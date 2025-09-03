PC activa Alerta Púrpura, la más alta, y Roja por lluvias torrenciales en la capital

Las lluvias que se registran desde las primeras horas de este martes en la CdMx provocaron la activación de cuatro alertas por fuertes precipitaciones.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CdMx) activó las alertas Púrpura -la más alta-, Roja, Naranja y Amarilla en todas las alcaldías debido a las lluvias torrenciales que se registran este martes en la capital.

A través de sus redes sociales, las autoridades de Protección Civil de la CdMx advirtieron que las lluvias seguirán en toda la capital durante la noche de hoy y hasta la madrugada de mañana, 3 de septiembre. Por ello, activó las siguientes alertas:

Alerta Púrpura: Gustavo A. Madero.

Alerta Roja: Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Alerta Naranja: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Alerta Amarilla: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Se activa Alerta Púrpura por persistencia de lluvias fuertes para la noche del martes 02/09/2025 y madrugada del miércoles 03/09/2025 en la demarcación de @TuAlcaldiaGAM.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/pMsAa7Jw0p — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 3, 2025

La Alcaldía más afectada por las precipitaciones será Gustavo A. Madero, por lo que Protección Civil capitalina activo la alerta purpura, la mayor en la escala de riesgo, por la caída de lluvia mayor a 70 milímetros. Esta, advirtieron las autoridades, podría generar deslaves y fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como rápidas de ríos y arroyos con posibles desbordamientos, por lo que pidió a la ciudadanía tomar precauciones.

Asimismo, advirtieron que las lluvias que azotan la Ciudad de México pueden generar encharcamientos, inundaciones, y caídas de ramas árboles y lonas.

Ante los pronósticos del clima, la SGIRPC hizo un llamado a la población de tomar precauciones, incluyendo el retirar la basura de las coladeras para evitar inundaciones, cerrar puertas y ventanas, y no cruzar calles o avenidas en donde se registren corrientes de agua.

Se actualiza Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes para la noche del martes 02/09/2025 y madrugada del miércoles 03/09/2025 en las demarcaciones de @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx y @AlcaldiaMHmx.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Bc51qclLnw — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 3, 2025

“Si habitas en una zona de riesgo a inundaciones, guarda documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconecta aparatos eléctricos y atiende las recomendaciones de Protección Civil”, destacó la dependencia.

En caso de vivir en barrancas o cauces, PC indicó que se debe buscar una zona de menor riesgo donde no llegue el agua para evitar accidentes y tomar en cuenta estos pasos:

Si cae granizo, es importante no permanecer bajo estructuras ligeras que puedan colapsarse.

Si hay riesgo de deslave o rodamientos de piedras, se recomienda evacuar de inmediato la zona.

Tener a la mano una lámpara, radio portátil y suficiente pila para estar atento a los mensajes de las autoridades.

Se mantiene Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes para la noche del martes 02/09/2025 y madrugada del miércoles 03/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.… pic.twitter.com/YXc9Pa5bV2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 3, 2025

Ante cualquier emergencia, las autoridades capitalinas recomendaron comunicarse a los teléfonos 911, al 555 658 1111 de Locatel, y al 555 683 2222 para reportar incidentes o solicitar ayuda.

Por ahora, recomendaron mantenerse informados a través de redes sociales: X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX; así como de su sitio web www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

Metro anuncia marcha de seguridad por lluvias

A raíz de las lluvias que caen desde las primeras horas de este martes, el Metro de la CdMx anunció que siete líneas de la red operan con marcha de seguridad. De este modo, alertó, se esperan retrasos en el servicio, en:

Línea 3 (Indios Verdes-Universidad).

Línea 4 (Santa Anita-Martín Carrera).

Línea 5 (Politécnico-Pantitlán).

Línea 8 (Garibaldi-Constitución de 1917).

Línea 9 (Pantitlán-Tacubaya).

Línea 12 (Tláhuac-Mixcoac).

Línea B (Ciudad Azteca-Buenavista).

"Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad, se implementa marcha de seguridad. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro ", difundió en su cuenta de X, antes Twitter.

Debido a lo anterior, el STC pidió a las y los usuarios tomar previsiones para evitar accidentes y llegar seguros a casa, ya que el avance de los trenes será lento.