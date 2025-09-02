Autoridades federales decomisan arsenal en Culiacán; aseguran 37 armas de fuego

Redacción/SinEmbargo

01/09/2025 - 6:24 pm

Autoridades federales decomisan arsenal en Culiacán; aseguran 37 armas de fuego

Tras un cateo realizado en un inmueble de Culiacán, Sinaloa, agentes federales lograron un decomiso de varias armas de fuego, así como de sustancias químicas y equipo táctico.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer este lunes que autoridades federales realizaron un cateo en un inmueble de Culiacán, Sinaloa, en el que aseguraron armamento, sustancias químicas y equipo táctico.

La dependencia detalló en un comunicado que el operativo estuvo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

Durante la acción, los agentes intervinieron en un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Urbivilla del Cedro, señalado como sitio de resguardo de armas de fuego y materiales ilícitos.

Con base en datos de prueba recabados durante la investigación, un Juez de Control otorgó la orden de cateo, lo que permitió a los elementos de seguridad ingresar al inmueble y llevar a cabo la diligencia.

Durante la inspección, los efectivos hallaron alrededor de 32 armas largas, cinco armas cortas, cargadores, cartuchos, 80 litros y 150 kilos de sustancias químicas, además de diverso equipo táctico.

La propiedad quedó sellada y bajo resguardo policial, mientras que lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

Las autoridades indicaron que este operativo forma parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad en Sinaloa, cuyo objetivo es debilitar a los grupos delictivos que operan en la región.

La SSPC subrayó que las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad mantienen coordinación permanente para garantizar la seguridad y la paz en el estado.

