. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La Presidenta prometió la continuidad de la Cuarta Transformación. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Con once meses en el cargo y un respaldo ciudadano de 79 por ciento, según la encuesta de Enkoll publicada por El País y W Radio, la mandataria federal afirmó que “la Cuarta Transformación no sólo continúa, se profundiza”.

Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La mandataria federal resaltó que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante su discurso, afirmó que “el país va bien y le irá mejor”. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Además, destacó que el país atraviesa un momento de crecimiento y estabilidad: “El país va bien y le irá mejor”.

Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El Ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz asistió al Primer Informe de la Presidenta. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Integrantes de su Gabinete, gobernadoras y gobernadores, y las y los nuevos ministros de la SCJN escucharon atentos el mensaje. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

La mandataria inició su mensaje resaltando que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, un logro histórico que, dijo, dejó atrás “la oscura noche neoliberal”.

Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La titular del Poder Ejecutivo celebró la continuidad y profundización de la Cuarta Transformación durante sus primeros 11 meses. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Se rindieron honores a la Bandera mexicana y se entonó el Himno Nacional al iniciar el acto. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

En materia económica, mencionó un crecimiento estimado de 1.2 por ciento en 2025, una Inversión Extranjera Directa récord de 36 mil millones de dólares, inflación controlada en 3.5 por ciento, desempleo en 2.7 por ciento y un aumento de 135 por ciento en el salario mínimo desde 2018. Además, aseveró que los Programas del Bienestar llegan a 32 millones de familias, equivalentes al 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual consolida la política social como pilar de su Gobierno.

Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El Ministro presidente momentos antes de iniciar el mensaje de la Presidenta. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La mandataria mexicana resaltó que la Inversión Extranjera Directa alcanzó un récord de 36 mil millones de dólares en 2025. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Durante su Informe, la también científica recordó que en los primeros 11 meses de su Administración se aprobaron 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, entre ellas la Reforma Judicial que permitió elecciones libres para ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces, marcando el fin de “la era de nepotismo, corrupción y privilegios”, y una nueva etapa de legalidad y justicia que también comienza hoy.

Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Con la reforma al Poder Judicial, se redujeron a nueve los ministros que integrarán la nueva Corte. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Ante sus invitados, señaló que la inflación se mantuvo controlada en 3.5 por ciento y el desempleo fue de 2.7 por ciento. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Asimismo, retomó la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, y la recuperación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas estratégicas de la Nación.

Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Sheinbaum recordó que el salario mínimo había aumentado 135 por ciento desde 2018, un alza histórica. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En su Informe, compartió que los programas del Bienestar habían llegado a 32 millones de familias, equivalentes al 2.3 por ciento del PIB. Foto: Presidencia

Entre los logros legislativos, también citó el reconocimiento constitucional de programas sociales, vivienda, igualdad sustantiva, cuidado animal, reformas energéticas y de telecomunicaciones, así como medidas para fortalecer los derechos digitales y la justicia.

Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La Presidenta subrayó que la política social se consolidó como un pilar de su Gobierno. Foto: Presidencia
Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante su discurso, indicó que la inversión pública promovía bienestar y desarrollo con justicia social. Foto: Presidencia

En materia de seguridad, la Presidenta informó que los homicidios dolosos se redujeron 25 por ciento en lo que va de su Gobierno, con descensos importantes en estados como Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato y Estado de México. Incluso, reafirmó la defensa de la soberanía nacional: “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones extranjeras que lesionen nuestra independencia o territorio”.

Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La titular del Poder Ejecutivo informó que los homicidios dolosos se habían reducido 25 por ciento en lo que va de su Gobierno. Foto: Presidencia
Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Otro logro fue la Reforma Judicial con la elección popular de ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces. Foto: Presidencia

Al igual, la mandataria federal destacó avances en soberanía energética, como la producción de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo a través de Pemex, la operación de la Refinería Olmeca, la planta coquizadora de Tula y la compra de Deer Park, lo que ha incrementado en 300 por ciento la producción de hidrocarburos respecto a 2018. También se refirió a 16 nuevos proyectos eléctricos con una inversión de 90 mil millones de pesos.

Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La Presidenta celebró la aprobación de 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes en 11 meses. Foto: Presidencia
Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Para Sheinbaum, se terminó la era de nepotismo, corrupción y privilegios en el Poder Judicial. Foto: Presidencia

En infraestructura, recapituló la conclusión de obras heredadas del Tren Maya, hoteles y carreteras, así como proyectos en marcha como el Puente Nichupté en Cancún, el viaducto elevado en Tijuana, y nuevas carreteras en Chiapas, Sinaloa y Durango, además del Plan Acapulco, la inversión en agua potable y saneamiento, y 12 proyectos portuarios con inversión público-privada superior a 23 mil millones de pesos.

Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En este periodo, incorporó la Guardia Nacional (GN) a la Defensa como parte de las reformas legales. Foto: Presidencia
Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Reconoció a pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Foto: Presidencia

Como primera mujer Presidenta de México, sostuvo su compromiso con la igualdad de género y la creación de la Secretaría de las Mujeres, que distribuye 25 millones de cartillas de derechos en todo el país. En salud, celebró la reforma al Artículo 4º constitucional que garantiza atención médica gratuita y el fortalecimiento del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, con la inauguración de 15 hospitales y 16 más en construcción.

Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Entre otros resultados, recuperó a Pemex y CFE como empresas estratégicas de la Nación. Foto: Presidencia
Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Los programas sociales, la vivienda, la igualdad de género y el cuidado animal se llevaron a la Constitución. Foto: Presidencia

En educación, habló de la creación del Bachillerato Nacional que integra 32 sistemas de nivel medio superior y el lanzamiento de la campaña “Vive saludable, vive feliz” en escuelas primarias. En vivienda, anunció la meta de 1.7 millones de hogares nuevos, más de 1.8 millones de créditos de mejoramiento y cerca de dos millones de escrituras.

Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Fortaleció la energía y las telecomunicaciones para proteger derechos digitales y económicos. Foto: Presidencia
Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Protegió el maíz nativo y prohibió la siembra de maíz transgénico en el país. Foto: Presidencia

Al concluir su mensaje, la Presidenta llamó a mantener la confianza en su Gobierno: “Por nuestro pueblo, por nuestra Patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. No voy a traicionar. Con la fuerza de México, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía, y honraré siempre la confianza depositada en mí”.

Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La mandataria federal presumió más logros como la creación de la Secretaría de Mujeres y la campaña de salud en escuelas primarias. Foto: Presidencia
Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“No voy a traicionar, honraré siempre la confianza depositada en mí”, dijo al cerrar su mensaje. Foto: Presidencia

El Primer Informe de Gobierno será entregado formalmente a la Cámara de Diputados a las 17:00 horas por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dando inicio al análisis legislativo.

Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La entrega dará inicio al análisis legislativo sobre los avances de la Administración de Sheinbaum. Foto: Presidencia
Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció su Primer Informe de Gobierno. Foto: Presidencia

