Kenia López Rabadán rinde protesta como nueva presidenta de la Cámara de Diputados

Por criterio de paridad, la presidencia de la Cámara de Diputados debía ser ocupada por una mujer del PAN.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- La Diputada federal Kenia López Rabadán asumió la tarde de este martes la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, luego de que la mayoría del Grupo Parlamentario de Morena respaldara su nombramiento en una reunión privada.

El encuentro, al que únicamente ingresaron legisladoras y legisladores, inició a las 10:00 horas bajo estrictas medidas de control, pues debían entregar sus teléfonos celulares, los cuales fueron colocados en bolsas plásticas numeradas para su resguardo.

Tras 40 minutos, comenzó la deliberación formal. Se pusieron sobre la mesa los nombres de Margarita Zavala, Federico Döring, Germán Martínez y López Rabadán.

En ese contexto, Ricardo Monreal recordó que la presidencia corresponde al PAN y que, por criterios de paridad, debe ser ocupada por una mujer. Ante ello, pidió elegir entre las dos candidatas propuestas.

Previo al encuentro, Monreal sostuvo conversaciones con Jorge Romero y Elías Lixa, quienes solicitaron respetar el acuerdo legislativo y ceder al nombramiento de López Rabadán.

Al finaliza, el legislador morenista compartió con la prensa que los acuerdos fueron aprobados por unanimidad entre las y los 229 legisladores presentes. Además, indicó que la designación de Diputada panista como presidenta de la Mesa Directiva representa un gesto de madurez política y envía “un buen mensaje al país”, al demostrar que en la Cámara de Diputados es posible procesar acuerdos de alto nivel.

Asimismo, agradeció la actitud del grupo parlamentario, al señalar que “quienes apostaban a la división se equivocaron”, y reiteró que la aceptación de los nombramientos fue unánime.

Además de la presidencia, se definieron otros cargos: Sergio Gutiérrez Luna fue elegido como vicepresidente de la Mesa Directiva, Julieta Villalpando Riquelme como vicecoordinadora del Grupo parlamentario, y Carol Altamirano como presidente de la Comisión de Hacienda.

Una vez concluida la reunión interna, se prevé que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) confirme el apoyo a López Rabadán. Posteriormente, se llevará a cabo la sesión ordinaria para votar el acuerdo y realizar la toma de protesta, en la que se contempla un breve mensaje por parte de la legisladora panista.

Como presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán asumirá un rol en el funcionamiento interno y externo de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sus atribuciones abarcan desde la presidir sesiones del pleno hasta la representación institucional ante otros poderes y organismos.

¿Quién es Kenia López Rabadán?

Kenia López Rabadán nació en la Ciudad de México el 25 de octubre de 1974. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y militante del PAN desde 1997.

Además, ha sido Diputada local, Diputada federal, Senadora y Diputada constituyente. Desde el 1 de septiembre de 2024, ocupa una curul en la Cámara de Diputados.