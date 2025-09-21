VIDEO, Parte 2 ¬ Apocalipsis zacatecano: agua anaranjada, polvo, veneno. Sí, la mina

La operación de la mina Aranzazú de Aura Minerals en Concepción del Oro no solo agrieta casas por los explosivos subterráneos que detona a diario. También está amenazando la salud de sus pobladores y la salud del semidesierto zacatecano, un área natural protegida excepto –por un amparo– la zona donde extrae cobre.

Concepción del Oro, Zacatecas, 21 septiembre (SinEmbargo).– Entre las calles más empinadas y cercanas al cerro Temeroso en Concepción de Oro, un municipio minero semidesértico, se concentra el mayor número de casas agrietadas por los explosivos subterráneos de la mina Aranzazú de Aura Minerals. Quienes viven a unos metros de su operación, escuchan las ruidosas máquinas operando día, noche y madrugada; aspiran polvo, observan agua anaranjada y sienten las vibraciones de las detonaciones sin norma mexicana que las controle. Pero los colonos ubicados más lejos no están exentos: coexisten entre los desechos tóxicos rojizos y negros acumulados durante años.

Son las presas de jales, descritas por el Servicio Geológico Mexicano como los apilamientos del material que queda después de que los minerales de interés han sido extraídos de las rocas que los contienen, en este caso, la basura de la minera Aura de capital brasileño que extrae cobre y subproductos de oro y plata para exportar al extranjero, y que la amontona en calles de Concha de Oro, donde sus habitantes registran alergias en la piel e inflamación de ojos por exceso de este polvo, así como enfermedades respiratorias.

"Por mucho polvo igual uno se enferma, ya sea la tos, ya sea la garganta, hasta la vista. Tengo un niño de tres años, una niña de cuatro y un niño de siete. (Están) enfermos de la tos, simplemente, la garganta. Yo cuando los llevo (al seguro social) obvio que nomás te dan medicamento, no te hacen estudio a fondo, pero yo pienso también que es el polvo lo que está afectando. Yo tengo tos crónica", compartió una mujer que habita en una de las casas más cercanas a la mina, quien –como la mayoría– no quiso dar su nombre por seguridad.

Concepción del Oro no sólo es un pueblo minero, ya que por sus riquezas de semidesierto forma parte de un área natural protegida. En 2024, por decreto presidencial, más de 223 mil hectáreas de los municipios de Zacatecas Concepción del Oro, Mazapil y El Salvador fueron declaradas área natural protegida, con la categoría de área de protección de flora y fauna del sitio Semidesierto Zacatecano, por lo que dentro de la zona de amortiguamiento está prohibido no solo la extracción minera sino "construir depósitos o sitios de disposición final de terreros, jales, escorias, graseros de las minas y establecimientos de beneficios de los minerales".

Aura Minerals informa en su página Web que el proyecto de la mina Aranzazú no está en un área natural protegida. Pese al decreto presidencial, el comisariado ejidal de Concepción del Oro obtuvo un amparo para excluirse del ANP porque supuestamente eso limitaría sus actividades ejidales.

Exceso de polvo

El colectivo Cambiémosla Ya, que durante años exigió una reforma a la Ley Minera salinista que privilegió la extracción sobre los derechos humanos, ha advertido que las operaciones mineras generan emisiones tóxicas y partículas suspendidas provenientes de polvo, jales y escombros.

En 2021, la consultora ambiental Desarrollo Ecológico Industrial midió las emisiones de partículas y gases del extractor y del colector de polvos de la mina Aranzazú; concluyó que estaban por debajo de la NOM-043-Semarnat-1993, una normativa no actualizada en más de 30 años.

"Se realizan monitoreos de calidad de aire y agua conforme a las normas oficiales, cumpliendo con los parámetros establecidos", respondió Aura Aranzazú a SinEmbargo por correo electrónico.

Pero en 2022, un año después de ese monitoreo, las afectaciones en la salud seguían, como se lo hizo saber la Asociación Vecinal de Cabrestante, Bellavista y otras colonias al entonces superintendente de relaciones comunitarias de la minera Aura, Carlos de León Coss.

"Ya hay varios problemas de conjuntivitis a causa del polvo y daños severos en la vista y vías respiratorias debido a la gran cantidad de polvo que la mina genera. Esto sin contar los daños a las plantas, casas, ropa y en general daños a la vivienda que parece que nunca se asea", dice el documento con sello de recibido por el representante de la empresa.

Además, las voladuras de la mina Aranzazú provocan microsismos por la mañana y la tarde, de acuerdo con el Monitoreo Sismográfico semanal reportado por la empresa. El colectivo Cambiémosla Ya ha alertado que las presas de jales ubicadas en zona sísmicas representan un riesgo extra para la población, ya que los depósitos de desechos pueden resultar dañados por los movimientos telúricos y tener filtraciones hacia cuerpos de agua.

En octubre de 2018 y en septiembre de 2024, la presa de jales de la Minera Cuzcatlán (canadiense Fortuna Mining), en el municipio de San José del Progreso, Oaxaca, se desbordó sobre los márgenes del arroyo "El Coyote". En localidades aledañas se registraron brotes de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, reportó la Profepa. Hace 11 años además, una fuerte lluvia provocó el desbordamiento de la presa de jales de la mina Buenavista (Grupo México) en la cuenca del río Sonora, por lo que hasta la fecha sus habitantes presentan metales pesados en la sangre.

Después de un monitoreo, datos de las secretarias de Salud y Medio Ambiente documentaron que los locatarios de la cuenca de Sonora tienen plomo, cadmio y arsénico, lo que les ha ocasionado alergias en la piel y cáncer.

Una colona de Concha de Oro comentó que también han solicitado apoyo a la Secretaría de Salud para monitorear los casos de alergia en la piel y en ojos por el exceso de polvo emitido por la extracción minera de Aura, y por los tóxicos de la presa de jales removidos por vientos. Pero no han tenido una respuesta.

"El problema principal son las voladuras; con base en esas voladuras hay problema de estrés ya sea por los niños, los ancianos o a veces, no es menos, hasta las mascotas están estresadas. Algunas ocasiones por los mismos vientos y las presas de jales y los descuidos que ha habido, pues alguna alergia", dijo.

SinEmbargo solicitó por correo electrónico al área de recursos humanos de la mina Aranzazú de Aura Minerals las medidas de mitigación por el acumulamiento de tóxicos en sus presas de jales colocadas en el municipio de Concepción de Oro, al norte de Zacatecas. Por correo electrónico respondió:

"Se realizan monitoreos de calidad de aire y agua conforme a las normas oficiales, cumpliendo con los parámetros establecidos. Actualmente se llevan a cabo cierres ambientales en presas de jales, incluyendo estabilización, cobertura con material y revegetación, conforme a la normativa aplicable".

A la asamblea de colonos les han comunicado que están sanando la tierra para evaluar, si en unos años, es posible sembrar árboles sobre los montones de residuos, cerca de donde actualmente transitan niños y adultos mayores.

Agua naranja

Berenice López Flores, habitante Concepción del Oro e integrante de la asociación civil Valora, afirmó que la mina Aranzazú está abusando del poblado en la cara del Gobierno municipal del partido Nueva Alianza, el cual no presenta un proyecto para diversificar la economía local, por ejemplo, en el sector turístico de bajo impacto en un poblado con flora y fauna del semidesierto zacatecano.

Salvo la zona donde opera la mina Aranzazú por el amparo ejidal, 223 mil 796 hectáreas de los municipios de Concepción del Oro, Mazapil y El Salvador fueron declarados por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) como Área Natural Protegida en 2024.

"El aire está muy contaminado, obviamente que una minera va a sacar mucho polvo a parte de los daños a los acuíferos; ese es el abuso a nuestra tierra. La gente dice 'que de eso vivimos', pero ellos no se dan cuenta que esta gente se lleva muchísimo más ganancia de la que ellos jamás se puedan imaginar y no es justo. Un llamado a los servidores públicos, al Alcalde, que vean otras opciones de actividad económica", afirmó la activista Berenice.

Aura Minerals asumió la propiedad de la mina Aranzazú en Concepción del Oro en 2008 y desde 2015 reestructuró las entradas de la mina y las zonas de producción. La producción de la mina es subterránea y en su página Web estima una producción diaria de 3 mil 350 toneladas por día.

Del acuífero Guadalupe-Garzarón, en condición de sobreexplotación según la Conagua, la mina Aranzazú extrae agua subterránea para sus operaciones. Desde diciembre de 2007, la dirección local de Zacatecas de la Conagua le otorgó a "Aranzazú Holding" un millón 081 mil 495 m3/año de aguas subterráneas nacionales para uso industrial con el título de concesión 07ZAC120113/37FMDL17, documenta el registro de la dependencia federal.

Estos meses –como en gran parte del país– se han registrado lluvias fuertes atípicas e incluso inundaciones en Concha del Oro, pero en años previos hubo un periodo de sequía. El Monitoreo de Sequía de la Conagua muestra que al norte de Zacatecas hubo en el verano de 2023 sequía "severa" y en el de 2022 fue sequía "moderada".

En el municipio minero hay registro de piedra caliza, por lo que el agua de la red pública suele salir junto con sarro. La tubería de los baños de algunas casas se tapa y algunos colonos tienen el cabello tieso por bañarse con ese tipo de agua. Las casas más cercanas a la operación minera han reportado ver agua visiblemente naranja.

"El agua en el pueblo es escasa, vivimos en un pueblo donde que tengan agua los mantos hídricos depende mucho de la lluvia y aquí llueve poco. ¿Cómo es posible que la mayoría del agua vaya dar a la mina siendo que la gente está batallando del recurso? Como vivimos en una zona de piedra caliza, el agua es gruesa, trae mucho sarro, y aquí nuestros servidores públicos desafortunadamente abanderan el priorizar el abasto de agua a la minera diciendo que como 'no es de uso doméstico, pues que no hay problema', pero para eso hay filtros", afirmó la integrante de Valora.

La reforma a la Ley Minera (2023) eliminó el carácter de actividad preferente para la minería para el acceso al agua. La mina respondió a este medio: "La operación utiliza circuitos cerrados y no descarga agua en bienes nacionales ni en drenaje urbano".

Una de las colonas mostró a SinEmbargo cómo de su baño salía agua visiblemente naranja y otro habitante no puede usar su baño tapado por el sarro. La mujer comerciante comentó que el municipio les argumenta que es por la zona con piedra caliza. "Sale en realidad naranja, no terrosa", dijo.

Berenice López Flores, integrante de la asociación civil Valora, nació en Concepción del Oro y regresó hace un par de años. Su tiempo fuera trabajando en mineras trasnacionales le permitió reflexionar sobre cómo "las industrias mineras son muy codiciosas y no les importa con qué terminen mientras ellos llenen sus cuentas bancarias".

Parada frente a uno de los cerros de su municipio, donde gusta hacer senderismo para valorar la importancia de las áreas naturales protegidas, comentó:

"Siempre ha estado la mina en Concha, pero antes era más artesanal, anteriormente se usaban métodos menos invasivos, menos destructivos, porque no se tenía la demanda que ahora se tiene. Aquí también es un tema del consumo como seres humanos, debemos empezar a consumir menos para que esas empresas no tengan esa hambre de producción masiva y afecte a zonas como aquí Concepción del Oro. Nosotros somos un pulmón de semidesierto que no queremos ese tipo de industrias aquí. La minería es importante, pero lejos de los poblados, aquí en Concepción del Oro la minera trabaja bajo nuestros cimientos. Es inaudito".