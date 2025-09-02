Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

"Con artimañas diversas el Poder Judicial fue desechando las acusaciones contra Collado, hasta este último regalo que le dio la Corte presidida por Norma Piña, en sus últimas horas en funciones".

Ana Lilia Pérez

02/09/2025 - 12:04 am

 

Uno de los últimos movimientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo la presidencia de Norma Lucía Piña fue blindar al abogado de los poderosos, Juan Collado, al desechar el recurso que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había promovido ante las resoluciones con las que los tribunales han favorecido a Collado al negarse a vincularlo a proceso por fraude.

Las acusaciones de la UIF contra Juan Collado derivaron de las maniobras que el polémico abogado habría realizado para tener acceso a los millones de dólares depositados en la Banca Privada d’Andorra (BPA), un banco ubicado en ese principado europeo, y que las autoridades de Andorra intervinieron desde 2015, derivado de investigaciones por lavado de dinero. En esas investigaciones, las autoridades embargaron cuentas de clientes de ese banco cuyas fortunas eran inexplicables, y tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que ese banco ubicado en un paraíso fiscal se utilizaba para lavar dinero de grupos criminales.

En el caso de Collado, los depósitos en ese banco se habrían realizado por lo menos entre los años 2006 y 2015, mediante una cuenta que se utilizó como puente para otras cuentas a través de las cuales Collado trasladó a Andorra millones de dólares cuyo origen no ha sido justificado.

Debido a que las autoridades de Andorra indagaban a nivel global los movimientos financieros en la BPA incluidas las cuentas que tenían como beneficiario a Collado, desde tiempos de Peña Nieto habrían pedido información al Gobierno mexicano para seguir la pesquisa de esos capitales.

Entonces se operó la trama fraudulenta que involucró a Collado en irregulares maniobras en complicidad con funcionarios de la entonces PGR en tiempos de Peña Nieto, en que se simuló una denuncia y exoneración, para luego realizar movimientos para tener acceso a los recursos. Peña es uno de los amigos y cliente de Collado.

En el año 2019, ya en los primeros años de Administración del Presidente López Obrador, la FGR judicializó acusaciones contra Collado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se le imputaron cargos por formar parte del entramado que realizó transferencias financieras en Andorra y otras partes de Europa sin comprobar la procedencia de esos recursos.

Con imputaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y otros delitos, Collado fue detenido en julio de 2019, cuando comía con su amigo y cliente Carlos Romero Deschamps en un lujoso restaurante de Lomas de Chapultepec. Collado estuvo en prisión preventiva oficiosa unos años, pero en septiembre de 2023, un Juez ordenó modificarle la medida cautelar para que llevara su proceso en libertad.

Cuando se supo que el Juez había excarcelado a Collado, desde la conferencia en Palacio Nacional el Presidente López Obrador comentó lo “podrido” del Poder Judicial, “está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría”, expresó.

En efecto, con artimañas diversas el Poder Judicial fue desechando las acusaciones contra Collado, hasta este último regalo que le dio la Corte presidida por Norma Piña, en sus últimas horas en funciones.

El último recurso que la Corte desechó para favorecer a Collado había sido promovido ante ese máximo tribunal por la UIF todavía encabezada por Pablo Gómez, (por las resoluciones del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito) vinculado con las denuncias que la UIF había presentado contra Juan Collado en el caso Andorra. El Tribunal Colegiado negó vincular a proceso a Collado por fraude.

La resolución de la Corte determinó desechar el recurso que la UIF promovió (solicitud de Amparo Directo 4994/2025) declarándolo como “improcedente”. El acuerdo se definió apenas el 20 de agosto y fue notificado por Lista de Notificación el 28 de agosto en plena mudanza de la vieja Corte.

Las influencias de Collado en la Corte que creó Zedillo no eran desconocidas: el abogado, quien contaba entre sus clientes a Enrique Peña Nieto, los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari, el fallecido Carlos Romero Deschamps y muchos otros “poderosos” e impunes, congregaba en sus fiestonas personales a políticos y ministros; por las mismas pasarelas retratadas por revistas de moda y espectáculo se podía ver a Diego Fernández de Cevallos o Manlio Fabio Beltrones y su familia, a los hermanos Salinas de Gortari, departiendo con ministros de la Corte. En la misma mesa donde comían y bebían los delincuentes de cuello blanco, también los personajes de toga y birrete.

Si uno se asoma a las fotografías y videos de la boda de Collado o la de su hija, aún disponibles en las revistas que se promueven como de socialité, se verá a varias de las personas que se mencionan en las indagatorias que las autoridades de Andorra realizan sobre los capitales que desde distintos países se movieron hasta esa región, cuando la Banca Privada d’ Andorra ofrecía “secreto bancario” volviéndose refugio de fortunas legalmente inexplicables.

A propósito de ello, en las amplias investigaciones que el periódico El País, de España, ha publicado, en marzo de 2021 los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo presentaron un reportaje titulado “Banca Privada d’Andorra: el agujero negro del PRI”, detallando que “el banco reunía en 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones de dólares. Cuando la BPA fue intervenida por blanqueo, en 2015, las autoridades del país europeo investigaban 80 fortunas mexicanas”. Entre ellas las manejadas por Collado.

En México las fiestas de Collado congregaban a mismísimos ministros de esa Corte de Zedillo, a celebrarle a ese “abogado de los poderosos” cualquiera que fuese el motivo. Así que el criterio de la Corte de proteger a Collado tampoco fue sorpresa, dada la discrecionalidad y maniobras con que ese Poder bajo la presidencia de Norma Piña se condujo hasta sus últimos momentos.

La misma discrecionalidad y actuación leguleya era el criterio con que el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial Federal eludían sus obligaciones en materia de Transparencia, al negar todo tipo de información relacionada con personajes mafiosos que enfrentan procesos judiciales.

Por ejemplo, durante los años 2024 y los primeros meses de 2025, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, presenté decenas de solicitudes de información para pedir datos e información de diversa índole, toda de interés público, sobre personajes vinculados con el crimen organizado y con imputaciones a nivel federal, desde Genaro García Luna, y sus socios, el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén y muchos otros personajes vinculados al crimen organizado que se encuentran algunos ya en prisión desde hace años y a quienes supuestamente se les debieron incautar recursos.

Cada dato fue negado con criterios como la confidencialidad.

En el caso de García Luna y sus socios, significa que el Poder Judicial no sólo le benefició descongelando las cuentas que manejaba su esposa, sino que se blindó la información de índole judicial que le involucra al igual que la de sus socios, quienes fueron denunciados por el Ejecutivo por fraude en contrataciones públicas.

En términos generales, de los personajes vinculados al crimen organizado que desde hace décadas enfrentan procesos judiciales, algunos incluso que ya están en prisión, se negó toda información sobre sus casos y sobre los bienes que supuestamente se les tendría que haber decomisado derivado de sentencias judiciales.

En algunas respuestas la negativa a proporcionar el dato se argumentó como “confidencial”, “toda vez que puede afectar su esfera jurídica o íntima vida privada o cualquier otra análoga”. En otras solicitudes de información, ésta se negó argumentando que “ello no puede considerarse materia del derecho de acceso a la información, porque lo que en realidad se persigue es generar un documento o informe ad hoc, del cual esta unidad administrativa no tiene la obligación”.

En otras se usaron argumentos como que se había declarado la información como “confidencial”, hasta la simple cifra de procesos judiciales, o de sentencias, aún y cuando oficialmente se tiene hasta un área de Estadística Judicial, que forma parte de toda esa estructura burocrática del Poder Judicial.

Lo anterior, explicado en términos generales, evidencia la simulación en materia de trasparencia de ese Poder Judicial, cuyo periodo llegó a su fin.

El 1 de septiembre tomó posesión el nuevo Poder Judicial emanado del histórico proceso de elección por voto directo de la ciudadanía, las y los ministros, jueces, juezas, magistradas y magistrados se han instalado para dar inicio a la nueva era del Poder Judicial. En esa renovación que se ha prometido, la transparencia en su actuar y rendición de cuentas es clave.

Ana Lilia Pérez

Ana Lilia Pérez

Periodista, escritora, analista, profesora de periodismo en la UNAM. Se ha desempeñado como periodista de investigación y analista en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Es autora de los libros Sonda de Campeche. Paradigma de explotación laboral (ITF, 2009), Camisas Azules, Manos Negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos (Grijalbo, 2010), El Cártel Negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex (Grijalbo, 2011), Mares de Cocaína. Las rutas náuticas del narcotráfico (Grijalbo, 2014), Verdugos. Asesinatos brutales y otras historias secretas de militares (Grijalbo, 2015), Pemex RIP (Grijalbo, 2017), Hijos del neoliberalismo. La historia contemporánea de nuestro México saqueado (Grijalbo, 2023). Ha recibido diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales entre los que destacan: Premio Nacional de Periodismo del Consejo Ciudadano (2009), Premio Leipziger Medienpreis (2012) de la Fundación Alemana de Medios de Comunicación; Premio Golden Victoria Prensa (2015) que otorga la Asociación de Editores de Diarios y Revistas de Alemania; Premio Coatlicue (2019); Medalla Defensora de la Libertad y Promotora del Progreso; en seis ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La Presidenta y los empresarios

"El interés de la Presidenta en apoyar al mundo empresarial debe verse como una buena noticia. Al...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Liderazgos femeninos frente a la violencia

"Más allá de los números, la coyuntura de los informes de la Presidenta Sheinbaum y Brugada permiten...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La lucha libre de la política mexicana

"El espectáculo de la lucha libre sigue siendo el mismo; cambian los vestuarios y personajes, pero la...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

La Reforma Electoral facciosa de Sheinbaum

"En una democracia de fachada, una Ley Electoral que garantiza el predominio es fundamental; y por ahí...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, adelantó que la reforma a la Ley Aduanera causará “escozor” y que habrá ajustes a las refresqueras.
1

Godoy: CSP va contra refresqueras en Paquete Económico; Ley Aduanera causará escozor

Zonas arqueológicas de Michoacán
2

Zonas arqueológicas de Michoacán, riqueza cultural para maravillarse

La SSC de la Ciudad de México y la Policía Cibernética publicaron en sus redes sociales una nueva modalidad de ciberdelito llamado "Juice Jacking".
3

¿Qué es el "Juice Jacking"? La Policía Cibernética alerta sobre este delito digital

4

Farmacéuticas volvieron a esconder medicamentos contra el cáncer: Raquel Buenrostro

La Corte se abre al pueblo y anuncia fin de privilegios: sueldos y gastos suntuosos
5

La Corte se abre al pueblo y anuncia fin de privilegios: sueldos y gastos suntuosos

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, advirtió al Gobierno de Trump que declararía a su patria en "lucha armada".
6

Maduro amenaza con declarar a Venezuela en "lucha armada" si EU actúa militarmente

7

"Alito" acusa a Morena de narcopartido y estalla un grito: "¡desafuero, desafuero!"

La FGR ejecutó una orden de cateo en contra de tres gasolineras ubicadas en Pedro Escobedo y una más en San Juan del Río, ambas en el estado de Querétaro.
8

La FGR catea 3 gasolineras en Querétaro; asegura cisternas, equipo y detiene a 2

Donald Trump, reposteo en su cuenta de X una publicación de la red social Truth Social en la que manifestaba encontrarse en perfecto estado de salud. 
9

Trump ataja rumores sobre su salud: "Nunca en mi vida me había sentido mejor", afirma

Ministros de la SCJN toman protesta en el Senado
10

La primera Corte electa por el pueblo ya es oficial: Ministrxs protestan en el Senado

Un video que circula en redes captó a una joven insultando e intentando sobornar a mujeres policías de la CdMx en un punto de revisión del alcoholímetro.
11

VIDEO ¬ "Llevo horas grabando a esta puerca": Una mujer insulta a policías de la CdMx

El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, justificó este lunes las agresiones propinadas al expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
12

El Gobernador de Coahuila justifica agresión contra Noroña; "se lo merecía", dice

Si eres una o uno de los beneficiarios de los Programas del Bienestar, te presentamos el calendario de pagos para el bimestre septiembre-octubre.
13

¿Eres beneficiario de los Programas del Bienestar? Checa el nuevo calendario de pagos

14

Un regreso a clases amargo en EU: Las redadas del ICE provocan trauma en los niños

El exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, fue captado en video el pasado fin de semana durante una trifulca registrada en un centro nocturno.
15

VIDEO ¬ El exgobernador de Querétaro se pelea en bar; fue “para proteger a una mujer”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Corte se abre al pueblo y anuncia fin de privilegios: sueldos y gastos suntuosos
1

La Corte se abre al pueblo y anuncia fin de privilegios: sueldos y gastos suntuosos

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, advirtió al Gobierno de Trump que declararía a su patria en "lucha armada".
2

Maduro amenaza con declarar a Venezuela en "lucha armada" si EU actúa militarmente

3

"Alito" acusa a Morena de narcopartido y estalla un grito: "¡desafuero, desafuero!"

Ministros de la SCJN toman protesta en el Senado
4

La primera Corte electa por el pueblo ya es oficial: Ministrxs protestan en el Senado

Donald Trump, reposteo en su cuenta de X una publicación de la red social Truth Social en la que manifestaba encontrarse en perfecto estado de salud. 
5

Trump ataja rumores sobre su salud: "Nunca en mi vida me había sentido mejor", afirma

6

Un regreso a clases amargo en EU: Las redadas del ICE provocan trauma en los niños

La SSC de la Ciudad de México y la Policía Cibernética publicaron en sus redes sociales una nueva modalidad de ciberdelito llamado "Juice Jacking".
7

¿Qué es el "Juice Jacking"? La Policía Cibernética alerta sobre este delito digital

Agentes de la SSC-CdMx realizan labores de parto en la Alcaldía Cuauhtémoc
8

VIDEO ¬ Agentes de la SSC-CdMx ayudan a mujer a dar a luz en la Alcaldía Cuauhtémoc

9

Farmacéuticas volvieron a esconder medicamentos contra el cáncer: Raquel Buenrostro

Si eres una o uno de los beneficiarios de los Programas del Bienestar, te presentamos el calendario de pagos para el bimestre septiembre-octubre.
10

¿Eres beneficiario de los Programas del Bienestar? Checa el nuevo calendario de pagos

El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, justificó este lunes las agresiones propinadas al expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
11

El Gobernador de Coahuila justifica agresión contra Noroña; "se lo merecía", dice

A primera hora de este lunes se realizó la ceremonia de "consagración" de los bastones de mando que serán entregados a las y los ministros de la nueva Corte.
12

ENTREVISTA ¬ El bastón de mando reconoce las formas de gobierno de indígenas: Regino