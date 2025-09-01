VERSUS ¬ Claudia llega muy fuerte, en un contexto adverso. La 4T no debería restarle

En esta entrega de VERSUS, se abordó el tema del primer informe de Gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Desde Palacio Nacional, la mandataria hizo un balance de los resultados obtenidos en sus primeros 11 meses de Gobierno. ¿Cuáles fueron los puntos a destacar? ¿Qué falta por hacer? Estas y otras preguntas fueron abordadas en este programa.

Ciudad de México,1 de septiembre (SinEmbargo).- A pesar de las adversidades y presiones desde el extranjero, además de los conflictos internos dentro de Morena, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luce fuerte y sólida a 11 meses del inicio de su Gobierno y, se alista para impulsar un paquete de reformas estructurales que beneficien a todos los sectores de la población, sostuvieron los periodistas Ana Lilia Pérez, Alina Duarte, Perla Velázquez y Alejandro Páez.

"Yo creo que se deberían poner las pilas, no generar fuego adentro, porque afuera está fatal. Debería haber una especie de mínima solidaridad con la Presidenta y decirle ‘échese a andar, nosotros no le hacemos ruido’, pero no pasa eso, pasa que sí hacen mucho ruido dentro de Morena y no deberían hacerlo", mencionó Alejandro Páez.

El periodista destacó que Claudia Sheinbaum haya puesto especial énfasis en priorizar los derechos de las personas y hacer que se cumplan para que no queden sólo en el papel.

"Sí es un informe sobre el Estado de derecho, lo que la Presidenta quiere decir es que el país va a avanzar hacia un Estado donde los derechos importen y se defienda, donde el Estado garantice derechos. Este es in informe sobre una agenda poderosa de reformas. Me parece que la enumeración de las reformas de su primer tramo de gobierno, las 18 que plantea, son muy poderosos todas. Incluso hay algunas que son la consolidación de un proyecto de nación. Es un proyecto grande de nación que trasciende un sexenio. Estamos hablando de dos grandes paquetes. Uno, país de derechos. Dos la agenda de reformas continua".

Por su parte, Ana Lilia Pérez señaló que los avances que ha tenido el Gobierno de Claudia Sheinbaum en apenas 11 meses son producto de una continuidad que viene desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Lo que hoy se plantea es qué tanto se ha avanzado en ese esquema, en ese modelo de proyecto de país. La propuesta que comienza desde el Presidente López Obrador y da continuidad la Presidenta Sheinbaum y aquí nos está diciendo qué tanto ha avanzado al día de hoy en esos pasos. Me gusta que comienza reivindicando el logro histórico de reducción a la pobreza que es donde comienza a poner en práctica qué políticas de Estado, lo define ella como el proyecto más ambicioso de políticas sociales en la historia de México y ciertamente lo es porque lo que se está planteando es una redistribución del gasto público para fortalecer los programas sociales".

La comunicadora coincidió con Páez y destacó el trabajo que ha realizado la Presidenta Sheinbaum a pesar de los obstáculos que ha encontrado en el camino.

"A pesar de las vicisitudes del exterior México ha tenido avances pese a la gran adversidad que llega del exterior y que es la presión constante, latente de Estados Unidos".

Este día, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró durante su Primer Informe de Gobierno que el país va bien y que le irá mejor, esto al destacar los distintos indicadores económicos y cambios en materia social ocurridos en los 11 meses que lleva su gestión.

“Por nuestro pueblo, por nuestra Patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la Nación. Por la paz y el bienestar del pueblo, tengan la certeza de que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía, y honraré siempre la confianza depositada en mí”, declaró al final de su discurso.

Sheinbaum Pardo celebró al inicio de su Primer Informe de Gobierno que más de 13 millones de personas salieran de la pobreza entre 2018 y 2024, y afirmó que con ello “quedó en el pasado la oscura noche neoliberal”, este modelo bajo el cual “se establecía que el Estado no debía intervenir en el desarrollo ni preocuparse por redistribuir la riqueza, sino simplemente crear un entorno favorable para los negocios”.

Posteriormente, Sheinbaum refirió que, en el primer tramo de su Administración, el país ha vivido transformaciones legislativas profundas que consistieron en la aprobación de 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, entre ellas la Reforma Judicial.

Al respecto, Perla Velázquez destacó que el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum continúa avanzando hacia un país de derechos para todos.

"Creo que se dieron los datos concretos para entender por qué hay dos modelos distintos de nación porque estamos viendo cómo se están dando todos estos resultados. La desigualdad es uno de los temas importantes que se tiene que tocar para entender que estamos hacia este país de derechos".

La periodista sostuvo que estos avances no serían posibles sin las bases que dejó el expresidente López Obrador, pues muchos de los proyectos de Sheinbaum, recordó, son continuación de lo que él inició.

"El proyecto de la Cuarta Transformación, que está basado en el humanismo mexicano, reconoce que tenemos derechos como sociedad y que la transformación avanza. Creo que son las bases que ya estamos viendo y que sí se asentaron con el expresidente López Obrador, ahora se están poniendo en práctica, comienzan a rendir frutos, se comienza a ver cómo ha avanzado y que sí se trata de un segundo piso de la 4T".

Finalmente, Alina Duarte celebró que la Presidenta iniciara su informe resaltando como millones de mexicanos dejaron la situación de pobreza, lo que demuestra que sus esfuerzos por una sociedad más igualitaria comienzan a dar frutos.

"En la parte de lo político creo que es un mensaje bastante poderoso el hablar de la capacidad que ha tenido la Presidenta, el movimiento, para generar una serie de reformas constitucionales, una serie de proyectos estructurales que permitan garantizar que esa disminución de la desigualdad no sea solo un dato, sino pareciera va a ser una constate. No se está planteando que ya se llegó al límite de lo posible, sino que hay que seguir fortaleciendo a la 4T".