"Es un cambio de era": CSP confía en que será "mucho mejor este PJ que el anterior"

Claudia Sheinbaum habló de nueva cuenta sobre el reciente cambio de integrantes en el Poder Judicial, el cual tiene varios pendientes con el pueblo mexicano.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró la mañana de este martes que "va a ser mucho mejor este Poder Judicial que el anterior" gracias a que sus integrantes fueron elegidos por el pueblo y a que hay "un cambio de era".

"Es un cambio de era en el Poder Judicial. Es una transformación muy profunda, muy profunda. No hay ningún otro país en el mundo que haya hecho una transformación así del Poder Judicial", destacó al ser cuestionada sobre la entrada en funciones de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sheinbaum Pardo afirmó que el objetivo de la renovación de buena parte del Poder Judicial de la Federación (PJF) "es que todos los que forman parte y todas las que forman parte respondan a la gente" y no "a un interés particular, a un privilegio".

Durante su conferencia de prensa matutina, subrayó que lo importante es que quienes llegaron a sus cargos por voto popular "no se corrompan; que no sea el poder o el dinero el que domine el Poder Judicial, sino la justicia, la participación de justicia".