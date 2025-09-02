Rubio llegará al AIFA: Claudia; reunión mostrará respeto y colaboración con EU, dice

El Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, llegará a México a través del AIFA; durante su visita sostendrá una reunión con la Presidenta Sheinbaum y con el Canciller De la Fuente.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que la reunión que sostendrá con el Secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, será una muestra del respeto y la colaboración que existe entre los gobiernos de ambos países.

"La reunión de mañana creo que va a mostrar eso, una relación de respeto y al mismo tiempo de colaboración, en el marco del respeto a nuestras soberanías", dijo la mandataria.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo detalló cuál será la agenda del funcionario estadounidense durante su visita a México, en la que se incluye una reunión con Sheinbaum y con el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

La Presidenta Sheinbaum también insistió en que existe una buena relación entre su Administración y la del Presidente estadounidense, Donald Trump, pese a que ambos pueden llegar a tener diferencias ev ciertos temas.