CdMx activa alertas Amarilla y Naranja por lluvias; Metro aplica marcha de seguridad

Redacción/SinEmbargo

02/09/2025 - 10:18 am

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de CdMx activó las alertas Amarilla y Naranja en distintas alcaldías por las lluvias.

Las lluvias que se registran desde las primeras horas de este martes en la CdMx provocaron caos vial y retrasos en el servicio del Metro.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CdMx) activó las alertas Amarilla y Naranja en distintas alcaldías debido a las lluvias que se registran este martes en la capital.

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que se implementó la marcha de seguridad por las precipitaciones que iniciaron desde las primeras horas del día, por lo que el servicio podría registrar retrasos.

Ante la intensa lluvia que azota a la CdMx este día, autoridades capitalinas reportaron encharcamientos en distintos puntos de la ciudad, los cuales provocaron afectaciones a la circulación e incluso que algunos vehículos quedaran varados.

PC activa alertas en la CdMx por lluvias intensas

Las autoridades de Protección Civil de la CdMx advirtieron la mañana de este martes 2 de septiembre que persisten las lluvias prácticamente en toda la capital, las cuales continuarán en el transcurso del día. Por ello, recomendó a la población mantenerse informada.

Ante el pronóstico de precipitaciones, la SGIRPC activó la Alerta Amarilla y la Alerta Naranja en distintas alcaldías:

  • Alerta Amarilla: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
  • Alerta Naranja: Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Las lluvias que golpean a la CdMx desde las primeras horas de este día ocasionaron afectaciones en distintas zonas, como en la Alcaldía Azcapotzalco, donde un autobús de transporte público quedó varado por la inundación en un bajopuente de Río Churubusco, motivo por el que las y los pasajeros de la unidad fueron evacuados.

Además, en la colonia Federal de la Alcaldía Venustiano Carranza se registró un encharcamiento sobre el Eje 1 norte, lo que ocasionó afectaciones a la circulación.

Metro anuncia marcha de seguridad por lluvias

A raíz de las lluvias que caen desde las primeras horas de este martes, el Metro de la CdMx anunció que todas las líneas de la red operan con marcha de seguridad. De este modo, alertó, se esperan retrasos en el servicio.

"Por presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se aplica marcha de seguridad en toda la red. Esto provoca un avance lento de los trenes. La seguridad de tu trayecto es lo más importante. Toma previsiones", difundió en su cuenta de X, antes Twitter.

Debido a lo anterior, el STC pidió a las y los usuarios tomar previsiones para no llegar tarde a su destino, ya que el avance de los trenes será lento.

Protección Civil de la CdMx activó las alertas Amarilla y Naranja en distintas alcaldías, debido a las lluvias que se registran en la capital.
El Metro activó la marcha de seguridad debido a las lluvias que se registran en la CdMx. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

