"Alito" acusa a Morena de narcopartido y estalla un grito: "¡desafuero, desafuero!"

Alejandro Moreno, mejor conocido como "Alito", llamó narcopolíticos a legisladores de Morena durante el Congreso General y acusó al partido en el poder de perseguir a la oposición.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- El Senador Alejandro Moreno, "Alito", líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llamó narcopolíticos a los legisladores de Morena durante la sesión del Congreso General y la entrega del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que pactan con el crimen organizado.

En su intervención en tribuna, el presidente del tricolor advirtió que el PRI no permitirá que se asesine la democracia ni que se intimide a la oposición, lo cual provocó una reacción inmediata de diputados y senadores oficialistas, quienes le gritaron: “Fuera, fuera” y “'Alito', culero, te vas al desafuero”.

“Hoy el terrorismo de Estado que encabeza el Gobierno de Morena constituye la más grave amenaza para la paz, la seguridad y la integridad territorial, no solo de nuestra nación, sino de toda la región, razones del más alto interés regional nos apremian para alertar a la comunidad internacional de la amenaza narcoterrorista que se cierne en todo América”, señaló el priista.

"[Lo que quiere morena] es claro, lo que ellos quieren es claro: instalar una dictadura desde las Urnas, dónde sólo ellos ganen, solo ellos manden, y nadie los cuestione." Oye Alito; Lo que dices no es dictadura, se llama democracia. pic.twitter.com/a9KXE1EGFE — AgustinAragonL2 (@agustinaragonl2) September 2, 2025

Entre otras cosas, Moreno Cárdenas cuestionó la reforma al Poder Judicial, que contempla la elección popular de ministros, magistrados y jueces, al afirmar que constituye un mecanismo para controlar a los tribunales y facilitar la persecución política contra los opositores.

“Este primero de septiembre es un día oscuro para México y para la República, México está de luto porque ha muerto la justicia en manos de Morena”, manifestó.

Asimismo, adelantó que el PRI votará en contra de la próxima reforma electoral que impulsará el Ejecutivo, pues aseguró que busca eliminar la pluralidad, restringir la competencia política y consolidar un control absoluto desde las urnas.

El PRI de Alito Moreno siendo el PRI de Alito Moreno. Ante la falta de argumentos, sólo queda el método Lilly Téllez. Por lo menos hicieron más ruido que en su marchita de hace unos días. pic.twitter.com/9kHGGYNALu — Juncal Solano (@juncalssolano) September 2, 2025

“Ahora se avecina esa locura de reforma electoral, con la que Morena quiere destruir la pluralidad, anular la competencia política y quedarse con el control absoluto del país, lo que buscan es claro, instalar una dictadura desde las urnas, donde solo ellos ganen, solo ellos manden y nadie les cuestione”, dijo.

Previo a la intervención de "Alito", la Senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, criticó al partido en el poder al llamarlo “La Barredora”, en alusión a la crisis de violencia en Sinaloa y al Gobernador Rubén Rocha. Con ello, señaló que Morena se ha convertido en el instituto político más caro del país, pese a su discurso de austeridad, y lo acusó de representar un viejo régimen disfrazado de cambio.

Finalmente, Barrales pidió a la mayoría legislativa reconocer la existencia de otras fuerzas políticas y legislar sin soberbia, con el fin de evitar imponer decisiones que profundicen la división en el país. En ese marco, concluyó la primera sesión del Congreso General entre gritos, pancartas y acusaciones cruzadas entre la oposición y el oficialismo.