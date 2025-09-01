"Este cambio ya era justo", dicen indígenas al entregar bastón de mando a nueva Corte

En una ceremonia llena de simbolismo, Hugo Aguilar Ortiz, junto a las ministras y ministros que le acompañarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron purificados y recibieron bastones de mando por parte de representantes de los pueblos originarios de México.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– Ocho de los nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibieron esta tarde en el Zócalo de la Ciudad de México los bastones de mando y servicio en una ceremonia de purificación previa a que rindan protesta en el Senado de la República.

El acto de purificación fue conducido por Teresa de Jesús Ríos, médica tradicional del pueblo zapoteco, Ernestina Ortiz Peña, médica tradicional del pueblo otomí, Mario de Lourdes Jimenez, médica tradicional del pueblo mixteco, Yolanda Bautista Hernández, médica tradicional del pueblo zapoteco; el caracolero Mario de Jesús del pueblo mazahua, y Ramón González Carrillo, marakame del pueblo Wixarika.

“Levantemos las manos hermanos y pidamos con toda la fuerza desde nuestro ser espiritual, nuestro pensamiento, nuestra fuerza del universo cósmico que hoy nos permite que hoy sigamos este cambio que ya era necesario, este cambio que ya era justo para nuestros pueblos y comunidades indígenas y nuestro pueblos afromexicanos”, expresó la médica tradicional Teresa de Jesús Ríos.

El Ministro Arístides Guerrero García no pudo acudir al acto debido a que se recupera del accidente que sufrió el pasado 23 de agosto. Por ello se le hizo mención en la ceremonia a quien desearon que esa misma energía le llegue hasta donde se encuentra.

Por la mañana, los nuevos ministros iniciaron su primer día de labores en la Zona Arqueológica de Cuicuilco con la celebración de una ceremonia de Consagración de los bastiones de mando en la que participaron las médicas tradicionales, el marakame, caracolero y familiares de las y los ministros.

El bastón de mando significa la riqueza de las raíces mexicanas y reafirma la dignidad y el orgullo de los pueblos indígenas.

Desde la plancha del Zócalo, hombres y mujeres con huipiles y guayaberas bordadas aplaudieron, un grupo gritó las consignas: “¡Es un honor estar con Hugo hoy!, “¡Tenemos mucho presidente!” y “¡Viva Oaxaca!”, de donde es originario el Ministro presidente Hugo Aguilar.

Antes de la entrega de bastones, un grupo de hombres se puso de pie y alzó los machetes que portaban.

“¡Hugo, Hugo!”, gritaron antes de la proyección de un video que explicó la importancia del llamado bastón de mando.