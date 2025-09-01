Congreso de CdMx: 137 jueces y magistrados del Poder Judicial local rinden juramento

Son 137 personas juzgadoras del Poder Judicial capitalino que rindieron protesta ante el Congreso de CdMx.

El grupo de 137 personas juzgadoras, electas para el Poder Judicial de la CdMx, prestaron juramento para sus distintos cargos este lunes ante el Congreso capitalino. Fueron elegidos por el voto popular el pasado 1 de junio.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– Un grupo de 137 personas juzgadoras, incluidos jueces, juezas, magistrados y magistradas de la Ciudad de México (CdMx) rindió protesta de sus cargos este lunes ante el Congreso capitalino, luego de haber sido electos por el voto popular en la elección judicial del 1 de junio, las primeras en la historia.

En una sesión especial del Congreso de la CdMx, que comenzó cerca de las 13:00 horas y se alargó por la tarde para permitir la intervención de todos los partidos, así como el juramento que prestaron por sus cargos, estos integrantes del Poder Judicial capitalino entran en funciones tras la histórica reforma que permitió su renovación.

"Los ojos de los habitantes estarán puestos en ustedes, se verán cómo resuelven y cómo llevan a cabo su trabajo día con día. Pero no sólo será en su trabajo, sino en su comportamiento personal, en cómo llevan su vida. Son ustedes producto de la confianza del pueblo. Son ustedes jueces, juezas, magistrados y magistradas históricas", señaló César Cravioto, Secretario de Gobierno, quien representó a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el evento.

"Es algo histórico, sin precedentes", coincidió Rafael Guerra Álvarez, Magistrado presidente del Tribunal Judicial de la CdMx. "Protestarán mujeres y hombres que estarán en los anales del tiempo. Es una generación de personas ungida por la fe y el carácter de un pueblo sublime. A partir de este día, son los anfitriones de una casa abierta al pueblo", añadió.

Además, pidió que los representantes del PJ local sean "ejemplos de vida" caracterizados por ser "rectas, sabias, prudentes, honestas, humildes y conscientes de la importancia del servicio público". "Los ojos observantes del pueblo estarán sobre ustedes, y estoy seguro que asumirán con rectitud la función a la que han decidido dedicar su vida".

A su vez, el presidente del Congreso de la CdMx, Jesús Sesma, del Partido Verde (PVEM), dijo que las personas juzgadoras estaban en el recinto "porque lo merecen". "Ganaron a la buena, nadie les regaló nada. De eso se trata la gran reforma del Poder Judicial: fortalecer su independencia y autonomía, para que ustedes puedan servir a la gente sin ataduras y sin compromisos. Libres de la presión y libres de la intimidación. Disfruten de su libertad, pero ejérzanla con responsabilidad, con justicia", completó.

En el evento estuvo presente la Secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero tuvo que dejar el Congreso de la CdMx, ya que debe entregar este mismo día el Primer Informe de Gobierno de la mandataria. En su lugar, quedó como representante el Subsecretario de Gobernación César Yáñez.

La rendición de protesta comenzó con los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial: Jerónimo Alejo Nicolás (quien será presidente del órgano de reciente creación en sus primeros dos años de servicio), Diego Armando Guerrero García, Martha Alejandra Chávez Camarena, Ixchel Saraí Alzaga Alcántara y Nahyeli Ortiz Quintero.

A continuación, comenzaron a pasar grupos de 17 personas para rendir protesta. Son 17 mujeres magistradas y 17 magistrados hombres en materia penal, civil, familiar y de justicia para menores de edad. Luego, rinden juramento 49 mujeres y 49 hombres como jueces locales: penales, civiles, familiares y familiares, así como laborales y otros de especialidad.

Este lunes, además de las y los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y con el respaldo del voto popular, 881 personas juzgadoras rinden protesta en el Poder Judicial Federal (PJF) y tienen ante sí un reto mayor: desterrar viejas prácticas corruptas y democratizar la impartición de justicia. Todo esto ahora bajo principios de austeridad.

La misión incluye resolver cientos de casos pendientes y hacer tangible una mejora en contraste con el “viejo sistema”, del que seis de cada 10 tiene una percepción de corrupción, y que no se ha ido del todo. Este año sólo se renovó la mitad de las plazas de jueces y magistrados federales. La otra mitad será votada en 2027. Del mismo modo, la elección de jueces locales se limitó este año a 19 estados.

Reforma judicial, también en CdMx

Este domingo, el pleno del Congreso de la CdMx aprobó el dictamen con modificaciones a la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, propuesta por la jefa de Gobierno Clara Brugada, y presentada por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

La reforma permite el alineamiento y la concordancia con la reforma constitucional para la renovación del Poder Judicial de la Ciudad de México; y le dará bases, atribuciones y facultades a las nuevas instancias creadas para el desarrollo de sus funciones y responsabilidades.

En este sentido, el Tribunal de Disciplina Judicial y al Órgano de Administración Judicial "llevarán sendas responsabilidades en el desarrollo de la actividad judicial en este poder”.

El dictamen aprobado establece que la Ley Orgánica del Poder Judicial local contendrá las disposiciones necesarias para la implementación del nuevo sistema de justicia en la capital; se extingue formalmente el Consejo de la Judicatura, con la protesta de las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y la integración del Órgano de Administración Judicial, y se incorpora la austeridad republicana, prohibiendo que algún servidor público de la judicatura perciba una remuneración superior a la de la persona titular del Ejecutivo Federal.

En el caso del Órgano de Administración Judicial, se integrará por cinco personas, que durarán en el encargo seis años improrrogables, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo, por conducto de la persona titular de la jefatura de Gobierno; una por el Congreso local mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes, y tres por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes. Contará con independencia técnica y de gestión, y será responsable de la adscripción y remoción de las personas juzgadoras, y velará por los derechos humanos laborales de las personas servidoras públicas.

