Sheinbaum anuncia gira de "rendición de cuentas"; visitará todo el país en 3 semanas

Redacción/SinEmbargo

02/09/2025 - 10:53 am

Sheinbaum adelantó que hará una gira por toda la República para informar a cada estado de avances y de programas.

La Presidenta Sheinbaum anunció una gira por las 32 entidades del país para una "rendición de cuentas" sobre avances y programas sociales en cada estado, además de las obras particulares que se están haciendo y que se harán.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó este martes que en los próximos días comenzará una gira por las 32 entidades de México para realizar una "rendición de cuentas" local ante el Primer Informe de Gobierno de su sexenio, donde dará a conocer avances, programas sociales y las obras de cada estado en particular.

"A partir de este viernes voy a todo el país a una rendición de cuentas, vamos a visitar todas las entidades de la República en 3 semanas y media. Va a ser un informe particular de la entidad, vamos con los gobernadores y gobernadoras, tres estados en un día para cumplirlo", dijo Sheinbaum esta mañana en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Vamos a informar de los programas del bienestar en cada estado, de las obras públicas que estamos haciendo, de qué otras cosas vienen, en un esfuerzo de rendición de cuentas", explicó la mandataria.

Sheinbaum realizará una gira para rendir cuentas en las 32 entidades del país, por su Primer Informe de Gobierno.
Sheinbaum realizará una gira para rendir cuentas en las 32 entidades del país, por su Primer Informe de Gobierno. Foto: Gobierno de México

La Presidenta Sheinbaum rindió este lunes su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional, donde estuvo acompañada por integrantes de su Gabinete, gobernadoras, gobernadores, y las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con once meses en el cargo y un respaldo ciudadano de 79 por ciento, según la encuesta de Enkoll publicada por El País y W Radio, la mandataria federal afirmó que “la Cuarta Transformación no sólo continúa, se profundiza”. Además, destacó que el país atraviesa un momento de crecimiento y estabilidad: “El país va bien y le irá mejor”.

La mandataria inició su mensaje resaltando que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, un logro histórico que, dijo, dejó atrás “la oscura noche neoliberal”.

En materia económica, mencionó un crecimiento estimado de 1.2 por ciento en 2025, una Inversión Extranjera Directa récord de 36 mil millones de dólares, inflación controlada en 3.5 por ciento, desempleo en 2.7 por ciento y un aumento de 135 por ciento en el salario mínimo desde 2018. Además, aseveró que los Programas del Bienestar llegan a 32 millones de familias, equivalentes al 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual consolida la política social como pilar de su Gobierno.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

