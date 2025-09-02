"Alito" acusa a Morena de narcopartido y estalla un grito: "¡desafuero, desafuero!"

Redacción/SinEmbargo

01/09/2025 - 10:30 pm

Artículos relacionados

Alejandro Moreno, mejor conocido como "Alito", llamó narcopolíticos a legisladores de Morena durante el Congreso General y acusó al partido en el poder de perseguir a la oposición.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- El Senador Alejandro Moreno, "Alito", líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llamó narcopolíticos a los legisladores de Morena durante la sesión del Congreso General y la entrega del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que pactan con el crimen organizado.

En su intervención en tribuna, el presidente del tricolor advirtió que el PRI no permitirá que se asesine la democracia ni que se intimide a la oposición, lo cual provocó una reacción inmediata de diputados y senadores oficialistas, quienes le gritaron: “Fuera, fuera” y “'Alito', culero, te vas al desafuero”.

“Hoy el terrorismo de Estado que encabeza el Gobierno de Morena constituye la más grave amenaza para la paz, la seguridad y la integridad territorial, no solo de nuestra nación, sino de toda la región, razones del más alto interés regional nos apremian para alertar a la comunidad internacional de la amenaza narcoterrorista que se cierne en todo América”, señaló el priista.

Entre otras cosas, Moreno Cárdenas cuestionó la reforma al Poder Judicial, que contempla la elección popular de ministros, magistrados y jueces, al afirmar que constituye un mecanismo para controlar a los tribunales y facilitar la persecución política contra los opositores.

“Este primero de septiembre es un día oscuro para México y para la República, México está de luto porque ha muerto la justicia en manos de Morena”, manifestó.

Asimismo, adelantó que el PRI votará en contra de la próxima reforma electoral que impulsará el Ejecutivo, pues aseguró que busca eliminar la pluralidad, restringir la competencia política y consolidar un control absoluto desde las urnas.

“Ahora se avecina esa locura de reforma electoral, con la que Morena quiere destruir la pluralidad, anular la competencia política y quedarse con el control absoluto del país, lo que buscan es claro, instalar una dictadura desde las urnas, donde solo ellos ganen, solo ellos manden y nadie les cuestione”, dijo.

Previo a la intervención de "Alito", la Senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, criticó al partido en el poder al llamarlo “La Barredora”, en alusión a la crisis de violencia en Sinaloa y al Gobernador Rubén Rocha. Con ello, señaló que Morena se ha convertido en el instituto político más caro del país, pese a su discurso de austeridad, y lo acusó de representar un viejo régimen disfrazado de cambio.

Finalmente, Barrales pidió a la mayoría legislativa reconocer la existencia de otras fuerzas políticas y legislar sin soberbia, con el fin de evitar imponer decisiones que profundicen la división en el país. En ese marco, concluyó la primera sesión del Congreso General entre gritos, pancartas y acusaciones cruzadas entre la oposición y el oficialismo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

La lucha libre de la política mexicana

"El espectáculo de la lucha libre sigue siendo el mismo; cambian los vestuarios y personajes, pero la...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

La Reforma Electoral facciosa de Sheinbaum

"En una democracia de fachada, una Ley Electoral que garantiza el predominio es fundamental; y por ahí...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Un año de Sheinbaum

"Sin declaraciones públicas de por medio, es evidente que Sheinbaum modificó la política de seguridad de López...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Golpes en el Senado

"Si la cereza del pastel fue una pelea física no fue porque se defendieran posturas contradictorias respecto...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, adelantó que la reforma a la Ley Aduanera causará “escozor” y que habrá ajustes a las refresqueras.
1

Godoy: CSP va contra refresqueras en Paquete Económico; Ley Aduanera causará escozor

Zonas arqueológicas de Michoacán
2

Zonas arqueológicas de Michoacán, riqueza cultural para maravillarse

La SSC de la Ciudad de México y la Policía Cibernética publicaron en sus redes sociales una nueva modalidad de ciberdelito llamado "Juice Jacking".
3

¿Qué es el "Juice Jacking"? La Policía Cibernética alerta sobre este delito digital

4

Farmacéuticas volvieron a esconder medicamentos contra el cáncer: Raquel Buenrostro

Un video que circula en redes captó a una joven insultando e intentando sobornar a mujeres policías de la CdMx en un punto de revisión del alcoholímetro.
5

VIDEO ¬ "Llevo horas grabando a esta puerca": Una mujer insulta a policías de la CdMx

El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, justificó este lunes las agresiones propinadas al expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
6

El Gobernador de Coahuila justifica agresión contra Noroña; "se lo merecía", dice

La FGR ejecutó una orden de cateo en contra de tres gasolineras ubicadas en Pedro Escobedo y una más en San Juan del Río, ambas en el estado de Querétaro.
7

La FGR catea 3 gasolineras en Querétaro; asegura cisternas, equipo y detiene a 2

Donald Trump, reposteo en su cuenta de X una publicación de la red social Truth Social en la que manifestaba encontrarse en perfecto estado de salud. 
8

Trump ataja rumores sobre su salud: "Nunca en mi vida me había sentido mejor", afirma

El exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, fue captado en video el pasado fin de semana durante una trifulca registrada en un centro nocturno.
9

VIDEO ¬ El exgobernador de Querétaro se pelea en bar; fue “para proteger a una mujer”

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, advirtió al Gobierno de Trump que declararía a su patria en "lucha armada".
10

Maduro amenaza con declarar a Venezuela en "lucha armada" si EU actúa militarmente

11

"Alito" acusa a Morena de narcopartido y estalla un grito: "¡desafuero, desafuero!"

Ministros de la SCJN toman protesta en el Senado
12

La primera Corte electa por el pueblo ya es oficial: Ministrxs protestan en el Senado

Ayer se dio un encuentro clave entre Xi, Modi y Putin. De acuerdo con The Wall Street Journal, las imágenes "enviaron un poderoso mensaje a Washington".
13

¿Me estás oyendo, inútil? Xi, Putin y Modi mandan mensaje a Trump, dicen medios de EU

Si eres una o uno de los beneficiarios de los Programas del Bienestar, te presentamos el calendario de pagos para el bimestre septiembre-octubre.
14

¿Eres beneficiario de los Programas del Bienestar? Checa el nuevo calendario de pagos

"Este cambio ya era justo", dicen indígenas al entregar bastón de mando a nueva Corte
15

La Corte hace Historia: mayoría mujeres, un indígena. “Hace un año era inimaginable”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Corte se abre al pueblo y anuncia fin de privilegios: sueldos y gastos suntuosos
1

La Corte se abre al pueblo y anuncia fin de privilegios: sueldos y gastos suntuosos

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, advirtió al Gobierno de Trump que declararía a su patria en "lucha armada".
2

Maduro amenaza con declarar a Venezuela en "lucha armada" si EU actúa militarmente

3

"Alito" acusa a Morena de narcopartido y estalla un grito: "¡desafuero, desafuero!"

Ministros de la SCJN toman protesta en el Senado
4

La primera Corte electa por el pueblo ya es oficial: Ministrxs protestan en el Senado

Donald Trump, reposteo en su cuenta de X una publicación de la red social Truth Social en la que manifestaba encontrarse en perfecto estado de salud. 
5

Trump ataja rumores sobre su salud: "Nunca en mi vida me había sentido mejor", afirma

6

Un regreso a clases amargo en EU: Las redadas del ICE provocan trauma en los niños

La SSC de la Ciudad de México y la Policía Cibernética publicaron en sus redes sociales una nueva modalidad de ciberdelito llamado "Juice Jacking".
7

¿Qué es el "Juice Jacking"? La Policía Cibernética alerta sobre este delito digital

Agentes de la SSC-CdMx realizan labores de parto en la Alcaldía Cuauhtémoc
8

VIDEO ¬ Agentes de la SSC-CdMx ayudan a mujer a dar a luz en la Alcaldía Cuauhtémoc

9

Farmacéuticas volvieron a esconder medicamentos contra el cáncer: Raquel Buenrostro

Si eres una o uno de los beneficiarios de los Programas del Bienestar, te presentamos el calendario de pagos para el bimestre septiembre-octubre.
10

¿Eres beneficiario de los Programas del Bienestar? Checa el nuevo calendario de pagos

El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, justificó este lunes las agresiones propinadas al expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
11

El Gobernador de Coahuila justifica agresión contra Noroña; "se lo merecía", dice

A primera hora de este lunes se realizó la ceremonia de "consagración" de los bastones de mando que serán entregados a las y los ministros de la nueva Corte.
12

ENTREVISTA ¬ El bastón de mando reconoce las formas de gobierno de indígenas: Regino