Trump ataja rumores sobre su salud: "Nunca en mi vida me había sentido mejor", afirma

Redacción/SinEmbargo

01/09/2025 - 9:36 pm

Donald Trump, reposteo en su cuenta de X una publicación de la red social Truth Social en la que manifestaba encontrarse en perfecto estado de salud. 

La ausencia pública del Presidente Trump durante este fin de semana pasado suscitó una ola de especulaciones sobre su salud y su paradero. Los rumores sobre el deterioro físico del Presidente se magnifican por marcas físicas visibles que no han pasado inadvertidas para los medios. 

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, descartó los rumores sobre supuestos problemas de salud por los que travesaría, al afirmar, mediante una publicación en su plataforma Truth Social, que se encuentra en perfecto estado de salud.

“Nunca en mi vida me había sentido mejor”, enfatizó Trump en el breve mensaje que compartió a raíz de que, en días recientes, circularan especulaciones y rumores sobre su estado de salud, pues se había mantenido alejado de los reflectores.

En medio del revuelo causado por la ausencia pública de Trump, los internautas aludieron a una entrevista que el Vicepresidente, J.D. Vance,  concedió al medio estadounidense USA Today en la que afirmó estar en condiciones para asumir la Presidencia si ocurriera una “terrible tragedia”. En esa misma entrevista, Vance también señaló que Trump goza de “una salud increíblemente buena”.

La intriga en redes sociales fue tal que durante el fin de semana figuraban entre las principales búsquedas en Google las preguntas sobre su salud y su paradero. "¿Dónde está Donald Trump?” era tendencia en X, informó Forbes.

La salud del Presidente Trump ha sido motivo de controversia pública en meses recientes pues ha sido visto, en varias ocasiones, con moretones en las manos, los pies hinchados e inclusive también se han señalado otros supuestos signos de deterioro físico, como ojos hinchados, boca colgante y dificultad para caminar.

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló en julio que a Trump, de 79 años, le habían diagnosticado una insuficiencia venosa crónica. De acuerdo con las estimaciones médicas, esta afección es muy común en las personas mayores y se produce cuando las venas de las piernas se esfuerzan por transportar la sangre al corazón.

Leavitt indicó que no había signos de trombosis venosa profunda ni de enfermedad arterial en el Presidente. Los resultados de un hemograma y un ecocardiograma que le fueron practicados al mandatario arrojaron resultados normales.

El Presidente fue visto en aparente normalidad durante su regreso a la Casa Blanca mientras salía del campo de golf Trump National en Sterling, Virginia, camino a la Casa Blanca, el domingo 31 de agosto.

Donald Trump, reposteo en su cuenta de X una publicación de la red social Truth Social en la que manifestaba encontrarse en perfecto estado de salud. 
La salud del Presidente Trump ha suscitado controversia pública en los últimos meses. Foto: Captura de pantalla

