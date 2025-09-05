Residente, abejas, IA y hasta elotes... en el primer fin de semana de septiembre

El evento que más llama la atención de este fin de semana es el concierto gratuito que ofrecerá Residente, aunque también hay exposiciones y ferias para disfrutar este fin de semana.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El primer fin de semana de septiembre llega con varias actividades para disfrutar de la capital mexicana, entre ellas destacada el concierto gratuito que ofrecerá Residente en el Zócalo.

Residente en el Zócalo

El puertorriqueño Residente ofrecerá un concierto gratuito en la Plancha del Zócalo de la Ciudad de México el sábado 6 de septiembre, a partir de las 20 horas.

El músico, compositor y productor, Residente -cuyo nombre real es René Pérez Joglar- fue cofundador y vocalista Calle 13, que se dió a conocer en 2005 de manera internacional con el tema "Atrévete-te-te". Residente se caracteriza por las letras de sus canciones con mensaje de sátira, crítica social y política, resistencia, identidad y orgullo. Entre sus éxitos se encuentran "Latinoamérica", "Muerte en Hawaii", "El Aguante" y "Calma Pueblo", entre otros; además de colaboraciones como la que hizo con Café Tacuba para "No hay nadie como tú".

En el concierto también participarán Arianna Puello, una de las pioneras del rap femenino en español; Ximbo, una de las voces más influyentes en este género desde 1996; Niña Dioz, rapper queer mexicana; Prania Esponda, voz joven del rap con mensaje, protesta y raíz poética, además de las freestylers Azuky y Mena.

¿Dónde? Plancha del Zócalo

¿Cuánto? Sin costo.

La vuelta al mundo en 150 juguetes. Desdibujando fronteras conceptuales

El Museo Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM) alberga la exposición "La vuelta al mundo en 150 juguetes. Desdibujando fronteras conceptuales" en la que se podrán apreciar juguetes de hoja de maíz, madera, tela, barro, entre otros materiales para reflexionar acerca de cómo el juguete puede traer enseñanzas acerca de la convivencia, servir de adorno, aprender y hasta ser un elemento para coleccionar.

Entre los juguetes que forman parte de esta colección están los muñecos kokeshi de Japón, matrioshkas rusas, veleros de maqueta de Catar y Grecia; títeres de guante de la República Checa y juguetes mexicanos como la pirinola, el balero y el yoyo, entre otros.

¿Dónde? Museo Nacional de las Culturas del Mundo (Moneda 13 , Centro (Área 1), Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México), de martes a domingo, entre las 10:00 y las 18:00 horas.

¿Cuánto? Entrada libre.

Leviatán. Instalación sonora sobre simulaciones digitales de lo humano

Esta instalación sonora que se presenta en el Colegio de San Ildefonso lleva a os asistentes a cuestionarse: ¿Cómo han alterado los avances en inteligencia artificial a nuestra compresión del ser y de la otredad?

Leviatán explora cómo los softwares más recientes de inteligencia artificial pueden simular y reproducir voces y personalidades humanas, desdibujando la frontera entre lo humano y lo digital.

La instalación se compone por dos antiguas cabinas de Telmex, los visitantes pueden conversar con el chatbot que isa Inteligencia Artificial y que se encuentra en ellas que se alimenta con las voces y personalidades de los visitantes anteriores, clonándolas, para presentarse a los siguientes visitantes.

¿Dónde? Colegio de San Ildefonso

¿Cuánto? La entrada general tiene un costo de 50 pesos; estudiantes y maestros con credencial vigente 25 pesos; menores de 12 años Gratuito.

XXIII Feria Gastronómica y del Elote Tlacotenco 2025

La XXIII Feria Gastronómica del Elote Tlacotenco se realizará del 6 al 21 de septiembre en la alcaldía Milpa Alta. Esta feria permiturá descuvrir y disfrutar de la gran variedad de platillos a base de maíz.

¿Dónde? Plaza cívica Santa Ana Tlacotenco (Km 26 Carretera Xochimilco , San José, Milpa Alta, C.P. 12900, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada sin costo.

🌽✨ ¡La tradición y el sabor se viven en la XXIII Feria Gastronómica y del Elote Tlacotenco 2025! No faltes, #TuSEDECO te invita a apoyar las artesanias y el comercio local. 📅 Del 6 al 21 de septiembre

📍 Plaza Cívica, Santa Ana Tlacotenco #CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/QEL3co8USa — Secretaría de Desarrollo Económico (@SedecoCDMX) August 29, 2025

1ª Expo Miel, Abejas y Otros Polinizadores

La 1ª Expo Miel, Abejas y Otros Polinizadores se realizará en Museo Nacional de Culturas Populares el 6 y 7 de septiembre. Este encuentro celebra la importancia de las abejas y otros polinizadores en la vida diaria, además de la producción de miel y mostrará la importancia de la conservación del medio ambiente.

¿Dónde? Museo Nacional de Culturas Populares (Av Miguel Hidalgo 289 , Del Carmen, Coyoacán, C.P. 04100, Ciudad de México).

¿Cuánto? Sin costo.