VIDEO ¬ Noroña reclama a Gutiérrez Luna por dar la palabra al "reventador" de "Alito"

Redacción/SinEmbargo

02/09/2025 - 8:49 am

Gerardo Fernández Noroña reclamó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, por dar la palabra a Alejandro Moreno.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- El Senador Gerardo Fernández Noroña arremetió contra el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, por otorgar el uso de la palabra al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, durante el arranque del nuevo periodo legislativo en San Lázaro y la entrega del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X y una transmisión en vivo, Fernández Noroña acusó que se le negó el derecho de intervenir y que, en cambio, se le dio voz a la oposición, algo que calificó como una decisión débil e imparcial.

“No, bueno, encima Sergio Gutiérrez Luna le da la palabra al reventador de Alejandro Moreno que además amenaza que cuando algo no les parezca de lo que se esté diciendo, reventarán la sesión. ¿Qué pasa con Sergio Gutiérrez Luna y con Ricardo Monreal?”, cuestionó.

La confrontación ocurrió luego de que la bancada priista interrumpiera la sesión con sirenas de megáfonos, pancartas y abucheos mientras hablaba en tribuna la Senadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos de la Torre. La protesta detuvo los trabajos legislativos por casi 20 minutos.

Noroña insistió en que se permitió a Moreno Cárdenas lanzar ataques sin derecho de réplica: “Desde un principio se permitió que se ofendiera y se emitiera cualquier cantidad de alusiones personales, con oradores que sabían perfectamente que no se permitiría responder las alusiones personales. Las supuestas críticas a nuestro Gobierno se pueden responder”.

El presidente de la Mesa Directiva defendió su actuación y aseguró que actuó con prudencia para mantener la continuidad de la sesión.

“Estimado y querido compañero, en ninguna parte del reglamento se prevé una situación atípica como la que aconteció. Ante ello, la presidencia del Congreso debe actuar con serenidad y escuchar el diálogo que tuvieron los coordinadores, con el afán de que la sesión pueda continuar y nos escuchemos todos. Abrazo”, respondió Gutiérrez Luna.

El Senador no quedó conforme y lo acusó de conducir mal la asamblea: “Mi estimado compañero Diputado y presidente, para eso está la presidencia: para resolver las situaciones como la que se te presentó. Premiar a los reventadores me parece una pésima manera de conducir la asamblea. Los amagaron con que van a volver a reventar la sesión, los del PRI, si no les gusta lo que oigan, y ustedes lo han asumido sin despeinarse. Me parece un grave precedente. No tienen ningún respeto por la sesión de Congreso General. Nunca hicimos algo así como oposición”.

Más tarde, en una transmisión en vivo, que realizó en su canal de YouTube, Gerardo Fernández Noroña señaló de nuevo a Gutiérrez Luna por mostrarse débil y parcial.

“A mí no me dio la palabra Sergio Gutiérrez Luna [...]. Por ‘sus purititos’ no me da la palabra. Es mi compañero y no me da la palabra. Ni siquiera sabe qué le voy a decir y, además, le mando a decir qué le voy a decir, y no me da la palabra. Y luego permite que le revienten la sesión: ni la continúa, se paraliza... este... deja que Monreal vaya y haga un acuerdo extraño”, reprochó.

“Eso no es imparcialidad, no se es imparcial frente a reventadores, frente a violentadores de la civilidad, frente a provocadores. Eso no es ser imparcial, o sea, efectivamente, tú estás ahí para conducir la asamblea imparcialmente, y permitir ese tipo de comportamientos no es ser imparcial. Por lo menos es ser débil”, dijo el expresidente de la Mesa Directiva del Senado.

Además de criticar a Gutiérrez Luna, el Senador arremetió contra el líder priista: “El PRI jamás permitirá que asesinen la democracia porque ellos la asesinaron. Nosotros la revivimos. Ay, ‘Alito’ Moreno, eres el colmo del cinismo y la desvergüenza”, publicó.

"Alito" Moreno agrede a Noroña

El pasado 27 de agosto, durante una sesión, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, agredió físicamente al Senador Gerardo Fernández Noroña, empujándolo y golpeándolo tras un reclamo por no darle la palabra en la tribuna.

El incidente se extendió a un colaborador de Noroña, quien también fue empujado y quedó en el piso, esto mientras legisladores y trabajadores del Senado observaban la escena.

El hecho generó fuertes reacciones. Ayer, el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, justificó los empujones al argumentar que Noroña había fomentado la violencia y provocado un mal ambiente en sesiones previas, aunque precisó que “nada justifica la violencia”.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó días antes la agresión. Calificó a Moreno Cárdenas de “porro”, y afirmó que su comportamiento evidenciaba el autoritarismo y la hipocresía de la oposición.

Desde Morena, la presidenta del partido, Luisa María Alcalde Luján, rechazó el ataque, y coincidió en que evidencia “de cuerpo entero” al PRI y al Partido Acción Nacional (PAN). “Siempre han sido autoritarios, intolerantes y corruptos. Condenamos la violencia y las agresiones en contra del presidente del Senado, Fernández Noroña, y otros compañeros de la Cámara”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, también condenó los hechos y sostuvo que “en una democracia no puede existir la violencia sin importar las diferencias. Por más diferencias que existan, el debate de ideas debe prevalecer por siempre. Rechazamos por completo lo sucedido en el Senado de la República”.

Tras la agresión, Moreno Cárdenas explicó que el incidente surgió después de que Noroña lo empujara, lo que, según él, “dejó en evidencia la falta de respeto a los acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso” y provocó el cierre de la Comisión Permanente sin permitirle el uso de la tribuna.

A su vez, Fernández Noroña anunció que presentaría denuncias penales contra el dirigente priista y otros miembros del partido tricolor por lesiones y daños a la propiedad, señalando que la agresión fue planeada: “¿En condición de qué me golpearon? Pues en condición de presidente de la Comisión Permanente. Esa es la razón por la que me agreden. Es gravísimo, es un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país. Yo creo que cometieron presuntos ilícitos que están documentados de lesiones y de daño a propiedad ajena. Que reitero, fue planeado. No fue un asunto que sucedió al calor de un debate, no, planearon la agresión”.

