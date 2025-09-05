Residente, abejas, IA y hasta elotes... en el primer fin de semana de septiembre

Redacción/SinEmbargo

05/09/2025 - 7:00 am

Agenda de septiembre

Artículos relacionados

El evento que más llama la atención de este fin de semana es el concierto gratuito que ofrecerá Residente, aunque también hay exposiciones y ferias para disfrutar este fin de semana. 

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El primer fin de semana de septiembre llega con varias actividades para disfrutar de la capital mexicana, entre ellas destacada el concierto gratuito que ofrecerá Residente en el Zócalo.

Residente en el Zócalo

El puertorriqueño Residente ofrecerá un concierto gratuito en la Plancha del Zócalo de la Ciudad de México el sábado 6 de septiembre, a partir de las 20 horas.

El músico, compositor y productor, Residente -cuyo nombre real es René Pérez Joglar- fue cofundador y vocalista Calle 13, que se dió a conocer en 2005 de manera internacional con el tema "Atrévete-te-te". Residente se caracteriza por las letras de sus canciones con mensaje de sátira, crítica social y política, resistencia, identidad y orgullo. Entre sus éxitos se encuentran "Latinoamérica", "Muerte en Hawaii", "El Aguante" y "Calma Pueblo", entre otros; además de colaboraciones como la que hizo con Café Tacuba para "No hay nadie como tú".

En el concierto también participarán Arianna Puello, una de las pioneras del rap femenino en español; Ximbo, una de las voces más influyentes en este género desde 1996; Niña Dioz, rapper queer mexicana; Prania Esponda, voz joven del rap con mensaje, protesta y raíz poética, además de las freestylers Azuky y Mena.

¿Dónde? Plancha del Zócalo
¿Cuánto? Sin costo.

La vuelta al mundo en 150 juguetes. Desdibujando fronteras conceptuales

El Museo Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM) alberga la exposición "La vuelta al mundo en 150 juguetes. Desdibujando fronteras conceptuales" en la que se podrán apreciar juguetes de hoja de maíz, madera, tela, barro, entre otros materiales para reflexionar acerca de cómo el juguete puede traer enseñanzas acerca de la convivencia, servir de adorno, aprender y hasta ser un elemento para coleccionar.

Entre los juguetes que forman parte de esta colección están los muñecos kokeshi de Japón, matrioshkas rusas, veleros de maqueta de Catar y Grecia; títeres de guante de la República Checa y juguetes mexicanos como la pirinola, el balero y el yoyo, entre otros.

¿Dónde? Museo Nacional de las Culturas del Mundo (Moneda 13 , Centro (Área 1), Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México), de martes a domingo, entre las 10:00 y las 18:00 horas.
¿Cuánto? Entrada libre.

Leviatán. Instalación sonora sobre simulaciones digitales de lo humano

Esta instalación sonora que se presenta en el Colegio de San Ildefonso lleva a os asistentes a cuestionarse: ¿Cómo han alterado los avances en inteligencia artificial a nuestra compresión del ser y de la otredad?

Leviatán explora cómo los softwares más recientes de inteligencia artificial pueden simular y reproducir voces y personalidades humanas, desdibujando la frontera entre lo humano y lo digital.

La instalación se compone por dos antiguas cabinas de Telmex, los visitantes pueden conversar con el chatbot que isa Inteligencia Artificial y que se encuentra en ellas que se alimenta con las voces y personalidades de los visitantes anteriores, clonándolas, para presentarse a los siguientes visitantes.

¿Dónde? Colegio de San Ildefonso
¿Cuánto? La entrada general tiene un costo de 50 pesos; estudiantes y maestros con credencial vigente 25 pesos; menores de 12 años Gratuito.

XXIII Feria Gastronómica y del Elote Tlacotenco 2025

La XXIII Feria Gastronómica del Elote Tlacotenco se realizará del  6 al 21 de septiembre en la alcaldía Milpa Alta. Esta feria permiturá descuvrir y disfrutar de la gran variedad de platillos a base de maíz.

¿Dónde? Plaza cívica Santa Ana Tlacotenco (Km 26 Carretera Xochimilco , San José, Milpa Alta, C.P. 12900, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada sin costo.

1ª Expo Miel, Abejas y Otros Polinizadores

La 1ª Expo Miel, Abejas y Otros Polinizadores se realizará en Museo Nacional de Culturas Populares el 6 y 7 de septiembre. Este encuentro celebra la importancia de las abejas y otros polinizadores en la vida diaria, además de la producción de miel y mostrará la importancia de la conservación del medio ambiente.

¿Dónde? Museo Nacional de Culturas Populares (Av Miguel Hidalgo 289 , Del Carmen, Coyoacán, C.P. 04100, Ciudad de México).
¿Cuánto? Sin costo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La culpa es ¡de Tláloc!

"Las autoridades capitalinas atribuyen los inmensos estragos causados por la lluvia en la ciudad a fenómenos naturales...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Nepotismo morenista vs carroña verde

"El problema para la Presidenta es que quienes deberían de operar políticamente el tema, la Secretaria de...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Las ausencias del Informe

"El Informe era la oportunidad para reconocer que el Estado ha fallado y que se necesita un...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (1)

"La Ley se escribe arriba y se aprueba abajo. El equilibrio de poderes no ha sido más...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Dos años después de aquél septiembre de 2023, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela lanzan una primera lista de 18 personajes de 2025, algunos de los cuales podrían ser contendientes a la Presidencia de la República en 2030.
1

Los 18 personajes de 2025, izquierda y derecha, algunos con material presidenciable

En Zacatecas, Saúl Monreal quiere gobernar después de su hermano; y en San Luis Potosí, el Gobernador Ricardo Gallardo busca allanar el camino a su esposa.
2

Saúl Monreal, en Zacatecas, y Gallardo, en SLP, entran en rebeldía contra Sheinbaum

3

Ni comunismo ni capitalismo: China crea nuevo orden mundial donde el comercio es rey

Lady Gaga lanzó este miércoles el videoclip “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton y filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco para la serie Merlina 2.
4

Lady Gaga estrena VIDEO grabado en la Isla de las Muñecas y dirigido por Tim Burton

Ricardo Monreal pide a su hermano Saúl "serenarse" y no cometer suicidio político.
5

"Él tiene que serenarse... no es suicida", dice Ricardo Monreal de su hermano Saúl

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, viajó a Pekín para reunirse con los presidentes de China y Rusia. Llevaba con él a su hija, su posible sucesora.
6

Kim Jong Un se cuida de no dejar ningún tipo de rastro biológico en su visita a China

Saúl Monreal se aferra a candidatura.
7

Saúl Monreal acusa campaña de Morena en su contra; no descarta buscar gubernatura

8

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

María José Ocampo Vázquez fue electa Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (STJEA) pese a no contar con mayoría de votos.
9

La hija de Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes sin ser la más votada

Las y los ministros de la nueva SCJN han cumplido una de las principales promesas de la reforma al Poder Judicial: ya bajaron sus salarios.
10

Ministros de la SCJN cumplen promesa: bajan sus salarios. ¿Ganarán menos que Claudia?

11

Dos mujeres son detenidas en Polanco por agredir a un policía de tránsito de la CdMx

La FGJEM anunció la captura de dos personas presuntamente ligadas a la muerte de 13 bebés, provocada por la administración de suplemento con Klebsiella oxytoca.
12

La FGJEM captura a 2 por muerte de 13 bebés por Klebsiella oxytoca; van 5 detenidos

13

“Alito” tiene miedo

14

La culpa es ¡de Tláloc!

VIDEO ¬ Dos hombres asaltan a cuatro en la colonia Del Valle; la SSC detiene a uno.
15

VIDEO ¬ Sujetos asaltan a cuatro hombres en la colonia Del Valle; SSC detiene a uno

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Agenda de septiembre
1

Residente, abejas, IA y hasta elotes... en el primer fin de semana de septiembre

2

El Gobierno de China rechaza acusaciones de Trump sobre conspiración contra EU

Ricardo Monreal pide a su hermano Saúl "serenarse" y no cometer suicidio político.
3

"Él tiene que serenarse... no es suicida", dice Ricardo Monreal de su hermano Saúl

4

Dos mujeres son detenidas en Polanco por agredir a un policía de tránsito de la CdMx

EU dice que dos aviones venezolanos sobrevolaron a buque estadounidense en el Caribe.
5

EU acusa a Venezuela de sobrevolar dos aviones sobre uno de sus buques en el Caribe

Dos elementos de la SSPC son rescatados con vida en Michoacán.
6

Autoridades rescatan a dos agentes de la SSPC en Michoacán; detienen a 3 responsables

7

Alejandro Moreno viaja a Washington, DC; se reúne con congresista republicana

Padres de Ayotzinapa expresan decepción tras reunión con Sheinbaum.
8

Padres de Ayotzinapa expresan decepción tras reunión con Sheinbaum; reclaman avances

Tribunal de apelaciones permite que “Alligator Alcatraz” siga operando.
9

Un Tribunal de apelaciones de EU permite que “Alligator Alcatraz” siga operando

OAJ incia actividades
10

#PuntosYComas ¬ Los cambios en el Poder Judicial garantizan la defensa a los pobres

Dos años después de aquél septiembre de 2023, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela lanzan una primera lista de 18 personajes de 2025, algunos de los cuales podrían ser contendientes a la Presidencia de la República en 2030.
11

Los 18 personajes de 2025, izquierda y derecha, algunos con material presidenciable

La agresión contra la árbitra ocurrió en un torneo colombiano.
12

VIDEO ¬ Jugador agrede a una árbitra por amonestarlo en partido realizado en Colombia