"Tienen mucho enojo": CSP sobre "Alito" y oposición; mejor presenten proyecto, pide

La Jefa del Poder Ejecutivo aseguró que México vive una época inédita de libertades; recordó el pasado del PRI y sus represiones contra cualquier movimiento opositor.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) respondió esta mañana al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno, quien calificó a Morena de narcopartido y al Gobierno de autoritario. La mandataria recordó el pasado represor del tricolor, y recomendó a la oposición presentar un proyecto y "hacer yoga", ante los logros y libertades conseguidas por la Cuarta Transformación (4T).

"México es un país democrático, libre. Ayer dije, y lo creo, en México no se reprime al pueblo. Hay libertad de reunión, de expresión, de manifestación. Eso, los que ya tenemos más años, sabemos que esa no era la realidad en México. En México no hay censura. Pueden decir los medios, todos, lo que deseen. Aquí no habla nadie desde Presidencia para pedir que quiten eso porque daña la imagen de la Presidenta. Hay libertad total", dijo en su conferencia matutina de este martes.

"Por eso cuando la derecha habla de que son ellos la libertad, pues no tiene nada que ver con eso. Quienes han defendido la libertad son las grandes transformaciones democráticas. La libertad, la democracia, la soberanía. Por eso la oposición, la derecha, el conservadurismo en México no tiene asidero", añadió Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

También cuestionó: "¿Cómo pueden hablar de un régimen antidemocrático cuando hay libertades? ¿Cómo pueden decir que hay problemas con la seguridad cuando estamos reduciendo los índices? Al no tener argumentos, se desesperan mucho, tienen mucho odio y enojo. Por eso digo que haya yoga, que se tranquilicen, que se relajen".

Además, pidió que "si tienen un proyecto, lo presenten". "Porque su proyecto de Nación es regresar al pasado, al neoliberalismo, al pasado de la represión y la censura", indicó.

Y es que Sheinbaum remarcó lo dicho por Martí Batres, el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sobre Nochixtlán, una localidad de Oaxaca donde se abrirá una Unidad de Medicina Familiar para los maestros de la región. Esta comunidad fue escenario, en 2016, de una brutal represión, cuando protestaban contra la Reforma Educativa del entonces Presidente Enrique Peña Nieto (EPN), priista.

"Cuando fue el lugar de la represión, es la llamada que hizo Claudio X. González, no sé si se acuerdan. Para no irnos al PRI de los [años] 60, de los 70, sino al más reciente, al del 2012-2018. Y lo caracterizó, entre otras, la represión a los maestros, que no estaban de acuerdo con la Reforma Educativa. Y al llamado de Claudio X. González viene una represión cruenta. La gran mayoría de maestros no querían la reforma. Eso sí era un régimen autoritario", sostuvo la Presidenta.

A su vez, se refirió al video publicado en 2023 por SinEmbargo, donde se puede ver a Claudio X. González Guajardo, el jefe de la oposición del PRI, PAN y PRD, y también el autor de la Reforma Educativa de Peña Nieto, derogada en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pedir que sean reprimidos: "Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. ¡Son unos pinches delincuentes!".

Pero Claudia Sheinbaum fue más allá desde Palacio Nacional. "Decía del Gobierno de 2012 al 2018, pero si hablamos de los gobiernos priistas del siglo XX, particularmente después de los años 50, se caracterizan por un enorme autoritarismo y represión. Y construyeron un sistema social, hay que reconocerlo, pero con un enorme autoritarismo", rememoró.

"Recientemente recibí al Comité Eureka, que creo doña Rosario Ibarra de Piedra, de jóvenes desaparecidos por el Estado. Que es distinto a la situación que se vive hoy, que está vinculada la delincuencia organizada. Pero en aquel entonces, porque podrían haber violado la Ley, podrían haber tomado decisiones contra la Ley de entonces. Era detenerlos y que tuvieran un juicio, pero no, se les desaparecía. Por pensar diferente. Los métodos, puede uno estar de acuerdo o no, pero en todo caso lo que tenía que hacer era detenerlos y procesarlos en un juicio, no la represión. Es importante que los jóvenes conozcan de aquella época y de todo el periodo neoliberal, porque se vive una situación distinta", concluyó Sheinbaum.

"Alito" acusa a Morena de narcopartido

El Senador Alejandro Moreno, "Alito", líder nacional del PRI, llamó el lunes narcopolíticos a los legisladores de Morena durante la sesión del Congreso General y la entrega del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, al señalar que pactan con el crimen organizado.

En su intervención en tribuna, el presidente del tricolor advirtió que el PRI no permitirá que se asesine la democracia ni que se intimide a la oposición, lo cual provocó una reacción inmediata de diputados y senadores oficialistas, quienes le gritaron: “¡Fuera, fuera!” y “¡'Alito', culero, te vas al desafuero!”.

“Hoy el terrorismo de Estado que encabeza el Gobierno de Morena constituye la más grave amenaza para la paz, la seguridad y la integridad territorial, no sólo de nuestra Nación, sino de toda la región, razones del más alto interés regional nos apremian para alertar a la comunidad internacional de la amenaza narcoterrorista que se cierne en todo América”, señaló el priista.

Entre otras cosas, Moreno Cárdenas cuestionó la reforma al Poder Judicial, que contempla la elección popular de ministros, magistrados y jueces, al afirmar que constituye un mecanismo para controlar a los tribunales y facilitar la persecución política contra los opositores.

“Este primero de septiembre es un día oscuro para México y para la República. México está de luto porque ha muerto la justicia en manos de Morena”, manifestó.

Asimismo, adelantó que el PRI votará en contra de la próxima Reforma Electoral que impulsará el Ejecutivo, pues aseguró que busca eliminar la pluralidad, restringir la competencia política y consolidar un control absoluto desde las urnas.

Y es que, aunque los aliados de Moreno Cárdenas y la oposición insisten en llamar su agresión una respuesta y hasta buscan culpar a Morena de “autoritarismo”, es precisamente el PRI el que ha gobernado con sangre y persecución política, pues no hay que olvidar que en su historial incluye episodios que van de la matanza de Tlatelolco a Atenco, de Aguas Blancas a Acteal, pasando por la Guerra Sucia y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que dejaron miles de víctimas. Aquí se puede leer un recuento hecho por SinEmbargo.