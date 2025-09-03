PC activa Alerta Púrpura, la más alta, y Roja por lluvias torrenciales en la capital

Redacción/SinEmbargo

02/09/2025 - 8:10 pm

PC activa Alerta Púrpura, la más alta, y Roja por lluvias torrenciales en la capital

Artículos relacionados

Las lluvias que se registran desde las primeras horas de este martes en la CdMx provocaron la activación de cuatro alertas por fuertes precipitaciones. 

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CdMx) activó las alertas Púrpura -la más alta-, Roja, Naranja y Amarilla en todas las alcaldías debido a las lluvias torrenciales que se registran este martes en la capital.

A través de sus redes sociales, las autoridades de Protección Civil de la CdMx advirtieron que las lluvias seguirán en toda la capital durante la noche de hoy y hasta la madrugada de mañana, 3 de septiembre. Por ello, activó las siguientes alertas:

  • Alerta Púrpura: Gustavo A. Madero.
  • Alerta Roja: Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.
  • Alerta Naranja: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
  • Alerta Amarilla: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

La Alcaldía más afectada por las precipitaciones será Gustavo A. Madero, por lo que Protección Civil capitalina activo la alerta purpura, la mayor en la escala de riesgo, por la caída de lluvia mayor a 70 milímetros. Esta, advirtieron las autoridades, podría generar deslaves y fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como rápidas de ríos y arroyos con posibles desbordamientos, por lo que pidió a la ciudadanía tomar precauciones.

Asimismo, advirtieron que las lluvias que azotan la Ciudad de México pueden generar encharcamientos, inundaciones, y caídas de ramas árboles y lonas.

Ante los pronósticos del clima, la SGIRPC hizo un llamado a la población de tomar precauciones, incluyendo el retirar la basura de las coladeras para evitar inundaciones, cerrar puertas y ventanas, y no cruzar calles o avenidas en donde se registren corrientes de agua.

“Si habitas en una zona de riesgo a inundaciones, guarda documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconecta aparatos eléctricos y atiende las recomendaciones de Protección Civil”, destacó la dependencia.

En caso de vivir en barrancas o cauces, PC indicó que se debe buscar una zona de menor riesgo donde no llegue el agua para evitar accidentes y tomar en cuenta estos pasos:

  • Si cae granizo, es importante no permanecer bajo estructuras ligeras que puedan colapsarse.
  • Si hay riesgo de deslave o rodamientos de piedras, se recomienda evacuar de inmediato la zona.
  • Tener a la mano una lámpara, radio portátil y suficiente pila para estar atento a los mensajes de las autoridades.

Ante cualquier emergencia, las autoridades capitalinas recomendaron comunicarse a los teléfonos 911, al 555 658 1111 de Locatel, y al 555 683 2222 para reportar incidentes o solicitar ayuda.

Por ahora, recomendaron mantenerse informados a través de redes sociales: X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX; así como de su sitio web www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

Metro anuncia marcha de seguridad por lluvias

A raíz de las lluvias que caen desde las primeras horas de este martes, el Metro de la CdMx anunció que siete líneas de la red operan con marcha de seguridad. De este modo, alertó, se esperan retrasos en el servicio, en:

  • Línea 3 (Indios Verdes-Universidad).
  • Línea 4 (Santa Anita-Martín Carrera).
  • Línea 5 (Politécnico-Pantitlán).
  • Línea 8 (Garibaldi-Constitución de 1917).
  • Línea 9 (Pantitlán-Tacubaya).
  • Línea 12 (Tláhuac-Mixcoac).
  • Línea B (Ciudad Azteca-Buenavista).

"Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad, se implementa marcha de seguridad. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro ", difundió en su cuenta de X, antes Twitter.

Debido a lo anterior, el STC pidió a las y los usuarios tomar previsiones para evitar accidentes y llegar seguros a casa, ya que el avance de los trenes será lento.

Protección Civil de la CdMx activó las alertas Amarilla y Naranja en distintas alcaldías, debido a las lluvias que se registran en la capital.
El Metro activó la marcha de seguridad debido a las lluvias que se registran en la CdMx. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La Presidenta y los empresarios

"El interés de la Presidenta en apoyar al mundo empresarial debe verse como una buena noticia. Al...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Liderazgos femeninos frente a la violencia

"Más allá de los números, la coyuntura de los informes de la Presidenta Sheinbaum y Brugada permiten...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La lucha libre de la política mexicana

"El espectáculo de la lucha libre sigue siendo el mismo; cambian los vestuarios y personajes, pero la...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

La Reforma Electoral facciosa de Sheinbaum

"En una democracia de fachada, una Ley Electoral que garantiza el predominio es fundamental; y por ahí...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Los ministros niegan festejo en Au Pied de Cochon. Desmienten a Reforma oootra vez

Ciudadanía mexicana está solicitando el desafuero de Lilly Téllez
2

En apenas 3 días, más de 370 mil firman para desaforar a Lilly Téllez por “traición”

VIDEO: Trump confirma que ataque a buque de Venezuela “mató a 11 del Tren de Aragua”
3

VIDEO: Trump confirma que ataque a buque de Venezuela “mató a 11 del Tren de Aragua”

Las madres y los padres de estudiantes de secundaria podrán realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina durante septiembre.
4

Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?

Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
5

Tribunal de Disciplina Judicial queda instalado; advierte cárcel a jueces corruptos

Alito: Breve biografía de un porro
6

"Alito": Breve biografía de un porro

7

Farmacéuticas volvieron a esconder medicamentos contra el cáncer: Raquel Buenrostro

La FGR ejecutó una orden de cateo en contra de tres gasolineras ubicadas en Pedro Escobedo y una más en San Juan del Río, ambas en el estado de Querétaro.
8

La FGR catea 3 gasolineras en Querétaro; asegura cisternas, equipo y detiene a 2

La Corte se abre al pueblo y anuncia fin de privilegios: sueldos y gastos suntuosos
9

La Corte se abre al pueblo y anuncia fin de privilegios: sueldos y gastos suntuosos

Kenia López Rabadán asumió este martes la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; tuvo el respaldo del Grupo Parlamentario de Morena.
10

Kenia López Rabadán rinde protesta como nueva presidenta de la Cámara de Diputados

Zonas arqueológicas de Michoacán
11

Zonas arqueológicas de Michoacán, riqueza cultural para maravillarse

Playas de Nayarit
12

Sol, arena y mar: Cuatro playas de Nayarit que son la respuesta a tus deseos

OAJ incia actividades
13

Órgano de Administración Judicial queda instalado; será encabezado por Néstor Vargas

Marco Rubio llega al AIFA; Claudia: reunión mostrará respeto y colaboración con EU.
14

VIDEO: Rubio, Secretario de Estado de EU, llega a México; lo recibe titular de la SRE

15

"Alito" acusa a Morena de narcopartido y estalla un grito: "¡desafuero, desafuero!"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
1

La nueva Corte va por pensiones doradas de 30 ministros. ¿Quiénes son, cuánto cobran?

PC activa Alerta Púrpura, la más alta, y Roja por lluvias torrenciales en la capital
2

PC activa Alerta Púrpura, la más alta, y Roja por lluvias torrenciales en la capital

Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
3

Tribunal de Disciplina Judicial queda instalado; advierte cárcel a jueces corruptos

4

Los ministros niegan festejo en Au Pied de Cochon. Desmienten a Reforma oootra vez

Marco Rubio llega al AIFA; Claudia: reunión mostrará respeto y colaboración con EU.
5

VIDEO: Rubio, Secretario de Estado de EU, llega a México; lo recibe titular de la SRE

Sheinbaum y Harfuch pidieron a gobernadores aterrizar la estrategia de seguridad en sus estados.
6

Sheinbaum y Harfuch exigen a estados fortalecer e incrementar policías y MPs locales

Entre ofensas, quejas y advertencias de que "seremos Venezuela", la derecha mexicana regresó a las calles de CdMx para encabezar la marcha de "La Resistencia".
7

RADICALES ¬ La oposición denuncia "dictadura" mientras ejerce plena libertad política

Escuelas en alerta por ICE ante retorno a clases
8

Escuelas en alerta por ICE ante regreso a clases; estrés y ansiedad afectan a niñxs

OAJ incia actividades
9

Órgano de Administración Judicial queda instalado; será encabezado por Néstor Vargas

La Presidenta dio a conocer que la importación de ganado desde Centroamérica se suspendió en puertos del norte de México; ya sólo se hace por Puerto Chiapas.
10

Ganado de Centroamérica sólo entra en Puerto Chiapas, ya no llega al norte: Sheinbaum

Las autoridades de Israel comenzaron a llamar a 60 mil reservistas en medio de los planes del Gobierno, liderado por Benjamin Netanyahu, para ocupar Gaza.
11

Israel convoca a 60 mil reservistas mientras afina plan para ocupar la ciudad de Gaza

La tormenta tropical "Lorena" se formó en el Pacífico mexicano, la cual provocará lluvias intensas toda la semana en seis estados del norte de la República.
12

"Lorena" se forma en el Pacífico; podría volverse huracán y ahogar con lluvias a BCS