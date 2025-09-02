Rosa Icela entrega al Congreso primer Informe de Gobierno en representación de CSP

La Secretaria de Gobernación hizo acto de presencia en el Congreso de la Unión para entregar el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum; ahora comienza el análisis del documento.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó por escrito al Congreso de la Unión el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Como es usual, el protocolo constitucional mandata a la investidura presidencial el rendimiento de cuentas a la sociedad mexicana sobre el desempeño de la Administración Pública Federal (APF). En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la responsable de la política interna del país, debe entregar el informe proporcionado por la Presidenta.

El presidente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, recibió de manos de la titular de Gobernación el informe de la primera mujer presidenta en 200 años de vida independiente del país.

En el acto oficial estuvieron presentes el presidente del Congreso de la Unión, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna; la recién designada presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez; así como las y los integrantes de las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Unión.

El Primer Informe se turnará a las cámaras de Diputados y de Senadores, con el objetivo de que, por separado, realicen el análisis correspondiente.