El Gobernador de Coahuila, justifica agresión contra Noroña; "se lo merecía", dice

Al ser entrevistado afuera de Palacio Nacional, el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, señaló que el ataque por parte de "Alito" Moreno en contra de Gerardo Fernández Noroña estaba justificado.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, justificó este lunes las agresiones propinadas al expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por parte del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

El Jiménez Salinas, el último mandatario estatal de adscripción priista que queda en el país, dijo este lunes al salir del primer Informe de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum que Noroña se merecía los empujones de los que fue objeto por parte de "Alito".

Desde su punto de vista, el presidente del Senado había estado "fomentando la violencia y generando un mal ambiente", por lo que el ataque en su contra estaba justificado.

"No me tocó estar ahí, y yo siempre he pensado que ahora sí que el tema de violencia, pues, a veces genera más violencia. Pero por el otro lado, el expresidente del Senado, pues, se la había pasado durante muchas sesiones también, fomentando la violencia y generando mal ambiente. La bronca se da, tengo entendido, porque no les da la palabra a los líderes de las bancadas, y bueno, pues por ahí, este, se hicieron los empujones, ni siquiera golpes, fueron unos empujones, ¿no?. Entonces, yo pienso que a lo mejor el expresidente del Senado se lo merecía”, dijo.

En entrevista afuera de Palacio Nacional y al ser interrogado sobre su respaldo a "Alito", el Gobernador de Coahuila manifestó su apoyo explícito al líder priista, pero acotó que no podrá ser partícipe de la convocatoria para la formación de un frente y movilizaciones civiles porque tiene mucho trabajo en su entidad. "Estamos concentrados en los proyectos, los programas, las obras, que tenemos por allá”, expresó.

A pregunta expresa sobre si la actitud de Noroña justificaba la violencia de la que fue objeto, Jiménez respondió: "No, no, no, nada justifica la violencia, simplemente son momentos que se dan a raíz de ese tipo de ambientes y de situaciones, ¿no?".

"¿Y no es violento que usted diga que se lo merecía?", le inquirieron los reporteros, a lo que respondió: "No, no es violento, nosotros somos muy directos".

El pasado 27 de agosto, durante una sesión plenaria en esta cámara legislativa, "Alito" se acercó a la tribuna para reclamarle al expresidente senatorial por una supuesta negativa de éste para que el priista tomara la palabra. En el altercado, la agresión de Moreno Cárdenas derivó en empujones contra el senador y un colaborador de éste, Emiliano González. Ambos sostuvieron que emprenderán acciones legales contra el líder priista.