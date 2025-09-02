VIDEO ¬ Agentes de la SSC-CdMx ayudan a mujer a dar a luz en la Alcaldía Cuauhtémoc

Las autoridades capitalinas auxiliaron este lunes a una mujer que entró en labor de parto en la Alcaldía Cuauhtémoc y que, posteriormente, fue trasladada a un hospital.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) atendieron este lunes a una mujer que entró en labor de parto en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Por medio de un comunicado, la dependencia dio a conocer que los agentes acudieron al auxilio en las calles de Libertad y Palma, en la colonia Morelos, luego de recibir un reporte del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico sobre una mujer con contracciones severas.

En el lugar, los oficiales hablaron con una mujer de 51 años, quien explicó que su hija de 25 años estaba en labor de parto. Ante la situación, los uniformados solicitaron la intervención de los servicios prehospitalarios y coordinaron la llegada del personal de emergencia.

Sin embargo, debido a la urgencia del nacimiento, los policías decidieron actuar de inmediato. Colocaron a la mujer sobre una cama dentro de su vivienda y uno de los agentes, con conocimientos en primeros auxilios, recibió al bebé de forma segura y lo entregó a su madre.

Poco después, arribaron elementos de Protección Civil, quienes atendieron tanto a la madre como al recién nacido. Los paramédicos diagnosticaron un parto fortuito y procedieron a estabilizar a ambos antes de su traslado a un hospital para una revisión médica integral.

El personal de salud verificó que la madre y el bebé se encontraban en condiciones estables. Tras recibir la atención inicial, fueron trasladados en ambulancia para garantizar un seguimiento hospitalario especializado, con el fin de descartar cualquier complicación posterior.

Antes de retirarse, la familia agradeció el apoyo de los uniformados y de los paramédicos. Tanto la madre como la abuela expresaron su reconocimiento por la rápida intervención que permitió el nacimiento seguro en condiciones de emergencia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana destacó que sus elementos cuentan con capacitación en primeros auxilios, lo que les permite brindar asistencia inmediata a la población en casos que representen un riesgo para la vida o la integridad de las personas en la Ciudad de México.